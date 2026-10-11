Мэр Кишинева призвал не допустить производства беспилотников в Молдавии

Мэр Кишинева Чебан призвал не поддерживать разрешающий производство БПЛА закон

Tекст: Дарья Григоренко

«Я настаиваю, чтобы депутаты не голосовали за закон, разрешающий производство беспилотников в Республике Молдова. Любое производство беспилотников на нашей территории напрямую подвергает нас опасности и может быть немедленно квалифицировано как мишень, а значит, последствия для наших граждан будут фатальными», – заявил Чебан, передает РИА «Новости».

Мэр также подчеркнул, что обсуждение соответствующего законопроекта должно проходить в публичном формате.

В начале июня президент Молдавии Майя Санду потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в производство беспилотников и антидроновых систем. Она также подтвердила, что хочет получить украинские технологии производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в четырех районах Молдавии прогремели взрывы от упавших БПЛА и ракет.

В прошлом месяце пролетевший через Молдавию беспилотник упал на кукурузном поле в Румынии.