Ливия предложила план реформы Совета Безопасности ООН

Ливия предложила дорожную карту стран Африки по реформе Совбеза ООН

Tекст: Ольга Иванова

С соответствующей инициативой дипломат выступил на открывшемся в Триполи министерском заседании «Комитета десяти» Африканского союза, передает ТАСС со ссылкой на агентство LANA.

«Ливия предлагает разработать совместную дорожную карту действий «Комитета десяти», а также поручить послам государств-членов реализацию организованной программы контактов с постоянными членами Совбеза и группами стран, выступающих за его реформирование», – заявил Тахер аль-Баур.

Инициатива также предусматривает создание механизма периодического отслеживания прогресса и подготовку доклада с рекомендациями для Африканского союза. Глава МИД призвал активизировать координацию между африканскими государствами и расширить взаимодействие с постоянными членами Совбеза ООН.

Аль-Баур подтвердил приверженность Ливии единой позиции континента, которая предусматривает предоставление Африке двух постоянных мест в Совете Безопасности ООН с правом вето, а также двух дополнительных непостоянных мест для обеспечения справедливого представительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Танзания подала заявку на место непостоянного члена Совбеза ООН.

В январе глава МИД России Сергей Лавров предложил реформу Совета Безопасности ООН.

В прошлом году Кремль поддержал идею реформирования организации.