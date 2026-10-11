Системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник

Tекст: Ольга Иванова

Еще 11 направлявшихся к российской столице дронов были ликвидированы. «Уничтожены еще 11 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Сергей Собянин «Макс».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников.

Военные уничтожили два аппарата на подлете к столице.

В субботу средства противовоздушной обороны перехватили еще 15 беспилотников.