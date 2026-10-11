Хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии

Tекст: Ольга Иванова

В результате новой атаки йеменских хуситов на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде появились пострадавшие. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

Кроме того, движение «Ансар Алла» заявило об ударе по аэропорту имени короля Фахда в Даммаме на востоке королевства.

«Еще одна операция была проведена против аэропорта имени короля Фахда в Даммаме. Цель была поражена, воздушное движение прервано», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

При ударе хуситов по воздушной гавани погибла гражданка Египта.

Бывший президент США Дональд Трамп допустил американские удары по йеменским мятежникам после этой атаки.