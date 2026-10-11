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    Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку»
    Медведев усомнился в отставке «кровавого клоуна» по требованию Трампа
    Звинчук рассказал о ключевой роли Захаровой в освобождении команды «Рыбаря»
    «Яндекс» сообщил о постепенном восстановлении сервисов после сбоя
    Яндекс сообщил о последствиях удара дрона по дата-центру во Владимире
    Первая партия российского дизельного топлива отправилась в США
    Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ
    Британия поддержала Зеленского после призыва Трампа сменить лидера Украины
    В Конгрессе США пообещали заблокировать дизельную сделку Трампа с Россией
    11 октября 2026, 16:41 • Новости дня

    Теннисистка Андреева проиграла в финале теннисного турнира в Пекине

    Теннисистка Андреева уступила китаянке в финале турнира в Пекине

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение от представительницы Китая Чжэн Циньвэнь в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации в Пекине.

    Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу китайской спортсменки, которая попала в основную сетку благодаря специальному приглашению от организаторов. Россиянка была посеяна на турнире под четвертым номером, передает ТАСС.

    19-летняя Андреева занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и имеет шесть побед на турнирах организации в одиночном разряде. В июне она впервые выиграла турнир Большого шлема на Открытом чемпионате Франции, а в 2024 году вместе с Дианой Шнайдер завоевала серебро Олимпийских игр.

    24-летняя Чжэн Циньвэнь располагается на 54-й позиции в мировом рейтинге. Китаянка завоевала свой шестой титул в одиночном разряде. В 2024 году она дошла до финала Открытого чемпионата Австралии и выиграла золото Олимпийских игр в Париже.

    Турнир в Пекине относится к категории 1 тыс. и проводится на покрытии «хард». В прошлом сезоне его победительницей стала американка Аманда Анисимова, которая пропустила нынешние соревнования из-за травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник россиянка Мирра Андреева пробилась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации.

    Новак Джокович выиграл 102-й титул в карьере на соревнованиях в Пекине.

    Даниил Медведев вылетел из пятерки лучших мирового рейтинга после дисквалификации.

    10 октября 2026, 19:55 • Новости дня
    Трамп призвал сменить Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что на Украине необходимо сменить лидера, так как Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира.

    Американский лидер раскритиковал Владимира Зеленского, подчеркнув, что тот мог бы давно завершить конфликт, но намеренно не делает этого, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, Украине пора сменить президента», – заявил Трамп.

    По его словам, глава киевского режима вредит интересам других стран, в том числе американских фермеров, продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

    «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идёт и наносит удары по этим объектам», – возмутился американский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского.

    В пятницу политологи отмечали, что Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США.

    США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ.

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    10 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Дмитриев опубликовал обложку Time с Зеленским и надписью «конец игры»

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсетях обложку журнала Time с фотографией Владимира Зеленского и надписью «Конец игры».

    Дмитриев, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа, опубликовал на своей странице в соцсети Х обложку выпуска издания Time от 14 апреля 2025 года, передает РИА «Новости».

    На обложке изображен Владимир Зеленский и присутствует надпись «The Endgame», которая переводится как «Конец игры» или «Эндшпиль» (заключительная стадия шахматной партии).

    Ранее Трамп призвал сменить Зеленского, он заявил журналистам, что Украине необходимо найти нового лидера.

    В субботу Дмитриев назвал историческими слова американского лидера о смене власти на Украине.

    Украинская делегация отправилась в Киев после прекращения переговоров в США.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    11 октября 2026, 10:38 • Новости дня
    «Яндекс» сообщил о последствиях удара дрона по дата-центру во Владимире

    «Яндекс» сообщил об аварийной работе Yandex Cloud после удара дрона по дата-центру

    «Яндекс» сообщил о последствиях удара дрона по дата-центру во Владимире
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Компания «Яндекс» сообщила, что после атаки беспилотника на дата-центр во Владимире облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим, часть сервисов остается недоступной.

    В воскресенье в результате атаки беспилотника была повреждена инфраструктура дата-центра «Яндекса» во Владимире, его работа полностью остановилась, пострадавших нет, профильные службы работают на месте, режим работы облачной платформы признан аварийным, пользователям рекомендовано задействовать альтернативные планы по восстановлению ресурсов на внешних площадках, следует из сообщения на статус-борде Yandex Cloud.

