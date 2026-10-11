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    11 октября 2026, 18:21 • Новости дня

    Очередь перед Крымским мостом выросла до 900 автомобилей

    Время ожидания в очереди перед Крымским мостом достигло двух часов

    Tекст: Ольга Иванова

    Количество машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани, увеличилось до 900 единиц.

    Скопление транспортных средств на подходах к транспортному переходу продолжает расти, передает ТАСС со ссылкой на оперативный канал о ситуации на Крымском мосту.

    Время ожидания досмотра со стороны Краснодарского края составляет около двух часов, там скопилось 600 транспортных средств. Со стороны полуострова в очереди находятся 300 машин, проезда придется ждать около часа.

    При этом в 14:00 по московскому времени в очередях с обеих сторон находились 555 автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе движение транспорта по Крымскому мосту возобновили.

    В прошлом месяце проезд автомобилей по путепроводу приостановили.

    9 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Выпуск автомобилей Tenet в Калуге приостановили из-за падения обломков БПЛА
    Выпуск автомобилей Tenet в Калуге приостановили из-за падения обломков БПЛА
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производство автомобилей Tenet на заводе «АГР холдинга» в Калуге приостановлено после падения обломков беспилотников на территорию предприятия, сообщили в пресс-службе холдинга.

    «В результате отражения атаки на инфраструктуру Калужского региона на территорию автомобильного завода упали обломки БПЛА», – заявили в пресс-службе, передает ТАСС.

    В компании уточнили, что возгорание ликвидировано. Есть пострадавшие среди сотрудников, им оказана необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаке беспилотников на Калугу пострадали девять человек.

    В тот же день дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

    Позднее «Яндекс» не смог назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

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    9 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Глава Крыма рекомендовал объявить выговоры мэру Симферополя и главе минтранса

    Аксенов поручил вынести выговоры мэру Симферополя и министру транспорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговоры руководителям Симферополя и Симферопольского района, а также министру транспорта республики из-за плохой работы с жалобами местных жителей.

    Руководитель региона раскритиковал муниципальных чиновников за халатное отношение к обязанностям и нежелание помогать гражданам, передает РИА «Новости». «На основании жалоб жителей рекомендую депутатам Симферопольского городского совета и Симферопольского райсовета объявить выговоры главам администраций Михаилу Сергеевичу Афанасьеву и Вячеславу Юрьевичу Вайсбейну соответственно», – отметил глава Крыма.

    Кроме того, Аксенов посоветовал объявить выговор министру транспорта Крыма Арсению Козловскому. Причиной стало слабое взаимодействие профильного ведомства с населением по вопросам нарушений в расписании движения общественного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Крыму возобновили публичные ежемесячные заседания правительства.

    Весной в Литве местного чиновника решили отправить работать на Украину из-за вопроса о статусе полуострова.

    В прошлом году бывшего госслужащего в Крыму осудили за хищение правительственных грантов.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    10 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области

    Женщина и ребенок госпитализированы после ДТП с грузовиком на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе поселка Вишневогорска Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

    Женщину и ребенка госпитализировали в больницу города Кыштыма после ДТП с участием ВАЗ и грузовика у Вишневогорска в Челябинской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

    В ведомстве уточнили, что после аварии мужчину и ребенка из легковой машины извлекли очевидцы. Женщина оказалась зажата в автомобиле, для ее освобождения потребовалась помощь спасателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали шесть человек.

    В мае на трассе в этом же регионе произошло смертельное лобовое ДТП. До этого в Челябинске в результате аварии с грузовиком погибли четыре человека.

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    8 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Водитель повредил четыре машины в Москве и скрылся

    В Москве водитель повредил четыре машины и скрылся с места ДТП

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве на улице Крузенштерна водитель автомобиля Toyota повредил четыре машины и скрылся с места происшествия, сообщили в Госавтоинспекции.

    Водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на стоящие транспортные средства на улице Крузенштерна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию. В результате происшествия механические повреждения получили четыре машины. Водитель Toyota с места аварии скрылся, сообщили в ГАИ.

    Правоохранители разыскивают скрывшегося водителя. Информация о пострадавших пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два человека пострадали в ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

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    9 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Экс-начальника отдела миграции Ялты и его заместителя осудили за взятки

    Экс-руководители отдела миграции Ялты получили до 18,5 года колонии за взятки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд приговорил бывшего начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте и его заместителя к лишению свободы на сроки от 17 до 18,5 года за незаконную легализацию иностранных граждан, сообщили в СК.

