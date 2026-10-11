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    11 октября 2026, 19:57 • Новости дня

    Хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии

    РИА «Новости»: Йеменские хуситы атаковали НПЗ и газовую станцию Saudi Aramco

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаках на газовую станцию и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии.

    «Целью второй операции стала газовая станция компании Aramco в Шайбе в Восточной провинции, там возникли сильные пожары», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, которое передает РИА «Новости».

    Целью третьей операции стал НПЗ Aramco в Танаджибе в Восточной провинции, где также начался пожар.

    Ранее в воскресенье движение заявило об атаке на аэропорт имени короля Фахда в Даммаме на востоке Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии.

    Кандидат в президенты Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Во вторник при атаке хуситов на аэропорты в королевстве пострадали три человека.

    11 октября 2026, 05:43 • Новости дня
    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде

    Гутерреш решительно осудил нападения на аэропорт в Эр-Рияде

    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался об атаках на аэропорт в Эр-Рияде, напомнив, что нападения на мирных граждан являются нарушением международного права.

    «Я глубоко потрясен и решительно осуждаю смертоносное нападение хуситов в субботу на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, в результате которого, по сообщениям, погибли 12 человек и сотни мирных жителей получили ранения», – сказано в сообщении на сайте генсека ООН.

    Гутерреш напомнил, что атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного права.

    «Эти нападения должны немедленно прекратиться», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA) после удара по аэропорту в Эр-Рияде. Также стало известно, что снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.

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    11 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» нанесло удары по международному аэропорту Эр-Рияда, где появились пострадавшие, а также атаковало воздушную гавань Даммама.

    В результате новой атаки йеменских хуситов на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде появились пострадавшие. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Кроме того, движение «Ансар Алла» заявило об ударе по аэропорту имени короля Фахда в Даммаме на востоке королевства.

    «Еще одна операция была проведена против аэропорта имени короля Фахда в Даммаме. Цель была поражена, воздушное движение прервано», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    При ударе хуситов по воздушной гавани погибла гражданка Египта.

    Бывший президент США Дональд Трамп допустил американские удары по йеменским мятежникам после этой атаки.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    11 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на атаку по аэропорту Эр-Рияда

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ за атаку на Эр-Рияд

    Tекст: Катерина Туманова

    Арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на аэропорт Эр-Рияда, из-за которой погибли 12 человек и более 300 получили ранения, и пообещала жесткий ответ.

    Представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики подтвердил причастность хуситов к нападению, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Удар пришелся на один из залов вылета аэропорта имени короля Халеда.

    «Атака, которую осуществила группировка хуситов в субботу, 10 октября, пришлась на один из залов вылета, в результате чего погибли и пострадали путешественники и работники аэропорта», – написал аль-Малики в социальной сети X.

    Аль-Малики подчеркнул, что нападение на гражданский объект является военным преступлением, нарушающим международное гуманитарное право и нормы морали.

    Он добавил, что командование объединенными силами коалиции даст жесткий ответ на этот террористический акт в соответствии с международными правовыми нормами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA) после удара по аэропорту в Эр-Рияде. Также стало известно, что снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде.

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    11 октября 2026, 01:21 • Новости дня
    Снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме

    Tекст: Катерина Туманова

    Коалиция в поддержку легитимности в Йемене сообщила, что снаряд упал в районе международного аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    В субботу представитель коалиции генерал-майор Турки Аль-Малики подтвердил инцидент, – пишет Saudi Gazette.

    Заявление прозвучало на фоне серии нападений на объекты авиации в Саудовской Аравии, включая международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, где в результате нападения в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт. Пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда. Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.

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    11 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Хуситы призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа призвал авиакомпании отменить рейсы в Саудовскую Аравию из-за возможных ударов по аэропортам.

    Йеменские мятежники объявили саудовские воздушные гавани целями для атак, передает ТАСС.

    «Вооруженные силы Йемена вновь предупреждают все авиакомпании, специалистов, сотрудников и путешественников о недопустимости использования саудовских аэропортов и воздушного пространства, поскольку они являются целями для ударов и театром военных действий для наших сил, за исключением аэропортов Мекки и Медины», – заявил Сариа.

    Представитель движения призвал отнестись к предупреждениям серьезно. Он добавил, что Эр-Рияд будет нести ответственность за любые последствия неудачных перехватов ракет и беспилотников.

    Сариа также подчеркнул, что мятежники продолжат придерживаться принципа «аэропорт за аэропорт, блокада за блокаду и эскалация за эскалацию» до достижения своих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде. В четверг мятежники пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке.

