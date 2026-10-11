UKMTO сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе

UKMTO: В Ормузском проливе неизвестный снаряд повредил левый борт танкера

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в UKMTO, следовавший из Ормузского пролива танкер получил повреждения от попадания неизвестного снаряда, передает ТАСС.

«UKMTO получил уведомление об инциденте в Ормузском проливе. Представитель компании, ответственный за безопасность судна, сообщил, что следовавший из пролива танкер был поражен в левый борт неизвестным снарядом, что привело к повреждению судна», – сообщили в координационном центре.

Экипаж судна находится в безопасности. Информация о возможном ущербе для окружающей среды отсутствует, а название танкера и порт его приписки не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

В пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за его пределами.

В понедельник после попадания снаряда в Ормузском проливе загорелся другой танкер.