    По данным компании, в аварийном режиме недоступны две зоны ru-central1-a и ru-central1-b, при этом консоль Yandex Cloud Console и API функционируют, виртуальные машины Compute доступны в зонах ru-central1-d и ru-central1-e, большинство отказоустойчивых кластеров баз данных MDB успешно переключились, но часть из них может работать только на чтение или оставаться недоступной, хранилище S3 сохраняет доступ к данным на чтение, однако возможны проблемы с записью.

    Региональные кластеры Managed Service for Kubernetes с размещением в двух зонах ru-central1-d и ru-central1-e работают штатно, кластеры с мастером в одной из недоступных зон не функционируют, сервис Yandex Monium остается недоступным, Yandex Container Registry и сервис управления доступом Yandex Identity and Access Management работают, часть сервисов безопасности и Yandex AI Studio доступна лишь частично, при этом каналы коммуникации с технической поддержкой могут работать нестабильно, команда Yandex Cloud продолжает восстановление и стабилизацию ключевых сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье атака беспилотника по дата-центру «Яндекса» во Владимире полностью остановила его работу. В пятницу облачные провайдеры VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса» на своих мощностях. В четверг украинские военные нанесли удар по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта.

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    11 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    В Конгрессе США пообещали заблокировать дизельную сделку Трампа с Россией
    В Конгрессе США пообещали заблокировать дизельную сделку Трампа с Россией
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик пообещал добиться голосования в Конгрессе для блокировки сделки американского президента Дональда Трампа по закупкам российского дизельного топлива.

    Американский законодатель намерен вынести на рассмотрение «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» в обход руководства Палаты представителей, пишет Axios. Для этого инициативе потребуется собрать 218 подписей конгрессменов.

    «Законопроект будет вынесен на голосование в обход руководства Палаты и пройдет подавляющим большинством голосов», – написал Фицпатрик в социальных сетях. О готовности подписать петицию уже сообщил уходящий в отставку конгрессмен Дон Бэкон.

    Накануне Дональд Трамп заявил, что Россия немедленно поставит на американский и мировой рынки более 300 тыс. тонн дизельного топлива, и объемы будут увеличиваться. Американский лидер назвал соглашение способом снизить мировые цены на топливо.

    В ответ Владимир Зеленский назвал сделку подарком Москве. После этого Трамп призвал сменить руководство на Украине на политика, готового к достижению мирного соглашения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп назвал поставки дешевой российской нефти благом для мирового рынка. В субботу отмечалось, что российский дизель испытает на прочность санкционное единство Запада. В пятницу Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

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    10 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Kyiv Independent: Делегацию Украины в Майами ошарашила сделка США и России

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские чиновники на переговорах в Майами были ошарашены новостью о заключении соглашения между США и Россией по поставкам дизельного топлива.

    «Там была не только наша делегация, но и европейская... Просто все сидели там как дураки», – заявил высокопоставленный украинский источник.

    Киев заранее не уведомляли о подробностях договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Представители украинской стороны предположили, что в момент обсуждения с европейцами прекращения ударов по энергообъектам американские власти уже согласовали условия топливной сделки с Россией, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника издания, украинская делегация оказалась в ловушке.

    В пятницу президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, по итогам которого США подтвердили планы получать российское дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американо-украинские переговоры в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией.

    Верховная рада выразила беспокойство из-за поставок российского дизеля в Соединенные Штаты.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    11 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    @ Svem Simon/Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Дональда Трампа предложила России разморозку активов ради прекращения огня, а также еще несколько уступок, которые могут приблизить окончание конфликта, пишет NYT.

    Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф выдвинули инициативу о снятии части санкций для достижения перемирия на Украине.

    Представители США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН предложили три выгодных экономических стимула для ограниченного прекращения огня.

    «Когда администрация Трампа в конце сентября открыла новый дипломатический канал в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, украинские официальные лица были поражены тем, насколько далеко зашли Кушнер и Уитков в своих предложениях России», – пишет New York Times (NYT).

    Вашингтон допустил высвобождение заблокированных на Западе российских суверенных активов на сумму до 100 млрд долларов.

    Американская сторона также вернулась к плану продажи части нефтяной компании «Лукойл» ближневосточным инвесторам. Третьим пунктом инициативы стало возобновление экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Киев не стал прямо отклонять предложения, однако потребовал зеркальных выплат замороженных средств или гарантий дополнительной военной помощи. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский выразил разочарование ходом переговоров.

    Отвечая на слова госсекретаря Марко Рубио о стратегическом тупике, украинский лидер резко возразил. «Мы не зашли в дипломатический тупик», – заявил Зеленский. Он добавил, что проблема заключается в недостаточном экономическом давлении на Москву, призвав полностью изолировать российскую экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе. Министр отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по украинскому вопросу.