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    11 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Пентагон заявил об увеличении числа погибших солдат США на Ближнем Востоке

    Пентагон: На Ближнем Востоке погиб 21 военный США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны США обновило официальные данные о потерях среди американских военных в ходе операций против Ирана, признав гибель 21 человека.

    Пентагон признал, что потери среди американских военнослужащих в ходе операций против Ирана превышают ранее заявленные цифры, передает The Washington Post. В официальную базу данных были включены еще два случая, в результате чего общее число погибших достигло 21 человека.

    В прошлом месяце газета опубликовала эксклюзивный материал, в котором говорилось, что реальные потери превышают данные Системы анализа потерь в обороне (DCAS). Министр обороны Пит Хегсет тогда назвал эти сообщения «абсолютной ложью».

    Обновленные данные включают смерть 46-летнего майора Сорффли Давиуса в Кувейте и случай самоубийства военнослужащего ВМС в сентябре. Обе смерти не связаны с боевыми действиями.

    Кроме того, по информации DCAS, ранения получили 865 американских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты Washington Post сообщили о занижении Пентагоном числа погибших в Иране военнослужащих, что министр Хегсет назвал ложью.

    В конце сентября Пентагон сообщал, что число пострадавших в войне с Ираном солдат достигло 861 человека.

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    11 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока власти США не примут семь условий Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Ормузский пролив не откроется, пока не будут приняты семь условий Ирана», – заявил Резаи иранскому телеканалу Press TV, передает РИА «Новости».

    По его словам, американцы пытались общаться с Ираном через три канала: Ирак, Пакистан и Катар. США отреагировали на условия и приняли некоторые из них, но реакция на остальные была расплывчатой.

    Резаи добавил, что каждый раз, когда Иран садился за стол переговоров с США, американские военные совершали нападение на республику. Тегеран считает это явным предательством со стороны Вашингтона.

    «Мы сохраним контроль над Ормузским проливом и будем извлекать из этого экономическую выгоду. Наш опыт показывает, что если Иран не будет контролировать пролив, безопасность всего Персидского залива будет оставаться под угрозой», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    От взрыва в проливе пострадал второй за день танкер.

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    11 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможном присоединении Вашингтона к саудовским ударам по йеменским хуситам после нападения на аэропорт в Эр-Рияде.

    Глава американской администрации допустил участие США в ответных ударах Саудовской Аравии по позициям хуситов в Йемене, передает Al Jazeera.

    Дональд Трамп сделал это заявление до того, как власти Саудовской Аравии подтвердили гибель 12 человек в результате атаки на аэропорт столицы королевства. Ранения при нападении получили более 300 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье арабская коалиция пообещала жесткий ответ на атаку по аэропорту Эр-Рияда. Индия осудила это нападение. Генеральный секретарь ООН решительно осудил действия хуситов.

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    11 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде

    МИД: Россия осуждает ракетную атаку по аэропорту в Эр-Рияде и призывает к миру

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России заявило, что Россия осуждает атаку на аэропорт в Эр-Рияде и призывает участников конфликта в зоне Аравийского полуострова отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

    По предварительным данным российского посольства в Саудовской Аравии, россияне не пострадали при массированном ракетном обстреле Международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде, сообщает МИД России.

    Жертвами атаки, которая произошла 10 октября, стали 12 человек, в том числе подданные Саудовской Аравии и граждане США, Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Еще более 300 человек получили ранения, инфраструктуре нанесен серьезный материальный ущерб.

    «Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры», – сообщили в МИД.

    Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования близким погибших и подчеркнули, что любые кризисные ситуации в регионе должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами при соблюдении интересов всех государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД ФРГ назвал атаку на аэропорт Эр-Рияда терактом.

    При третьем ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек.

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на обстрел воздушной гавани.

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    11 октября 2026, 09:24 • Новости дня
    Индия сообщила о спасении 22 своих граждан с горевшего танкера у берегов ОАЭ

    Индия сообщила о спасении 22 моряков с горевшего танкера у берегов ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральное консульство Индии в Дубае подтвердило спасение 22 индийских граждан, находившихся на борту загоревшегося у берегов ОАЭ нефтяного танкера.

    «Консульству стало известно об инциденте у берегов Рас-эль-Хайма с участием судна MT GEM No. 2, на котором находились 22 индийца в составе экипажа на борту. Все члены экипажа были спасены и находятся в безопасности», – говорится в сообщении дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало, что на танкере в результате попадания снаряда вблизи побережья ОАЭ вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно потушить.

    Силы национальной гвардии ОАЭ также подтвердили успешную спасательную операцию. Она началась после получения сигнала бедствия от экипажа в водах Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу береговая охрана ОАЭ эвакуировала моряков с загоревшегося танкера.