    Бывшего руководителя отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте и его заместителя признали виновными в организации незаконной миграции, создании преступного сообщества и получении взяток, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

    По решению суда бывший начальник отдела проведет 18 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Его заместитель приговорен к 17 годам лишения свободы.

    Следствие установило, что осенью 2016 года руководитель отдела создал преступную группу. Сообщники получали незаконные вознаграждения за ускоренную регистрацию иностранцев в Крыму и их последующую легализацию путем выдачи российского гражданства.

    К этой деятельности были привлечены другие сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, которые предоставляли жилье для фиктивной регистрации и выступали посредниками. За время работы схемы участники преступного сообщества получили взятки на сумму более 1,4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД рассказал о результатах борьбы с незаконной миграцией в России.

    До этого сотрудники МВД во время рейда на одной из станций московского метрополитена впервые применили новейшие технологии поиска нарушителей, выявив около 140 нелегальных мигрантов.

    Весной глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о росте выявляемости схем незаконной миграции на треть.

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    9 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Минпромторг сообщил о росте продаж новых легковых автомобилей в России

    Минпромторг: Продажи легковых автомобилей в России выросли на 8,8%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За девять месяцев текущего года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 8,8% в годовом выражении и достигли 968 тыс. штук, сообщил Минпромторг.

    В январе-сентябре в России реализовали 968 тыс. новых легковых машин, в том числе в сентябре продажи выросли на 0,1% к сентябрю прошлого года и составили 122,1 тыс. штук, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минпромторга.

    По информации ведомства, продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) за девять месяцев сократились на 15,8% и составили 63,5 тыс. единиц. Реализация новых грузовиков снизилась на 7,3%, до 37,5 тыс. штук, а автобусов – на 7,3%, до 7,5 тыс. единиц.

    Всего за три квартала в России продали 1 млн 76,5 тыс. новых транспортных средств всех категорий. Этот показатель превышает прошлогодний на 6,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российский авторынок пополнился рекордным числом новых моделей.

    На прошлой неделе продажи новых автомобилей Lada в России выросли.

    В мае реализация автомобилей Toyota в стране увеличилась почти вдвое.

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    9 октября 2026, 09:25 • Новости дня
    Первый спикер ландтага от АдГ лишился служебного автомобиля BMW

    Zeit: Концерн BMW лишил служебного автомобиля первого спикера ландтага от АдГ

    Tекст: Мария Иванова

    Германский автоконцерн BMW принял решение прекратить предоставление служебного автомобиля председателю ландтага Саксонии-Анхальт Тобиасу Раушу после его избрания на этот пост от партии «Альтернатива для Германии».

    Автоконцерн отменил лизинг 6 октября, в день избрания Рауша председателем земельного парламента, передает ТАСС со ссылкой на газету Zeit.

    Политик стал первым в истории Германии спикером ландтага от АдГ, получив пост после победы партии на региональных выборах. Предыдущий председатель от Христианско-демократического союза использовал модель BMW 7er, контракт на которую истекает в ноябре.

    В компании отказались назвать причины прекращения сотрудничества. Представитель концерна пояснил журналистам, что автопроизводитель традиционно не комментирует отношения с клиентами. Издание обращает внимание, что председатель правления BMW Милан Неделькович ранее резко критиковал АдГ.

    По закону спикер ландтага имеет право на служебную машину с водителем. Из-за отсутствия предложений от других немецких автопроизводителей Рауш рискует остаться без транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя ландтага.

    В понедельник ее партия решила поддержать кандидата АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт.

    В прошлом месяце АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    9 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Корейская компания Hyundai зарегистрировала в России новые товарные знаки

    Автоконцерн Hyundai зарегистрировал два товарных знака Genesis в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Южнокорейский автопроизводитель получил от Роспатента одобрение на регистрацию двух товарных знаков Genesis сроком до 2034 года.

    Заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом Genesis компания подала в августе 2024 года, в октябре Роспатент принял положительное решение об их регистрации, передает РИА «Новости».

