Кандидат в президенты Франции сравнил протесты лицеистов с гражданской войной

Tекст: Дарья Григоренко

«Это уже не движение лицеистов. Это начало городских беспорядков и гражданской войны. Поэтому совершенно очевидно, что сейчас ситуация драматическая», – заявил Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNews, передает ТАСС.

По его мнению, правительство не осознало масштабов происходящего и недовольства лицеистов, позволив «пожару разгореться».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу число заведенных против полицейских в связи с протестами старшеклассников дел увеличилось до 24.

Ущерб от действий школьников был оценен.

Власти Франции направили 3 тыс. учителей в проблемные учебные заведения на фоне протестных акций.