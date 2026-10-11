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    11 октября 2026, 16:18 • Новости дня

    Зеехофер заявил о потере доверия к канцлеру Германии Мерцу

    Экс-глава ХСС Зеехофер обвинил канцлера Мерца в нарушении предвыборных обещаний

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер подверг резкой критике канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив о массовой потере доверия к нему из-за невыполненных предвыборных обещаний.

    «Фридрих Мерц потерпел массовую потерю доверия из-за нарушения предвыборных обещаний. Немедленная программа ХДС и ХСС в первую очередь обещала снижение налога на электроэнергию для всех – ничего не произошло», – приводит слова Зеехофера издание Stern со ссылкой на DPA.

    Зеехофер также осудил высказывания Мерца о рабочей этике в Германии. По его словам, заявления, что немцы слишком мало работают и часто берут больничные, ранят людей, в частности медсестер, которые вынуждены работать в ночные смены. Он отметил, что такие обобщения оторваны от реальности.

    Кроме того, экс-глава ХСС призвал коалиционное правительство увеличить темпы работы и меньше заниматься саморефлексией. Он подчеркнул, что политики должны иметь собственную позицию и добиваться решений в коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинил Мерца в предпочтении интересов Украины нуждам граждан ФРГ. В пятницу заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии желающих прийти к Мерцу «на поминки». В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками.

    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    10 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу

    Минэкономики ФРГ прокомментировало договоренность России и США по топливу

    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу
    @ Osama Faisal/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии заявили о своей полной независимости от российских энергоресурсов в ответ на договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

    Официальный представитель Министерства экономики Германии сообщила, что страна диверсифицировала снабжение энергоресурсами и не зависит от российской нефти, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что закупки российской нефти и нефтепродуктов были прекращены в 2023 году.

    Накануне глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе рассказала о планах направить до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В начале месяца США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизеля.

    В прошлом месяце в Германии из-за рекордных цен начались массовые кражи бензина.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    9 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Bild: Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    @ ARCHEOPIX/GRUBE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию у немецких политиков, пишет Bild.

    «Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», – заявила член партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера «самым наглым пенсионером Германии» и охарактеризовала ситуацию как «несравненный позор». В свою очередь лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    При этом в соцсетях возмутились выпадами в адрес Шредера. Пользователи раскритиковали Геринг-Эккардт, указав на встречи с политиками в Киеве, и отметили, что экс-канцлер сделал для мира в Европе больше, чем его критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В начале месяца бывший канцлер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

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    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

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    10 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Депутат АдГ Зингер: Правящие партии Германии не могут найти преемника Мерцу
    Депутат АдГ Зингер: Правящие партии Германии не могут найти преемника Мерцу
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящие партии Германии не могут найти замену канцлеру Фридриху Мерцу из-за страха перед досрочными выборами и нежелания сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявил депутат парламента Баварии от фракции АдГ Ульрих Зингер.

    Правящие партии ФРГ пришли к политическому тупику по причине невозможности заменить канцлера Фридриха Мерцу. Об этом в интервью НСН заявил депутат парламента Баварии от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер.

    «Главная проблема – найти преемника, который сможет получить большинство в бундестаге. Досрочные выборы для правящих партий сейчас крайне рискованны из-за высокой поддержки АдГ. Но сотрудничать с нашей партией они отказываются. Таким образом, правящие партии фактически оказались в политическом тупике», – сказал Зингер.

    По его словам, Мерц стал проблемой для собственного блока, так как его работой довольны лишь 10% немцев, а поддержка блока упала до 17,5%.

    Зингер также отметил, что политика Германии в отношении России изменится только в случае допуска к власти представителей АдГ, выступающих за отмену санкций и восстановление сотрудничества с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии желающих прийти к Мерцу «на поминки».

    В понедельник депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала немецкого лидера «лучшим канцлером Украины». А в воскресенье партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии.

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    10 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    В Германии сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины

    В Германии произошел пожар на складе с гуманитарной помощью для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В немецком Франкфурте-на-Майне пожар полностью уничтожил склад, на котором хранилась гуманитарная помощь для Украины.

    Инцидент произошел в ночь на субботу в отдельно стоящем здании на территории одной из школ в районе Дорнбуш, передает РИА «Новости».