    Регистрация позволяет Hyundai продавать в России автомобильные навигаторы, колонки, медиаплееры, аккумуляторы для автомобилей и наушники. Кроме того, компания сможет предоставлять онлайн-доступ к мультимедийному контенту для транспортных средств.

    В конце 2023 года южнокорейский автопроизводитель принял решение о продаже автомобильного завода в Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс», сделка была закрыта в начале 2024 года. При этом Hyundai заявлял о сохранении возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ушедшая из России Hyundai зарегистрировала десять товарных знаков.

    Корпорация оформила пять товарных знаков в России.

    Автоконцерн получил права на два новых бренда.

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    9 октября 2026, 07:26 • Новости дня
    Константинов назвал фантазерами авторов 30-летней стратегии ВСУ

    Глава парламента Крыма Константинов назвал фантазией план командования ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фантазерами авторов разработанной украинским командованием стратегии противостояния с Россией, которая рассчитана на ближайшие три десятилетия.

    Команда нового главкома украинских войск Михаила Драпатого подготовила стратегию противостояния с Россией на 30 лет вперед, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».

    «Совершенно очевидно, что через 30 лет не будет ни Драпатого, ни его шефа Зеленского. Будет ли тогда Украина и сохранится ли Евросоюз – большой вопрос. Но киевским фантазерам так даже легче «планировать» – никакой ответственности за результат», – заявил Константинов.

    Политик отметил, что киевские власти рассчитывают на содержание со стороны стран Евросоюза в ближайшие десятилетия. При этом он сравнил их действия с поведением руководства Третьего рейха весной 1945 года, которое также могло планировать борьбу с СССР, но вскоре обратилось в бегство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брошенные военными ВСУ карты и телефоны помогли российским войскам освободить Голубково. Украинские СМИ заявили о подготовке Драпатым многолетней стратегии противостояния с Россией. В МИД России сообщили о тысячах нарушений перемирия со стороны Киева.

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    9 октября 2026, 03:54 • Новости дня
    Ребенок госпитализирован после ДТП с троллейбусом в Симферополе

    Tекст: Антон Антонов

    В Симферополе пятилетний мальчик выбежал на проезжую часть и попал под колеса троллейбуса, ребенок госпитализирован, сообщает прокуратура Крыма.

    ДТП произошло в районе улицы Киевской. Водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту 51 «Симферополь – Алушта», наехал на мальчика 2021 года рождения. Ребенок был госпитализирован, сообщает прокуратура в «Максе».

    В момент происшествия в троллейбусе находились 48 пассажиров. Никто из них не пострадал.

    Прокуратура начала проверку для установления всех обстоятельств аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок.

    Ребенок погиб в аварии с участием грузовиков в Рязанской области.

    В прошлом месяце в Симферополе в ДТП с участием автобуса пострадали люди.

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    9 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Силуанов заявил о высоком спросе на новые российские электромобили «Атом»

    Силуанов: Электромобиль «Атом» пользуется спросом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что поступивший в продажу в этом году отечественный электромобиль «Атом» пользуется популярностью у покупателей.

    «Выделили необходимые ресурсы для производства российского электромобиля «Атом». Кстати говоря, уже в этом году этот автомобиль поступил в продажу и пользуется спросом», – заявил Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает РИА «Новости».

    Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков уточнил, что продажи машин этой марки в России в сентябре составили 14 единиц, а за все время производства было реализовано 54 автомобиля.

    Электромобиль «Атом» выпускается на заводе «Москвич» компанией «Кама». Первые товарные машины передали клиентам в середине июля, а в сентябре пресс-служба бренда сообщила о запуске массового производства на предприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минпромторг отчитался о резком росте продаж электромобилей в России.

    В прошлом месяце на заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом».

    Глава Минпромторга пересел на этот новый российский автомобиль.

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    9 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    ФТС выявила махинации со списанием утильсбора на Южном акцизном посту

    ФТС пресекла многомиллионную схему махинаций с утильсбором на юге России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной таможенной службы раскрыли на Южном акцизном таможенном посту коррупционную схему, участники которой за взятки помогали списывать утилизационный сбор за транспорт.

    ФТС пресекла длительно действовавшую преступную схему по списанию утилизационного сбора за транспорт, передает РИА «Новости».

    «Сотрудники службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления выявили преступную схему, которая длительное время действовала на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни», – сообщили в ведомстве.

