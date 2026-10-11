Танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе

Tекст: Ольга Иванова

Танкер под флагом Маршалловых островов подвергся атаке в Ормузском проливе, при этом все 11 граждан Индии, входящие в состав экипажа, не пострадали и находятся в безопасности. Об этом сообщил индийский министр по портам, судоходству и водным путям Сарбананда Соновал, передает РИА «Новости».

«Танкер M/T Valthera под флагом Маршалловых островов, на котором находились 11 индийских матросов, был поражен неизвестным снарядом 11 октября в Ормузском проливе. В результате на борту возник пожар», – написал Соновал.

Министр добавил, что власти страны продолжают следить за развитием ситуации после инцидента с судном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе.

В прошлом месяце UKMTO получил информацию о том, что судно попало под обстрел в Ормузском проливе.

В начале сентября два супертанкера подверглись обстрелу в этом же районе.