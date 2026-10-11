Хуситы взяли ответственность за три атаки на аэропорт Эр-Рияда

Хуситы заявили о трех атаках на аэропорт Эр-Рияда за двое суток

Tекст: Ольга Иванова

Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала Al Masirah.

«Вооруженные силы за последние сутки провели четыре операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов», – сказал Сариа.

По его словам, целью первой операции стал аэропорт имени короля Халеда. Он отметил, что атака проводилась в три этапа, начиная с вечера пятницы, что привело к нарушению авиасообщения и закрытию аэропорта.

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