    Эта схема заключалась в содействии недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности в незаконном списании утилизационного сбора за автомобили.

    В ходе расследования было выявлено множество фактов превышения должностных полномочий и получения взяток на сумму более 13 млн рублей за покровительство при нелегальном перемещении машин. Причастные должностные лица взяты под арест.

    Возбуждено пять уголовных дел по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности» и два уголовных дела по статье «Получение и дача взятки в особо крупном размере».

    «В доход государства обращено имущество бывших должностных лиц поста, полученное преступным путем. Его стоимость превышает 80 млн рублей», – добавили в ФТС.

    Летом Конституционный суд указал на ограничение срока повышения утилизационного сбора.

    Президент Владимир Путин объяснил введение утильсбора защитой автопрома России от серого импорта.

    Суд взыскал 3,3 млн рублей с мужчины за обход утильсбора при ввозе премиум-машин.

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    9 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Автоэксперт предрек подорожание машин из-за новых правил экспорта Китая

    Эксперт Хайцеэр: Автомобили подорожают из-за новых правил экспорта из Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что ужесточение процедуры экспорта автомобилей из Китая с 2027 года приведет к подорожанию машин на российском рынке.

    Хайцеэр отметил, что ужесточение процедуры экспорта автомобилей из Китая с 2027 года однозначно скажется на стоимости машин в России, пишет 360.ru.

    «В первую очередь удар идет по тем маркам, которые продавались у нас в прежней жизни и достаточно востребованы сегодня. Совершенно очевидно, что будет подорожание. Поклонникам «прежних» брендов, которые готовы приобретать их по параллельному импорту, придется платить больше», – подчеркнул Хайцеэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз запланировал ограничить импорт китайских гибридных автомобилей.

    В понедельник Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили. Российский авторынок пополнился рекордным числом новых моделей.

    Ранее Китай решил ужесточить экспорт автомобилей с 2027 года.

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    11 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Евросоюз решил вдвое сократить импорт гибридных автомобилей из Китая

    Bloomberg: ЕС к декабрю ограничит импорт китайских гибридных авто до 400 тысяч

    Tекст: Игорь Иножарский

    Главный переговорщик Евросоюза по торговле Марош Шефчович сообщил о планах объединения к декабрю ввести защитные квоты, чтобы сократить ввоз китайских гибридных автомобилей с 800 до 400 тысяч в год.

    Руководство Европейского союза намерено применить защитные меры в виде тарифных квот для ограничения избыточного потока китайских машин. Механизм могут внедрить уже в декабре, пишет Bloomberg.

    «Дефицит торгового баланса является огромной проблемой для ЕС, которая ощущается в каждом государстве-члене. Это неприемлемо и требует надежного пути к восстановлению баланса», – заявил Шефчович. По его словам, европейские страны должны защитить свою промышленность в условиях глобального переизбытка мощностей.

    Ожидается, что лидеры стран ЕС обсудят следующие шаги на встрече в Брюсселе. До этого Шефчович провел переговоры с министром коммерции Китая Ван Вэньтао, по итогам которых стороны достигли взаимопонимания по торговле гибридными автомобилями в рамках правил ВТО.

    Продажи китайских машин в Европе резко возросли из-за того, что они избежали введенных в 2024 году пошлин на электромобили. В августе на долю произведенных в КНР автомобилей пришлось около четверти европейских продаж гибридов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Пекин отклонил просьбу объединения о добровольном ограничении экспорта гибридных авто. Европейские власти запланировали ввести собственные меры для сдерживания импорта. В понедельник руководство КНР решило ужесточить правила вывоза машин за рубеж с 2027 года.

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    11 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем около Крыма

    Американский самолет-разведчик совершил полет около Крыма над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил полет над акваторией Черного моря в сотнях километров от Крымского полуострова.

    Воздушное судно вылетело с авиабазы «Михаил Когэлничану» утром и направилось на восток, передает РИА «Новости».

    Самолет был переоборудован американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки, получив в военной модификации название ARTEMIS II.

    В последние годы фиксируется беспрецедентная активность НАТО у западных границ. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет ВВС Швеции приступил к радиолокационной разведке над Черным морем.

    Во вторник Минобороны Турции анонсировало учения НАТО в регионе.

    В прошлом месяце над акваторией заметили разведывательный дрон альянса.

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