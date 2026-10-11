Сотрудники Минобороны Германии тайно пожаловались на кадровую политику

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники министерства обороны Германии недовольны кадровой политикой в ведомстве, но боятся открыто критиковать руководство, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

В анонимной жалобе, с которой ознакомилось издание, сотрудники задаются вопросом, что является решающим при назначении на должность: профессионализм или личные связи и политические контакты. Отмечается, что многие стремятся «внутренне отстраниться от происходящего», опасаясь тяжелых последствий для карьеры в случае открытого выражения несогласия.

Кроме того, представители коллектива связались с адвокатом, чтобы оспорить назначение сотрудницы на пост руководителя аппарата одного из статс-секретарей министерства. В этом случае кадровый конкурс не проводился, а позиция сотрудников была проигнорирована.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бундесвер (ВС ФРГ) отказывает русским немцам в службе в бригаде в Литве по соображениям безопасности.

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