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    11 октября 2026, 17:23 • Новости дня

    Ливия предложила план реформы Совета Безопасности ООН

    Ливия предложила дорожную карту стран Африки по реформе Совбеза ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполняющий обязанности министра иностранных дел Правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур предложил разработать совместную дорожную карту африканских государств по продвижению реформы Совета Безопасности ООН.

    С соответствующей инициативой дипломат выступил на открывшемся в Триполи министерском заседании «Комитета десяти» Африканского союза, передает ТАСС со ссылкой на агентство LANA.

    «Ливия предлагает разработать совместную дорожную карту действий «Комитета десяти», а также поручить послам государств-членов реализацию организованной программы контактов с постоянными членами Совбеза и группами стран, выступающих за его реформирование», – заявил Тахер аль-Баур.

    Инициатива также предусматривает создание механизма периодического отслеживания прогресса и подготовку доклада с рекомендациями для Африканского союза. Глава МИД призвал активизировать координацию между африканскими государствами и расширить взаимодействие с постоянными членами Совбеза ООН.

    Аль-Баур подтвердил приверженность Ливии единой позиции континента, которая предусматривает предоставление Африке двух постоянных мест в Совете Безопасности ООН с правом вето, а также двух дополнительных непостоянных мест для обеспечения справедливого представительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Танзания подала заявку на место непостоянного члена Совбеза ООН.

    В январе глава МИД России Сергей Лавров предложил реформу Совета Безопасности ООН.

    В прошлом году Кремль поддержал идею реформирования организации.

    9 октября 2026, 03:20 • Новости дня
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    @ news.un.org

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание по ситуации на Украине по запросу европейских членов Совбеза, сообщили в председательствующей в октябре миссии Греции при организации.

    Согласно расписанию работы Совбеза, заседание по теме «Поддержание мира и безопасности Украины» состоится 9 октября в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск), передает РИА «Новости».

    В миссии Греции при ООН уточнили, что заседание запросили европейские страны группы Е5. Группа Е5 объединяет европейских членов Совета Безопасности ООН. В ее нынешний состав входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о трусости сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которые боятся посещать места ударов ВСУ и множат предвзятые доклады.

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    11 октября 2026, 05:43 • Новости дня
    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде

    Гутерреш решительно осудил нападения на аэропорт в Эр-Рияде

    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался об атаках на аэропорт в Эр-Рияде, напомнив, что нападения на мирных граждан являются нарушением международного права.

    «Я глубоко потрясен и решительно осуждаю смертоносное нападение хуситов в субботу на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, в результате которого, по сообщениям, погибли 12 человек и сотни мирных жителей получили ранения», – сказано в сообщении на сайте генсека ООН.

    Гутерреш напомнил, что атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного права.

    «Эти нападения должны немедленно прекратиться», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA) после удара по аэропорту в Эр-Рияде. Также стало известно, что снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    11 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Блогер из Москвы победила на международном конкурсе красоты «Миссис ООН»

    Блогер из Москвы Филина стала победительницей конкурса красоты «Миссис ООН»

    Tекст: Вера Басилая

    Кулинарный блогер из Москвы Мария Филина стала победительницей международного конкурса красоты Ms. And Mrs. United Nations 2026 в своей возрастной категории.

    50-летняя россиянка стала первой в своей возрастной категории, опередив участниц национальных отборов из Индонезии, Японии, Сингапура, Казахстана, Непала и других стран, передает ТАСС.

    «Выступала под номером 15, а стала первой! Меня переполняют эмоции, пока не могу поверить, что эта потрясающая конкурсная неделя, десятичасовые репетиции, незабываемые конкурсные этапы, экскурсии и официальные встречи позади, а в моей коллекции теперь есть лента и корона победительницы столь уважаемого конкурса красоты», – заявила Филина.

    Победительница выразила благодарность организаторам с индийской и российской стороны, которые окружили вниманием каждую участницу.

    Это уже вторая международная победа для москвички: в 2019 году в Болгарии она заняла первое место в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Вновь принять участие в международном конкурсе красоты ее сподвигнул 50-летний юбилей: своим примером женщина хотела показать, что этот возраст не помеха для новых побед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной».

    Летом многодетная жительница России одержала победу в аналогичном международном состязании.

    В 2025 году жюри определило победительницу конкурса «Мисс Вселенная».

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    9 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    В ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель координационного подразделения Управления ООН по цифровым и новым технологиям Исабель де Сола Криадо заявила о необходимости подготовиться к сценарию, при котором искусственный интеллект обратится против человечества.

    У человечества должен быть план действий на случай, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, передает РИА «Новости» заявление представителя ООН на Глобальном цифровом форуме в Москве.

    Отвечая на вопрос о возможности восстания алгоритмов по сценарию фильма «Терминатор», Исабель де Сола Криадо подчеркнула важность подготовки. «Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу, поскольку я не ученый, но я бы сказала, что перед лицом неопределенности мы должны быть готовы. У нас должен быть план на случай, если что-то пойдет не так», – сказала она.

    Представитель организации отметила, что искусственный интеллект представляет собой совершенно новый вызов, так как ранее не существовало технологий, способных действовать без контроля человека. По ее словам, человечеству необходима техническая возможность экстренно остановить работу подобных систем в случае непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека.

    В прошлом месяце в США начали расследование против разработчиков алгоритмов.

    МИД России заявил о росте военно-политических угроз из-за развития нейросетей.

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    10 октября 2026, 02:58 • Новости дня
    Небензя: России не предлагали сотрудничать по инциденту с дроном в Лейпциге

    Tекст: Антон Антонов

    Москве никто не предлагал сотрудничать со следствием по инциденту с дроном в Лейпциге, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Еще более абсурдно выглядят обвинения в нежелании Москвы сотрудничать со следствием. Нам этого никто и не предлагал, прекрасно понимая, что мы не только докажем свою непричастность, но и укажем на истинных организаторов», – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    Говоря об инциденте, постпред отметил, что вместо улик и фактов снова используется принцип «хайли лайкли», а вместо расследования и доказательств выдвигаются скороспелые обвинения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МВД Германии заявило о «гибридной атаке» нового уровня в аэропорту Лейпцига.

    На территории аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотник с пакетом, содержавшим взрыватель.

    Кремль отверг обвинения разведки ФРГ в ведении «теневой войны».

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    10 октября 2026, 02:29 • Новости дня
    Небензя обвинил Киев в срыве поставок зерна и эскалации в Черном море

    Tекст: Антон Антонов

    Действия Киева подрывают мировую продовольственную безопасность и обостряют ситуацию в Черном и Азовском морях, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

    «Именно действия режима Зеленского приводят к сбоям в поставках зерна и удобрений, дефициту, росту инфляции», – заявил Небензя.

    Постпред России при ООН возложил на Киев ответственность за обострение обстановки в Черном и Азовском морях, передает РИА «Новости».

    «Именно безрассудные действия Киева привели к эскалации в Черном и Азовском морях. Попытки возложить ответственность на Россию – откровенная политическая спекуляция, не способная скрыть последствия авантюр Зеленского», – сказал Небензя.

    Он отметил, что европейские страны спекулируют на теме якобы катастрофических последствий для продовольственной безопасности, чтобы настроить страны глобального Юга против России.

    Небензя добавил, что украинские войска целенаправленно атаковали гражданское судоходство и российские предприятия по производству минеральных удобрений и серы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Турция предложила России и Украине создать два коридора безопасности для судоходства в Черном море.

    В среду в МИД России назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море, учитывая планы Киева по дестабилизации региона.

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    10 октября 2026, 00:22 • Новости дня
    Небензя заявил о готовности России продолжать достижение целей СВО военным путем

    Tекст: Антон Антонов

    Москва продолжит достигать цели специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «До тех пор, пока к нашим оппонентам не придет понимание того, что давно пора начать предметное обсуждение условий, способных обеспечить долгосрочное урегулирование, мы продолжим достигать целей СВО военным путем», – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    По его словам, именно Киев сознательно пошел на обострение и запустил эскалацию, а теперь выставляет себя жертвой, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что Украина начала операцию, в ходе которой наносились удары по российским объектам, но не добилась поставленной цели. Закономерным ответом на эти действия, добавил постпред, стали действия российских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя также заявил, что Москва не отказывалась от переговоров по урегулированию кризиса на Украине, но считает урегулирование невозможным без устранения первопричин.

    В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море.

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    10 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Верховный комиссар ООН Тюрк призвал защитить МУС от США

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил санкции США против Международного уголовного суда и призвал принять незамедлительные меры для защиты суда.

    «Эти санкции – очередные в ряду ответных мер, направленных против МУС и его сотрудников за их ежедневную работу по обеспечению ответственности за грубейшие нарушения прав человека, – неприемлемы», – приводит слова Тюрка РИА «Новости».

