Песков рассказал о реакции Шредера на критику после встречи с Путиным

Песков: Шредер не испугался критики из-за встречи с Путиным

Tекст: Игорь Иножарский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин отметил день рождения в узком кругу, передают «Вести».

«Совсем немного людей, совсем. Я хочу вам напомнить, что в свой день рождения Путин провел почти десяток телефонных разговоров международных. И только вечером уже его родные, близкие и друзья смогли поздравить с днем рождения», – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что среди гостей был экс-канцлер Германии Герхард Шредер, приехавший в Россию по делам компании. Путин поинтересовался, как тот отреагирует на возможную негативную реакцию на родине, если информация об их встрече станет публичной. В ответ Шредер заявил, что в этом нет «ничего страшного».

Ранее действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал поездку Шредера в Москву аморальной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политики СДПГ потребовали исключить Шредера из партии после поездки в Россию. В пятницу немецкие политики раскритиковали бывшего канцлера за встречу с Путиным. В четверг российский лидер в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии.