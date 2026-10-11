Военный самолет ФРГ пролетел возле границы с Калининградской областью

Немецкий военно-транспортный самолет типа Airbus A400M Atlas пролетел над Балтийским морем в непосредственной близости от Калининградской области, передает РИА «Новости».
Согласно полетным данным, борт вылетел с эстонской военной авиабазы Амари около 16:15 мск. Самолет направился в сторону Балтийского моря, придерживаясь курса на юго-запад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в НАТО заявили об отсутствии планов блокировать Калининград.
В среду немецкий военно-транспортный самолет сделал пять кругов над Балтикой.
На прошлой неделе летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО сел в Польше.