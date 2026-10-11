Tекст: Игорь Иножарский

Мэй Маск призналась, что сначала хотела отказаться от предложения сняться для обложки выпуска Swimsuit журнала Sports Illustrated, так как ей было некомфортно появляться в купальнике из-за морщин и целлюлита на руках и бедрах, однако дочь уговорила ее поехать на съемку в Белиз, передает Fox News.

По словам матери Илона Маска, она привыкла к длинным рукавам и всю жизнь слышала, что не подходит для съемок в купальнике: «Когда думаешь о моделях в купальниках, представляешь моделей Victoria's Secret. Это очень особенные типы фигур. Но в жизни надо рисковать, и я знала, что они не станут публиковать некрасивые фото». Модель добавила, что на площадке быстро почувствовала себя свободно, надела яркие раздельные купальники и даже танцевала с местными жителями.

Мэй Маск рассказала, что не стала молодиться ради съемки, сохранив свои седые волосы, и призвала женщин не стыдиться возраста, напомнив, что мужчины уверенно ходят по пляжу, даже если страдают ожирением. Она также вспомнила, как ради предложенной ей обнаженной съемки для обложки журнала Time советовалась с детьми и в итоге согласилась после одобрения сына Кимбала, а в интервью дала советы по питанию, подчеркнув, что с возрастом особенно важно следить за здоровьем и не общаться с людьми, которые заставляют чувствовать себя неуверенно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Илон Маск согласился с Дональдом Трампом о необходимости сменить Владимира Зеленского на Украине. Дмитриев призвал компанию Маска построить тоннель между Россией и США. В 2024 году Илон Маск прокомментировал «список задач» на обложке журнала Time.