Уровень воды в Боденском озере упал до исторического минимума

Bild: Обмеление Боденского озера достигло многолетнего рекорда

Tекст: Дарья Григоренко

В районе города Констанц уровень воды опустился до отметки 248 см, что более чем на метр ниже среднего многолетнего показателя для начала октября, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Дефицит водных ресурсов в крупнейшем озере Германии оценивается примерно в 568 млрд литров, что составляет 1,2% от его общего объема. Такого количества воды хватило бы для заполнения 227 тыс. олимпийских бассейнов. Если бы этот объем распределили по территории Берлина, уровень затопления столицы составил бы 64 см.

Причиной обмеления стали затяжная засуха и экстремальные температуры прошедшим летом. Из-за отсутствия осадков и истощения запасов снега в Альпах приток воды существенно сократился. В результате заблокирован доступ судов к ряду причалов и полностью приостановлено навигационное сообщение в акватории Нижнего озера.

Метеорологи не прогнозируют скорого улучшения ситуации. Для восстановления водного баланса и возвращения озера к климатической норме региону потребуются продолжительные осенние дожди и снежная зима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу из-за обмеления Рейна в ФРГ снизили мощность трех угольных электростанций.

Во вторник из-за падения уровня воды в Дунае решили ограничить выработку энергии на АЭС «Козлодуй» в Болгарии.

Летом катастрофическое обмеление Рейна парализовало речное судоходство в Германии.