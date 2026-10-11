Израиль уничтожил в секторе Газа командира спецназа ХАМАС

ЦАХАЛ уничтожил командира отряда спецназа «Нухба» в секторе Газа

Tекст: Ольга Иванова

«ЦАХАЛ нанес удар в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа и ликвидировал командира взвода элитного подразделения „Нухба“ в составе военного крыла ХАМАС Хишама Джамаля Абу Галу», – сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Отмечается, что Абу Гала был одним из руководителей нападения на пост Кисуфим и участвовал в похищении израильтян 7 октября 2023 года.

В последнее время убитый организовывал атаки на военных ЦАХАЛ и мирных жителей, занимался восстановлением боевого потенциала ХАМАС, систематически нарушая режим прекращения огня. Командир был устранен в результате авиаудара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС.

В сентябре ЦАХАЛ ликвидировал в Газе еще двух командиров ХАМАС.

В августе Израиль решил оставить ЦАХАЛ на позициях в секторе Газа.