    Лавров также назвал условие надежного урегулирования конфликта.

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    10 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Депутат Рады Дмитрук: Зеленского травят «как таракана»

    Депутат Рады Дмитрук: Зеленского травят как таракана

    Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимира Зеленского травят «как таракана», комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости сменить лидера на Украине.

    «Чисто солярой травят таракана», – цитирует РИА «Новости» Дмитрука.

    Ранее президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украине необходимо найти нового лидера. Он также отметил, что Зеленский уже не раз мог урегулировать конфликт.

    Ранее Дональд Трамп призвал сменить Зеленского, который уже не раз мог урегулировать конфликт, но не захотел.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Трампа о необходимости смены власти на Украине.

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    11 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ

    Зеленский отклонил требование Трампа остановить удары по НПЗ в России

    Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ
    @ Mick Tsikas/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил об отказе немедленно выполнить требование президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    «Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с реальными гарантиями», – цитируют слова Зеленского «Вести».

    Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании завершать конфликт и заявил о необходимости смены власти на Украине. По его словам, украинский лидер пытается создать проблемы с дизельным топливом для американских фермеров, так как Россия поставляет значительную часть топлива на мировой рынок.

    В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. Президент США заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

    Портал Axios сообщил, что США пригрозили лишить Киев разведданных за удары по российским НПЗ.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти впали в ступор после слов президента США о Зеленском.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия.

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    11 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука
    Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал о ключевой роли официального представителя МИД России Марии Захаровой в освобождении и возвращении его команды из Черногории.

    «Насколько я знаю, Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей. Более того, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии», – приводит слова Звинчука РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что сотрудники дипломатических представительств сопровождали команду на каждом этапе их пути на родину. Сейчас все участники инцидента находятся в полной безопасности.

    Журналистов задержали в пятницу в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Вскоре дипломаты добились освобождения россиян, в ночь на воскресенье они вернулись в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря». Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории.

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    10 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Эксперт: Путин и Трамп дали Европе щелбан по носу

    Эксперт Баширов: Последствия переговоров Путина и Трампа шокировали ЕС и Киев

    Эксперт: Путин и Трамп дали Европе щелбан по носу
    @ Benjamin Applebaum/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Последствия переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стали шокирующей неожиданностью для ЕС и окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, потому что Европе «просто дали щелбан по носу», заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Европейцы в шоке от того, что США сняли санкции и разрешили России поставлять дизель в свою страну и в целом на мировой рынок. ЕС из последних сил придумывает новые пакеты санкций против, душит этим свою экономику, а тут Трамп берет и начинает покупать российский дизель и, самое главное, будет платить за него, то есть, пополнит бюджет России», – написал он в своем Telegam-канале «Политджойстик».

    Баширов подчеркнул, что танкеры повезут дизель из портов России, то есть это будет не теневой флот, а ходящий по всем старым правилам (страховки, плата портам, транспондеры и т. д.).

    Политолог отметил, что звонок Зеленского британским кураторам выдал панику главы киевского режима после слов Трампа о необходимости сменить президента на Украине.

    «Звонок куратору обязателен? Нельзя так палиться. … Сразу после заявления Трампа Зе позвонил в Лондон. … Запаниковал», – поиронизировал эксперт.

    Баширов добавил, что теперь многие из окружения Зеленского «дрогнут», так как имеют счета в американских банках, недвижимость, гражданство США, а погибать самураями Зеленского никто из них не готов.

    «Одиночество на шаткой вершине – страшная вещь. Особенно, если подпорками являлись силовики. … Посмотрим, конечно, но вряд ли Трамп сказал это [Украине надо выбрать нового лидера], не зарядив ФБР и ЦРУ. А у этих ребят полное досье на всех и на все события Майдана 2013-14», – подытожил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

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    10 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Захарова прокомментировала критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в адрес США по поводу отмены санкций на поставки российского дизеля пословицей о гниющей рыбе.

    «Плутарх говорил: piscis primum a capite foetat – рыба начинает вонять с головы. В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС – с Каллас», – цитирует ТАСС Захарову.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас раскритиковала решение Соединенных Штатов отменить санкции против России в части поставок дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Каллас заявила, что Евросоюз введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю.

    В прошлом месяце Захарова ответила на призыв главы евродипломатии не признавать выборы в России.

    Представитель МИД назвала Каллас «сломанным магнитофоном».

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    11 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать океан

    Трамп захотел назвать один из океанов «Океаном Америки»

    Трамп предложил переименовать океан
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой переименовать Тихий или Атлантический океан в «Океан Америки» или назвать его в свою честь.

