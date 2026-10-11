Хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии

Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде

Гутерреш решительно осудил нападения на аэропорт в Эр-Рияде

Tекст: Катерина Туманова

«Я глубоко потрясен и решительно осуждаю смертоносное нападение хуситов в субботу на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, в результате которого, по сообщениям, погибли 12 человек и сотни мирных жителей получили ранения», – сказано в сообщении на сайте генсека ООН.

Гутерреш напомнил, что атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного права.

«Эти нападения должны немедленно прекратиться», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA) после удара по аэропорту в Эр-Рияде. Также стало известно, что снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.