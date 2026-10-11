Гражданин Индии погиб в результате атаки хуситов на аэропорт Эр-Рияда

Гражданин Индии погиб после атаки на аэропорт Эр-Рияда

Tекст: Ольга Иванова

Гражданин Индии, получивший ранения в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда 10 октября, скончался, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство Индии в Саудовской Аравии.

«Стало известно, что один индиец, получивший ранения в Эр-Рияде, к сожалению, сегодня скончался… Мы поддерживаем контакт с его семьей и предоставим всю поддержку, необходимую для скорейшего возвращения его останков», – заявили в дипмиссии.

Посольство также выразило соболезнования семье погибшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии.

Они взяли ответственность за три атаки на аэропорт столицы.

При ударе по аэропорту Эр-Рияда погибла египтянка.