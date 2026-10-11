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    11 октября 2026, 20:47 • Новости дня

    Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на юге Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля проинформировала о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной воздушной цели в районе действий своих военнослужащих в южной части Ливана.

    Воздушная цель была обнаружена на юге Ливана, после чего по ней выпустили ракету-перехватчик, передает ТАСС со ссылкой на израильскую армейскую пресс-службу.

    В ведомстве пояснили, что результаты перехвата в настоящее время уточняются.

    В ЦАХАЛ также обратили внимание на то, что сирены воздушной тревоги при инциденте не включались в соответствии с установленным порядком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье израильская армия целенаправленно уничтожила библиотеки на юге Ливана.

    В пятницу при израильском авиаударе на востоке Ливана пострадали шесть человек.

    Во вторник армия Израиля нанесла массированные удары по югу Ливана.

    11 октября 2026, 05:43 • Новости дня
    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде

    Гутерреш решительно осудил нападения на аэропорт в Эр-Рияде

    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался об атаках на аэропорт в Эр-Рияде, напомнив, что нападения на мирных граждан являются нарушением международного права.

    «Я глубоко потрясен и решительно осуждаю смертоносное нападение хуситов в субботу на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, в результате которого, по сообщениям, погибли 12 человек и сотни мирных жителей получили ранения», – сказано в сообщении на сайте генсека ООН.

    Гутерреш напомнил, что атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного права.

    «Эти нападения должны немедленно прекратиться», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA) после удара по аэропорту в Эр-Рияде. Также стало известно, что снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.

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    11 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» нанесло удары по международному аэропорту Эр-Рияда, где появились пострадавшие, а также атаковало воздушную гавань Даммама.

    В результате новой атаки йеменских хуситов на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде появились пострадавшие. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Кроме того, движение «Ансар Алла» заявило об ударе по аэропорту имени короля Фахда в Даммаме на востоке королевства.

    «Еще одна операция была проведена против аэропорта имени короля Фахда в Даммаме. Цель была поражена, воздушное движение прервано», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    При ударе хуситов по воздушной гавани погибла гражданка Египта.

    Бывший президент США Дональд Трамп допустил американские удары по йеменским мятежникам после этой атаки.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    11 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на атаку по аэропорту Эр-Рияда

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ за атаку на Эр-Рияд

    Tекст: Катерина Туманова

    Арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на аэропорт Эр-Рияда, из-за которой погибли 12 человек и более 300 получили ранения, и пообещала жесткий ответ.

    Представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики подтвердил причастность хуситов к нападению, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Удар пришелся на один из залов вылета аэропорта имени короля Халеда.

    «Атака, которую осуществила группировка хуситов в субботу, 10 октября, пришлась на один из залов вылета, в результате чего погибли и пострадали путешественники и работники аэропорта», – написал аль-Малики в социальной сети X.

    Аль-Малики подчеркнул, что нападение на гражданский объект является военным преступлением, нарушающим международное гуманитарное право и нормы морали.

    Он добавил, что командование объединенными силами коалиции даст жесткий ответ на этот террористический акт в соответствии с международными правовыми нормами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA) после удара по аэропорту в Эр-Рияде. Также стало известно, что снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде.

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    11 октября 2026, 01:21 • Новости дня
    Снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме

    Tекст: Катерина Туманова

    Коалиция в поддержку легитимности в Йемене сообщила, что снаряд упал в районе международного аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    В субботу представитель коалиции генерал-майор Турки Аль-Малики подтвердил инцидент, – пишет Saudi Gazette.

    Заявление прозвучало на фоне серии нападений на объекты авиации в Саудовской Аравии, включая международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, где в результате нападения в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт. Пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда. Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.

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    11 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Хуситы призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа призвал авиакомпании отменить рейсы в Саудовскую Аравию из-за возможных ударов по аэропортам.

    Йеменские мятежники объявили саудовские воздушные гавани целями для атак, передает ТАСС.

