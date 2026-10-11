Лидер британских зеленых анонсировал реформу партии из-за скандала о сионизме

The Guardian: Лидер «Партии зеленых» Британии объявил о реформе структуры

Tекст: Ольга Иванова

Британская «Партия зеленых» намерена изменить свою систему внутренней демократии и предоставить руководству больше полномочий в определении стратегического направления, пишет The Guardian.

«Было трудно понять, как подойти к этой несовершенной резолюции, поскольку ее суть перекликается с моим пониманием сионизма как идеологии, лежащей в основе перемещения и геноцида палестинцев», – заявил Полански.

Он отметил, что политические партии не должны указывать людям, во что им верить, а узкое внимание к определениям не является стратегически верным. Лидер партии подчеркнул, что британское правительство или политическая сила не вправе определять будущее израильтян и палестинцев, так как это вызывает раскол и подвергает партию риску захвата радикальными активистами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава еврейского крыла британских зеленых допустила выход из партии.

Израиль запретил въезд лидеру «Партии зеленых» Полански.

На прошлой неделе «Партия зеленых» Великобритании приравняла сионизм к расизму.