    Американский лидер на митинге в штате Теннесси заявил о необходимости переименовать один из океанов, пишет The Washington Post.

    «Мы называем его «Океаном Трампа» или «Океаном Америки», что-то в этом роде», – сказал Трамп под смех и аплодисменты аудитории. Он подчеркнул, что США нужен «свой океан и великая река».

    Президент отметил, что не собирается менять названия рек Гудзон и Миссисипи. В прошлом году он переименовал Мексиканский залив в Американский залив, что вызвало дипломатическую напряженность в отношениях с Мексикой.

    В августе Трамп также сменил название озера Онтарио на озеро Америка, спровоцировав конфликт с руководством Канады. В прошлом месяце он выдвинул идею переименовать штат Нью-Мексико в «Новую Америку», однако признал, что решение останется за местными жителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Молдавия назвала новую ЛЭП в честь Трампа. В прошлом месяце министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский счел унижением название «Форт Трамп» для военной базы. Сам американский президент предложил переименовать в свою честь Ормузский пролив.

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    11 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Пушилин: Первые переселенцы из Краматорска выехали в Киев

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успешном выезде первых участников программы переселения соотечественников из Краматорска в Киев.

    Первая группа переселенцев успешно покинула Краматорск и сейчас находится в Киеве, передает ТАСС. Эвакуация стала возможной благодаря поддержке украинских волонтеров.

    «Некоторые заявители уже выехали из Краматорска при содействии украинских волонтеров и находятся в Киеве. При этом они сообщают о намерении в дальнейшем приехать в Донецк», – рассказал Пушилин.

    Ранее, 7 октября, штаб обороны ДНР обратился ко гражданам подконтрольных ВСУ населенных пунктов с призывом переехать в Донецк. Власти пообещали оказать помощь с размещением. Инициатива охватывает жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о прямых приказах ВСУ убивать мирное население. Сдавшийся в плен под Славянском боец ВСУ из Судана оценил работу российских военных.

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    11 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Названы регионы России с самыми качественными автомобильными дорогами

    Москва возглавила рейтинг регионов с качественными автодорогами

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили список российских регионов с самыми качественными дорогами, достигнув показателя в 94,4%, рассказали в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

    Москва, Пермский край и ЯНАО стали лидерами по качеству региональных и межмуниципальных дорог. В этих регионах доля трасс, соответствующих нормативным требованиям, достигла в среднем 94,4%, сообщает РИА «Новости».

    Исследование, проводимое по поручению президента России Владимира Путина, охватило период с 2021 по 2025 годы. В среднем по стране доля качественных дорог регионального значения составила 58,1%.

    За прошедшие пять лет этот показатель в России вырос с 46,1% до 58,1%. Лидерами по состоянию дорожной сети в городских агломерациях стали Костромская область, Москва и Марий Эл с результатом 96,3%.

    В целом по стране доля таких дорог увеличилась с 60,8% до 86,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин выделил 3,5 млрд рублей на реконструкцию дорог в Крыму. Мишустин поручил обеспечить технологическую независимость железных дорог. Минтранс заявил, что в России изменятся правила для платных и бесплатных автодорог.

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    10 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    Михалков заявил о развращающем влиянии сериалов на актеров

    Режиссер Михалков заявил о профессиональном развращении актеров сериалами

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил, что съемки в телевизионных сериалах профессионально расслабляют и развращают артистов, заставляя их ориентироваться исключительно на медийность.

    Михалков во время пресс-конференции в Ставрополе отметил, что старается работать преимущественно с театральными артистами, передает ТАСС.

    «Я стараюсь снимать только театральных актеров. Не потому, что они лучше, дело не в этом. Они знают, что такое репетиция, что такое поиски характера. Сериалы «развратили» артиста. Он приходит на площадку, со смартфона читает текст и идет в кадр», – заявил Михалков.

    По его словам, самым страшным для таких исполнителей становится потеря медийности. Из-за этого они не могут начать играть другие роли, а когда надоедают зрителю, их перестают снимать.

    Режиссер добавил, что долгое участие в одних и тех же проектах приводит к отождествлению артиста с его персонажем. В качестве исключения он привел свою дочь Анну Михалкову, которая выбирает непохожие друг на друга роли, сжигает за собой мосты и не боится потерять медийность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Михалков назвал спецоперацию посланным свыше способом очнуться.

    Летом Михалков выступил против строгого запрета показа наркотиков и алкоголя в кино.

    Президент Владимир Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству.

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