    Он также призвал страны, подписавшие Римский статут, «принять срочные меры для защиты его важнейшей деятельности и обеспечения его способности функционировать», передает ТАСС.

    Верховный комиссар призвал отменить все санкции, введенные против суда и его сотрудников. По его словам, безнаказанность лишь подпитывает насилие и страдания, поэтому следует содействовать торжеству справедливости, а не наказывать фиксирующих нарушения и привлекающих виновных к суду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против Международного уголовного суда.

    В пятницу генеральный секретарь ООН осудил санкции США против МУС.

    Главы МИД восьми стран также осудили санкции США против МУС.

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    10 октября 2026, 05:48 • Новости дня
    ООН выразила обеспокоенность ростом жертв атак ВСУ среди гражданских в России

    Помощник генсека ООН Хиари: Растет число жертв атак ВСУ среди гражданских

    Tекст: Антон Антонов

    ООН глубоко обеспокоена ростом числа жертв среди гражданского населения в результате ударов украинских вооруженных сил по территории России, заявил помощник генсека всемирной организации Халед Хиари в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

    «Мы также остаемся глубоко обеспокоены ростом числа жертв среди гражданского населения в результате участившихся ударов украинских вооруженных сил по территории России», – сказал он в ходе заседания СБ ООН.

    Хиари напомнил об атаках ВСУ по Белгородской и Московской областям ранее на неделе, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, и привел данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека о 496 погибших и 3394 раненых с января по сентябрь 2026 года, передает РИА «Новости».

    «Все нападения, целью которых являются гражданские лица и гражданская инфраструктура, где бы они ни происходили, представляют собой нарушение международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться», – заявил Хиари.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Следственный комитет начал расследование атаки дронов на Московскую область.

    В среду генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа жертв украинских атак в России.

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    8 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Верховный комиссар ООН призвал расследовать атаки ВСУ по мирным россиянам

    Верховный комиссар ООН Тюрк призвал расследовать удары ВСУ по мирным жителям

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Тюрк призвал начать расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, жертвами которых стали мирные жители на территории России, передает ТАСС. Он заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями об украинских атаках», в результате которых погибли и пострадали мирные жители на российских территориях.

    «Предполагаемые нарушения должны расследоваться, а виновные должны быть привлечены к ответственности», – приводит слова Тюрка пресс-служба управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о гибели почти 30 мирных жителей страны за неделю в результате украинских ударов.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность растущим числом жертв среди мирных жителей в России в результате украинских атак.

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    8 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Эритрейские военнослужащие вошли в два города на севере Эфиопии

    Associated Press: Эритрейские военные вошли в два города на севере Эфиопии

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Эритреи вошли в расположенные на севере Эфиопии города Адди-Грат и Идага-Хамус, заявил командир союзных эфиопским властям «Сил мира Тыграя» Эрмияс Абаба, сообщает Associated Press.

    «Эритрейские военные вошли в Адди-Грат во вторник, а в Идага-Хамус – в среду», – заявил командир, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Мониторинговая группа Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) сообщила, что в среду эритрейские военные пересекли границу в районе Заламбесы и по пути к Идага-Хамус подверглись атаке беспилотников эфиопской армии.

    Эксперт ACLED по Восточной Африке Джалале Гетачев Бирру рассказал, что эритрейских военнослужащих идентифицировали по форме, автомобилям и номерным знакам. Он добавил, что свидетели подтвердили удары эфиопских дронов по позициям эритрейских военных.

    В понедельник Египет, Эритрея и Сомали поддержали военных Судана против Эфиопии.

    До этого в Эфиопии обвинили Эритрею в боевых действиях на стороне повстанцев.

    Весной сообщалось, что Эфиопия наращивает давление на Эритрею по вопросу доступа к Красному морю.

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    10 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Руанда подтвердила участие своего президента в саммите Россия – Африка

    Руанда подтвердила участие своего президента в саммите Россия – Африка в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол Руанды в России Джозеф Нзабамвита заявил, что президент республики примет участие в третьем саммите Россия – Африка в Москве.

    Участие лидера Руанды в третьем саммите Россия – Африка в Москве запланировано на конец октября, передает ТАСС со ссылкой на посла республики в РФ Джозефа Нзабамвиту.

    «Мы планируем учредить комиссию по вопросам социально-экономического и политического сотрудничества; соответствующее соглашение должно быть подписано в ходе третьего саммита Россия – Африка, в котором наш президент примет участие 28–29 октября», – рассказал Нзабамвита по итогам IX Международного форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».

