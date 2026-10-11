Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на юге Ливана

Tекст: Ольга Иванова

Воздушная цель была обнаружена на юге Ливана, после чего по ней выпустили ракету-перехватчик, передает ТАСС со ссылкой на израильскую армейскую пресс-службу.

В ведомстве пояснили, что результаты перехвата в настоящее время уточняются.

В ЦАХАЛ также обратили внимание на то, что сирены воздушной тревоги при инциденте не включались в соответствии с установленным порядком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье израильская армия целенаправленно уничтожила библиотеки на юге Ливана.

В пятницу при израильском авиаударе на востоке Ливана пострадали шесть человек.

Во вторник армия Израиля нанесла массированные удары по югу Ливана.