    «Вооруженные силы Йемена вновь предупреждают все авиакомпании, специалистов, сотрудников и путешественников о недопустимости использования саудовских аэропортов и воздушного пространства, поскольку они являются целями для ударов и театром военных действий для наших сил, за исключением аэропортов Мекки и Медины», – заявил Сариа.

    Представитель движения призвал отнестись к предупреждениям серьезно. Он добавил, что Эр-Рияд будет нести ответственность за любые последствия неудачных перехватов ракет и беспилотников.

    Сариа также подчеркнул, что мятежники продолжат придерживаться принципа «аэропорт за аэропорт, блокада за блокаду и эскалация за эскалацию» до достижения своих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде. В четверг мятежники пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке.

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    11 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Пентагон заявил об увеличении числа погибших солдат США на Ближнем Востоке

    Пентагон: На Ближнем Востоке погиб 21 военный США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны США обновило официальные данные о потерях среди американских военных в ходе операций против Ирана, признав гибель 21 человека.

    Пентагон признал, что потери среди американских военнослужащих в ходе операций против Ирана превышают ранее заявленные цифры, передает The Washington Post. В официальную базу данных были включены еще два случая, в результате чего общее число погибших достигло 21 человека.

    В прошлом месяце газета опубликовала эксклюзивный материал, в котором говорилось, что реальные потери превышают данные Системы анализа потерь в обороне (DCAS). Министр обороны Пит Хегсет тогда назвал эти сообщения «абсолютной ложью».

    Обновленные данные включают смерть 46-летнего майора Сорффли Давиуса в Кувейте и случай самоубийства военнослужащего ВМС в сентябре. Обе смерти не связаны с боевыми действиями.

    Кроме того, по информации DCAS, ранения получили 865 американских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты Washington Post сообщили о занижении Пентагоном числа погибших в Иране военнослужащих, что министр Хегсет назвал ложью.

    В конце сентября Пентагон сообщал, что число пострадавших в войне с Ираном солдат достигло 861 человека.

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    11 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока власти США не примут семь условий Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Ормузский пролив не откроется, пока не будут приняты семь условий Ирана», – заявил Резаи иранскому телеканалу Press TV, передает РИА «Новости».

    По его словам, американцы пытались общаться с Ираном через три канала: Ирак, Пакистан и Катар. США отреагировали на условия и приняли некоторые из них, но реакция на остальные была расплывчатой.

    Резаи добавил, что каждый раз, когда Иран садился за стол переговоров с США, американские военные совершали нападение на республику. Тегеран считает это явным предательством со стороны Вашингтона.

    «Мы сохраним контроль над Ормузским проливом и будем извлекать из этого экономическую выгоду. Наш опыт показывает, что если Иран не будет контролировать пролив, безопасность всего Персидского залива будет оставаться под угрозой», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    От взрыва в проливе пострадал второй за день танкер.

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    11 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможном присоединении Вашингтона к саудовским ударам по йеменским хуситам после нападения на аэропорт в Эр-Рияде.

    Глава американской администрации допустил участие США в ответных ударах Саудовской Аравии по позициям хуситов в Йемене, передает Al Jazeera.

    Дональд Трамп сделал это заявление до того, как власти Саудовской Аравии подтвердили гибель 12 человек в результате атаки на аэропорт столицы королевства. Ранения при нападении получили более 300 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье арабская коалиция пообещала жесткий ответ на атаку по аэропорту Эр-Рияда. Индия осудила это нападение. Генеральный секретарь ООН решительно осудил действия хуситов.

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    11 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде

    МИД: Россия осуждает ракетную атаку по аэропорту в Эр-Рияде и призывает к миру

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России заявило, что Россия осуждает атаку на аэропорт в Эр-Рияде и призывает участников конфликта в зоне Аравийского полуострова отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

    По предварительным данным российского посольства в Саудовской Аравии, россияне не пострадали при массированном ракетном обстреле Международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде, сообщает МИД России.