    Дипломат добавил, что участие делегации в экономическом форуме на Северном Кавказе должно перевести двустороннее сотрудничество с федерального уровня на региональный. По его словам, республика заинтересована в налаживании прочных связей с представителями этих территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Министерство иностранных дел России сообщило о приезде трех африканских лидеров на саммит в Москву.

    В прошлом месяце глава ведомства Сергей Лавров рассказал о попытках президента Франции отговорить африканских политиков от поездки в Россию.

    Ранее президент Владимир Путин лично пригласил египетского лидера на саммит Россия – Африка.

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    9 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Лантратова потребовала от ООН реакции на удар ВСУ по миссии МККК под Донецком

    Tекст: Денис Тельманов

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека с требованием отреагировать на удар украинских беспилотников по гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста под Донецком.

    Украинские беспилотники атаковали грузовик гуманитарной миссии, который находился рядом со складом, написала Лантратова в Max. Она подчеркнула, что машины были отмечены символикой организации, поэтому удар не мог быть случайностью.

    «Требую незамедлительной реакции на атаку. Необходимо установить все обстоятельства удара, определить ответственных и дать правовую оценку их действиям», – заявила омбудсмен.

    Лантратова напомнила, что умышленные удары по защищенному транспорту Красного Креста являются военным преступлением. Она призвала Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка перейти от слов к делу, добавив, что международное гуманитарное право должно применяться ко всем без исключений и двойных стандартов.

    Политик добавила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в ДНР для организации встречи с представителями гуманитарной миссии. Все собранные материалы будут направлены в компетентные органы и ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу женщина пострадала при налете БПЛА на район девятиэтажек в Донецке.

    В четверг беспилотники ВСУ нанесли удар по складу МККК в городе.

    Во вторник в Донецке ввели веерные отключения света после украинских атак.

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    9 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    В ООН назвали отвратительной идею США показать казнь военного в прямом эфире

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик осудил планы Соединенных Штатов провести прямую трансляцию смертной казни через расстрел военного Нидала Малика Хасана.

    «Казнь на публике или перед камерами в прямом эфире, откровенно говоря, отвратительна», – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, передает РИА «Новости».

    Нидал Малик Хасан, который в 2009 году убил 13 сослуживцев на базе в Техасе, будет казнен 3 декабря. Это станет первым случаем казни американского военнослужащего через расстрел за более чем полвека.

    В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подчеркивали, что публичная трансляция казни станет прямым нарушением запрета на пытки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался смотреть прямую трансляцию казни американского военного.

    Эксперт объяснил планы США транслировать казнь террориста.

    В четверг глава Пентагона Пит Хегсет объявил о запланированном публичном расстреле военного Нидала Хасана.

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    8 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    Уганда задумалась над размещением 10 тыс. мигрантов из ЕС

    Daily Monitor: Уганда может создать центр для 10 тыс. мигрантов из ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Уганды рассматривают возможность создания центра для размещения до 10 тыс. мигрантов, подлежащих депортации из стран Европейского союза, сообщила газета Daily Monitor.

    Уганда начала изучать возможность открытия центра для размещения 5-10 тыс. человек, которым отказано в праве на пребывание в странах ЕС. Предложение обсуждалось во время сентябрьского визита в Кампалу депутатов Европарламента Тинеке Стрик и Анны Строленберг, пишет Daily Monitor, на которую ссылается ТАСС.

    В обмен на сотрудничество Уганда может получить финансовую компенсацию и дополнительные торговые преференции. В обсуждении участвуют Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция. Ожидается, что перспектива отправки в Уганду побудит мигрантов добровольно возвращаться на родину.

    Представительство ЕС в Уганде подчеркнуло, что визит европарламентариев носил частный характер. По словам представителя дипмиссии Эммануэля Гьезахо, Еврокомиссия не получала мандата на ведение переговоров с Кампалой.

    Представитель МИД Уганды Адония Айебаре заявил, что подобные соглашения могут заключаться только на двусторонней основе с отдельными государствами ЕС. Официального решения о создании центра пока не принято.

    Уганда входит в число крупнейших принимающих беженцев стран мира. На ее территории находятся около 2 млн беженцев и просителей убежища, преимущественно из соседних африканских государств.

    В среду Нидерланды предложили сажать в тюрьму препятствующих своей высылке мигрантов.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов.

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