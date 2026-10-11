В «Яндексе» сообщили о постепенном восстановлении сервисов после сбоя

Tекст: Дарья Григоренко

«Сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к «Алисе», «Поиску», «Яндекс Картам», «Такси», «Почте» и другим сервисам», – рассказали в пресс-службе компании, передает ТАСС.

Отмечается, что часть функций пока остается недоступной.

Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей. В пресс-службе добавили, что работа продолжается для скорейшего восстановления сервисов в полном объеме во всех регионах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье АТОР предупредила туристов о задержках выдачи билетов из-за сбоя в «Яндексе».

Россияне пожаловались на массовый сбой в работе сервисов «Яндекса».

Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» в Белоруссии и Киргизии.