    Жертвами атаки, которая произошла 10 октября, стали 12 человек, в том числе подданные Саудовской Аравии и граждане США, Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Еще более 300 человек получили ранения, инфраструктуре нанесен серьезный материальный ущерб.

    «Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры», – сообщили в МИД.

    Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования близким погибших и подчеркнули, что любые кризисные ситуации в регионе должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами при соблюдении интересов всех государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД ФРГ назвал атаку на аэропорт Эр-Рияда терактом.

    При третьем ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек.

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на обстрел воздушной гавани.

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    11 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    В Иерусалиме нашли древний водопровод к Храмовой горе

    Tекст: Игорь Иножарский

    Исполняющий обязанности директора Земельного управления Израиля Иегуда Элиягу сообщил об обнаружении в Иерусалиме участка древнего акведука, который снабжал водой Храмовую гору.

    Участок Нижнего акведука, по которому вода поступала от прудов Соломона к Храмовой горе, был найден Управлением древностей Израиля к югу от кибуца Рамат-Рахель, пишет Israel National News. Система длиной около 21 км была построена в период Хасмонеев.

    «Нижний акведук был впечатляющим инженерным проектом, вероятно, построенным во времена царей Хасмонеев для снабжения Иерусалима водой», – заявили руководители раскопок Беньямин Сторчан и Гиль Фрейд.

    Ученые отметили, что уклон водопровода составлял примерно один метр на километр, что позволяло воде течь под действием гравитации без использования механизмов. Около 500 лет назад, в османский период, внутрь каменного канала были вмонтированы керамические трубы.

    Археолог Иерусалимского округа Амит Реэм назвал находку инженерным чудом, потребовавшим масштабного планирования. Управление древностей рассчитывает создать вдоль исторического водного маршрута от юга Иерусалима до Старого города непрерывную парковую зону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг археологи нашли в Екатеринбурге двухсотлетнюю доску для игры в «Мельницу». В прошлом году исследователи в Иерусалиме обнаружили место исцеления слепого Иисусом. Летом 2025 года ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза.

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    11 октября 2026, 09:24 • Новости дня
    Индия сообщила о спасении 22 своих граждан с горевшего танкера у берегов ОАЭ

    Индия сообщила о спасении 22 моряков с горевшего танкера у берегов ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральное консульство Индии в Дубае подтвердило спасение 22 индийских граждан, находившихся на борту загоревшегося у берегов ОАЭ нефтяного танкера.

    «Консульству стало известно об инциденте у берегов Рас-эль-Хайма с участием судна MT GEM No. 2, на котором находились 22 индийца в составе экипажа на борту. Все члены экипажа были спасены и находятся в безопасности», – говорится в сообщении дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало, что на танкере в результате попадания снаряда вблизи побережья ОАЭ вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно потушить.

    Силы национальной гвардии ОАЭ также подтвердили успешную спасательную операцию. Она началась после получения сигнала бедствия от экипажа в водах Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу береговая охрана ОАЭ эвакуировала моряков с загоревшегося танкера.

    В пятницу атакованный в Черном море танкер отбуксировали в безопасное место.

    В понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

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    11 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ назвал терактом атаку на аэропорт Эр-Рияда

    Глава МИД ФРГ Вадефуль осудил атаку на аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль осудил нападение на международный аэропорт в столице Саудовской Аравии, назвав его террористическим актом.

    «Я решительно осуждаю жестокую атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда – это террористический акт против Саудовской Аравии и гражданской авиации», – заявил Вадефуль, передает ТАСС.

    Он также выразил соболезнования близким погибших. Министр добавил, что сообщил о своей позиции саудовскому коллеге Фейсалу бен Фархану Аль Сауду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на нападение.

    Генсек ООН решительно осудил действия хуситов.

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    11 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Израильская армия целенаправленно уничтожила библиотеки на юге Ливана

    Активист Бакдаш: Военные Израиля целенаправленно уничтожили библиотеки в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные на юге Ливана целенаправленно уничтожили библиотеки, архивы и хранилища документов, заявил основатель Национальной сети по защите библиотек Хади Бакдаш.

    По словам Бакдаша, действия Армии обороны Израиля привели к невосполнимой утрате части культурного и исторического наследия Ливана, передает РИА «Новости».

    «Многие библиотеки на юге Ливана были переполнены единственными сохранившимися экземплярами, оригинальными документами и рукописями, и все это преднамеренно превратилось в пепел в результате действий израильских сил, которые целенаправленно поражали места хранения официальных документов и рукописей», – заявил координатор Национальной сети по защите библиотек, архивов и культурного наследия в Ливане Хади Бакдаш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу шесть человек пострадали при израильском авиаударе на востоке Ливана.

    Во вторник израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.

    В понедельник Всемирный банк выразил готовность выделить Ливану 2 млрд долларов.

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    11 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    Израиль атаковал три склада, ракетную установку и командный пункт ХАМАС в Газе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия обороны Израиля сообщила об успешном поражении нескольких военных объектов палестинского движения ХАМАС, включая ракетную установку, на территории сектора Газа.

    Армия обороны Израиля нанесла удары по складам оружия, командному пункту и ракетной установке военного крыла радикальной организации ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

    «ЦАХАЛ нанес удары по ряду районов сектора Газа и уничтожил военные объекты ХАМАС, включая командный пункт, ракетную установку и три оружейных склада», – заявили в армейской пресс-службе.

    В ведомстве отметили, что перед атакой израильские военные предупредили местное население. Для минимизации рисков причинения вреда мирным жителям использовались высокоточные боеприпасы и средства воздушного наблюдения.

    Накануне Армия обороны Израиля совершила авианалет на позиции вооруженных радикалов элитного подразделения «Нухба» в городе Газа, в результате чего было уничтожено несколько боевиков ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС.

    До этого израильские военные нанесли удары по объектам движения в Газе.

    В субботу израильские военные сообщили об ударе по месту сбора спецназа ХАМАС в секторе Газа.

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    11 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Израильская компания анонсировала показ новой радиолокационной системы в США

    IAI: Израиль покажет новую радиолокационную систему на выставке в Вашингтоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпорация Israel Aerospace Industries объявила о планах продемонстрировать тактическую радиолокационную систему на базе компактного аэростата в рамках открывающейся в Вашингтоне выставки Ассоциации армии США.

    Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) покажет новую тактическую радиолокационную систему POINT AIR на выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне. Разработка предназначена для дальнего обнаружения и непрерывного наблюдения с высотной платформы, передает Israel National News.

    Комплекс объединяет передовые радиолокационные технологии и компактную мобильную базу в виде аэростата, которую можно быстро перемещать в зависимости от оперативных потребностей. Система работает автономно, не требуя стационарной инфраструктуры, и позволяет одновременно отслеживать множество воздушных, морских и наземных целей. Установка также подключается к командным сетям для создания целостной картины поля боя.

    «Видение боевого пространства является отправной точкой для любой эффективной защиты. Чем более постоянным и всеобъемлющим становится этот обзор, тем лучше оснащены войска для понимания того, что происходит, предвидения угроз и уверенных действий», – заявил президент и генеральный директор IAI Гай Бар Лев.

    Новейшая система базируется на семействе радаров ELM-2083 и включает активную фазированную антенную решетку (АФАР). Отмечается, что комплекс обеспечивает полный обзор на 360 градусов за счет сочетания электронного сканирования и механического вращения, давая военным большую гибкость в мониторинге угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Армия обороны Израиля сообщила об ударе по месту сбора спецназа ХАМАС в секторе Газа.

    Израильские военные начали вывод войск с части территорий южного Ливана.

    Власти Ирана назвали главное условие завершения конфликта с еврейским государством.

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