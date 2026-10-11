Евросоюз решил вдвое сократить импорт гибридных автомобилей из Китая

Bloomberg: ЕС к декабрю ограничит импорт китайских гибридных авто до 400 тысяч

Tекст: Игорь Иножарский

Руководство Европейского союза намерено применить защитные меры в виде тарифных квот для ограничения избыточного потока китайских машин. Механизм могут внедрить уже в декабре, пишет Bloomberg.

«Дефицит торгового баланса является огромной проблемой для ЕС, которая ощущается в каждом государстве-члене. Это неприемлемо и требует надежного пути к восстановлению баланса», – заявил Шефчович. По его словам, европейские страны должны защитить свою промышленность в условиях глобального переизбытка мощностей.

Ожидается, что лидеры стран ЕС обсудят следующие шаги на встрече в Брюсселе. До этого Шефчович провел переговоры с министром коммерции Китая Ван Вэньтао, по итогам которых стороны достигли взаимопонимания по торговле гибридными автомобилями в рамках правил ВТО.

Продажи китайских машин в Европе резко возросли из-за того, что они избежали введенных в 2024 году пошлин на электромобили. В августе на долю произведенных в КНР автомобилей пришлось около четверти европейских продаж гибридов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Пекин отклонил просьбу объединения о добровольном ограничении экспорта гибридных авто. Европейские власти запланировали ввести собственные меры для сдерживания импорта. В понедельник руководство КНР решило ужесточить правила вывоза машин за рубеж с 2027 года.