    В пятницу атакованный в Черном море танкер отбуксировали в безопасное место.

    В понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

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    11 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ назвал терактом атаку на аэропорт Эр-Рияда

    Глава МИД ФРГ Вадефуль осудил атаку на аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль осудил нападение на международный аэропорт в столице Саудовской Аравии, назвав его террористическим актом.

    «Я решительно осуждаю жестокую атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда – это террористический акт против Саудовской Аравии и гражданской авиации», – заявил Вадефуль, передает ТАСС.

    Он также выразил соболезнования близким погибших. Министр добавил, что сообщил о своей позиции саудовскому коллеге Фейсалу бен Фархану Аль Сауду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на нападение.

    Генсек ООН решительно осудил действия хуситов.

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    11 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Израильская армия целенаправленно уничтожила библиотеки на юге Ливана

    Активист Бакдаш: Военные Израиля целенаправленно уничтожили библиотеки в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные на юге Ливана целенаправленно уничтожили библиотеки, архивы и хранилища документов, заявил основатель Национальной сети по защите библиотек Хади Бакдаш.

    По словам Бакдаша, действия Армии обороны Израиля привели к невосполнимой утрате части культурного и исторического наследия Ливана, передает РИА «Новости».

    «Многие библиотеки на юге Ливана были переполнены единственными сохранившимися экземплярами, оригинальными документами и рукописями, и все это преднамеренно превратилось в пепел в результате действий израильских сил, которые целенаправленно поражали места хранения официальных документов и рукописей», – заявил координатор Национальной сети по защите библиотек, архивов и культурного наследия в Ливане Хади Бакдаш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу шесть человек пострадали при израильском авиаударе на востоке Ливана.

    Во вторник израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.

    В понедельник Всемирный банк выразил готовность выделить Ливану 2 млрд долларов.

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    11 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США при поддержке военных ОАЭ занимаются контрабандой топлива в районе прибрежных вод Омана.

    Вашингтон организовал нелегальный вывоз нефти на Ближнем Востоке. «Глава центрального командования США руководит операциями по контрабанде, прибегая также к помощи военных ОАЭ», – заявил Резаи, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    По его словам, американская сторона использует пять-шесть небольших судов для перекачки топлива на более крупные танкеры. При этом иранские военные каждую ночь наносят удары по этим объектам.

    Конфликт между Вашингтоном и Тегераном обострился в конце февраля после серии ударов США и Израиля по иранским объектам. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись атаками. Противостояние привело к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив, что спровоцировало рост мировых цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в этом районе.

    В четверг иранский МИД пообещал уведомить Вашингтон через посредника о решении по проливу.

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    11 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Посол Ирана назвал выдумкой слова Трампа об уничтожении городов США

    Посол Ирана Джалали назвал выдумкой слова Трампа об угрозе Лос-Анджелесу

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран способен уничтожить американские города, являются предвыборной риторикой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    «Заявления господина Трампа о возможном уничтожении американских городов совершенно необоснованны, нереалистичны и являются лишь предвыборной риторикой», – сказал дипломат, передает ТАСС.

    По словам посла, военная доктрина Ирана базируется на обороне и сдерживании, страна никогда не инициировала войны. При этом Джалали добавил, что ракетный потенциал государства остается неоспоримым и точным фактом.

    Ранее Трамп заявил, что Иран может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего в случае дальнейшей эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп заявил, что получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США.

    Во вторник губернатор Калифорнии оценил слова американского лидера об ударе по мегаполису.

    Президент США допустил уничтожение Лос-Анджелеса иранскими силами.

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    11 октября 2026, 08:38 • Новости дня
    Индия осудила атаку на аэропорт Эр-Рияда

    МИД Индии осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Индии решительно осудило нападение на международный аэропорт в Эр-Рияде и другие атаки на гражданскую инфраструктуру.

    Министерство иностранных дел Индии выступило с решительным осуждением нападений на гражданское население и инфраструктуру, которые произошли за последние несколько дней после атаки на международный аэропорт в Эр-Рияде, передает ТАСС.

    «Повторяющиеся атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру совершенно неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», – заявили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

    В МИД Индии выразили солидарность с народом и правительством Саудовской Аравии в защите суверенитета королевства, а также надежду на скорейшее восстановление мира и нормальной жизни в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье арабская коалиция пообещала жесткий ответ на атаку по аэропорту Эр-Рияда.

    Генсек ООН Антониу Гуттериш решительно осудил нападения на воздушную гавань.

    При третьем ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек.

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