    «Инвалидные коляски, подгузники и другие гуманитарные грузы для Украины: все это было уничтожено в результате пожара на территории одной из франкфуртских школ», – сказано в публикации.

    Полиция Германии подозревает умышленный поджог, к расследованию привлечен отдел государственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стало известно, что большая часть заявленной Германией помощи Украине осталась внутри страны. В марте пожар в Чехии затронул склад и производство военной продукции для Украины.

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    9 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Из-за обмеления Рейна снижена мощность трех угольных электростанций в ФРГ

    Bloomberg: Три электростанции в ФРГ снизили мощность из-за обмеления Рейна

    Из-за обмеления Рейна снижена мощность трех угольных электростанций в ФРГ
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Германии три угольные электростанции сократили выработку энергии на фоне падения уровня воды в реке Рейн, которое препятствует доставке топлива, пишет Bloomberg.

    Три угольные электростанции в ФРГ сократили выработку электроэнергии из-за падения уровня воды в Рейне, которое мешает транспортировке топлива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Выработка станции Steag Walsum 10 около Дуйсбурга будет ограничена до конца ноября. Компания Grosskraftwerk Mannheim AG также предупредила, что нехватка угля скажется на ее деятельности до конца года.

    О возможном снижении генерации из-за недостатка топлива сообщила и электростанция Datteln 4 возле Дортмунда. Ранее уровень воды в важнейшей внутренней водной артерии страны вновь упал до рекордно низкой отметки на фоне засухи, отмечает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки.

    Летом катастрофическое обмеление реки парализовало судоходство в Германии.

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    10 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    В Берлине началась многотысячная демонстрация за отставку правительства

    Акция протеста за отставку правительства Мерца и мир с Россией началась в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Берлина проходит массовая манифестация с требованием отставки правительства Германии и нормализации отношений с Россией.

    Активисты собрались у Бранденбургских ворот и прошли маршем в сторону Александерплац. По данным организаторов, в акции участвуют около 10 тыс. человек. Демонстранты выступают за немедленную отставку правительства во главе с Фридрихом Мерцем, проведение досрочных выборов и ужесточение миграционной политики, передает ТАСС.

    Протестующие также требуют прекращения военной поддержки Украины и мирного урегулирования конфликта. Многие несут флаги России и Германии, а также транспаранты с призывами к миру.

    Организатором акции выступает движение Projekt M1llion, которое предлагает план реформ, включающий введение прямой демократии по швейцарскому образцу и отмену ряда налогов и сборов. Безопасность на митинге обеспечивают усиленные наряды полиции, информации о задержаниях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в центре Берлина прошел антивоенный митинг с флагами России.

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    9 октября 2026, 19:52 • Новости дня
    Медведев заявил об отсутствии желающих прийти к Мерцу «на поминки»

    Медведев: Никто не придет к Мерцу ни на день рождения, ни на поминки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал возмущение канцлера Германии Фридриха Мерца визитом экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву.

    «Мерц, потомок приспешников Гитлера, возмущен визитом Шредера в Россию. Что ж, мы знаем, что действующий канцлер поддерживает «войну до последнего украинца». Теперь никто никогда не приедет к нему ни на день рождения, ни на поминки», – написал Медведев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    На прошлой неделе Шредер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

    В июне Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и премьер-министра Британии Кира Стармера.

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    10 октября 2026, 04:12 • Новости дня
    Пьяный машинист парализовал движение поездов в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция в Германии отстранила от управления грузовым поездом машиниста, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и заснул за пультом управления, из-за чего оказалось парализовано движение на участке железной дороги в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, пишет Bild.

    Инцидент произошел между городами Хамм и Ален. Из-за произошедшего участок железной дороги был временно перекрыт, что привело к задержке 26 поездов почти на 19 часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Машинист встречного поезда заметил спящего коллегу и вызвал полицию. «Машинист отказался пройти добровольный тест на содержание алкоголя в крови. Имелись явные признаки того, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», – заявила представитель правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вандализм и кража кабелей на западе Германии спровоцировали масштабные сбои в движении поездов дальнего следования.

    В июле движение поездов было нарушено после диверсии радикалов.

    В июне сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО.


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    10 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Премьер Баден-Вюртемберга назвал дешевый газ из России столпом экономики ФРГ

    Премьер Баден-Вюртемберга Оздемир назвал газ из России столпом экономики ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки российского газа по выгодным ценам десятилетиями служили одной из основ экономического благополучия Германии, заявил премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир.

    Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир отметил, что газ из России является столпом экономического благополучия ФРГ.

    «Мы слишком долго были успешны. А наша бизнес-модель опиралась на три столпа», – сказал он в интервью Welt.

    Оздемир пояснил, что к этим основам относились поставки газа из России по хорошим ценам, выгодное сотрудничество с Китаем и гарантии безопасности от США.

    Политик отметил, что эта модель долго обеспечивала Германии «довольно уютное» положение. Однако сейчас эти столпы шатаются: Берлин больше не может слепо полагаться на Вашингтон, а Китай превратился из партнера в системного конкурента. А главное – в феврале этого года вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причину резкого падения немецкой экономики. А сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок газа из России.

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    10 октября 2026, 02:58 • Новости дня
    Небензя: России не предлагали сотрудничать по инциденту с дроном в Лейпциге

    Tекст: Антон Антонов

    Москве никто не предлагал сотрудничать со следствием по инциденту с дроном в Лейпциге, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Еще более абсурдно выглядят обвинения в нежелании Москвы сотрудничать со следствием. Нам этого никто и не предлагал, прекрасно понимая, что мы не только докажем свою непричастность, но и укажем на истинных организаторов», – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    Говоря об инциденте, постпред отметил, что вместо улик и фактов снова используется принцип «хайли лайкли», а вместо расследования и доказательств выдвигаются скороспелые обвинения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МВД Германии заявило о «гибридной атаке» нового уровня в аэропорту Лейпцига.

    На территории аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотник с пакетом, содержавшим взрыватель.

    Кремль отверг обвинения разведки ФРГ в ведении «теневой войны».

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    10 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Однопартиец Шредера отверг критику в его адрес из-за визита в Москву

    Эксперт СДПГ Штегнер отверг критику Шредера из-за встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитический эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер отверг критику в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за его поездки в Москву.

    «Герхард Шредер … может открывать двери к Путину. Если его визит хотя бы на миллиметр способствовал миру, то он был успешным», – заявил Штегнер.

    Он подчеркнул, что Шредер поехал в Москву в качестве частного лица, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

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    10 октября 2026, 13:56 • Новости дня
    Лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии

    Лидер АдГ Хрупалла обвинил канцлера Мерца в предпочтении Украины интересам ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла подверг резкой критике политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявив, что для него помощь Киеву важнее благосостояния немецкого населения.

    Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла раскритиковал курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца касательно Украины и внутреннюю политику ФРГ. Он отметил, что для главы правительства Германии финансовая поддержка Киева приоритетнее благосостояния собственного населения, передает ТАСС.

    «Канцлер Германии Мерц считает, что деньги для Украины важнее благосостояния граждан», – заявил Хрупалла в соцсетях. При этом лидер АдГ подчеркнул, что партия выступает за мирное урегулирование любых глобальных кризисов.

    Кроме того, Хрупалла озвучил социально-экономические требования парламентской фракции АдГ, направленные на снижение стоимости жилья в Германии. Он призвал адаптировать жилищное пособие к текущим реалиям и отменить закон об энергетике зданий, чтобы сделать арендную плату доступной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сара Вагенкнехт назвала Фридриха Мерца лучшим канцлером Украины. В воскресенье в Киеве глава правительства ФРГ пообещал продолжить поставки оружия украинской стороне.

    Ранее Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

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    8 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Названы возможные сроки и место проведения новой встречи «коалиции желающих»

    N-TV: Мерц предложил провести в декабре саммит «коалиции желающих» по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил провести в Берлине до конца года встречу лидеров стран, входящих в «коалицию желающих» по поддержке Украины, сообщил телеканал N-TV.

    Встреча глав государств и правительств стран, входящих в «коалицию желающих» по поддержке Украины, может состояться в Берлине в декабре, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

    По информации правительственных кругов, инициатором проведения саммита до конца года выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Ожидается, что мероприятие соберет высших руководителей государств коалиции для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава крымского парламента Владимир Константинов объяснил поддержку Украины Мерцем шкурным интересом.

    В понедельник канцлер Германии заявил о желании ускорить процесс вступления Киева в Евросоюз.

    В воскресенье Мерц анонсировал зимнее собрание «коалиции желающих» по украинскому вопросу.

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