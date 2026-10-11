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    11 октября 2026, 16:04 • Новости дня

    Германия отвергла предложение Ирландии по сокращению бюджета ЕС

    Politico: ФРГ отказалась от ирландского плана урезания бюджета Евросоюза

    Tекст: Игорь Иножарский

    Германия и ее европейские союзники сочли недостаточным предложение Ирландии о сокращении проекта бюджета Евросоюза на следующие семь лет, пишет Politico.

    Германия и ее европейские союзники отклонили предложение Ирландии сократить проект семилетнего бюджета Евросоюза на 8% как недостаточное, пишет Politico.

    В субботу Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, предложила сократить проект бюджета на 2028–2034 годы на 159 млрд евро. При этом коалиция во главе с ФРГ настаивает на урезании бюджета на несколько сотен миллиардов.

    «Мы еще далеки от соглашения. Сумма нового предложения не создает основы для договоренности. Бюджет ЕС должен быть посильным для тех, кто несет основное бремя финансирования», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия возглавляет группу из шести стран, требующих более экономного бюджета ЕС, в которую также входят Швеция, Дания, Нидерланды, Финляндия и Австрия. Европейский бюджет также будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС на следующей неделе. Страны планируют достичь соглашения до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу страны ЕС подготовили масштабное сокращение семилетнего бюджета. В тот же день Ирландия предложила сократить бюджет Евросоюза на 200 млрд евро. В понедельник Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ.

    10 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Захарова прокомментировала критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в адрес США по поводу отмены санкций на поставки российского дизеля пословицей о гниющей рыбе.

    «Плутарх говорил: piscis primum a capite foetat – рыба начинает вонять с головы. В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС – с Каллас», – цитирует ТАСС Захарову.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас раскритиковала решение Соединенных Штатов отменить санкции против России в части поставок дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Каллас заявила, что Евросоюз введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю.

    В прошлом месяце Захарова ответила на призыв главы евродипломатии не признавать выборы в России.

    Представитель МИД назвала Каллас «сломанным магнитофоном».

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    11 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    ЕС подготовил ужесточение визового режима для туристов из России

    Politico: Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер сообщил, что Еврокомиссия готовит на начало следующего года предложения по ужесточению выдачи туристических виз россиянам для защиты ЕС от гибридных атак.

    Властям Евросоюза предложили ужесточить правила выдачи туристических виз россиянам, включая бывших участников боевых действий на Украине, чтобы усилить защиту от саботажа и других форм гибридной войны, пишет Politico. Еврокомиссия, по данным издания, намерена представить соответствующие предложения в начале следующего года.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что действующая система многократных шенгенских виз, которыми ежегодно пользуются сотни тысяч россиян, создает угрозу безопасности ЕС на фоне опасений по поводу диверсий и поджогов. «Очевидно, как мне кажется, для всех, что у нас есть уязвимости в нашей системе, которые могут использовать наши враги», – сказал он, выразив надежду, что Еврокомиссия представит инициативу даже раньше января.

    Эстония предложила ввести для всего Евросоюза полный запрет на въезд бывших военнослужащих вооруженных сил России, число которых эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна оценил примерно в 650 тыс. человек. По его словам, многие из этих бывших военнослужащих могут приехать в Европу при поддержке российских спецслужб, «перехватить под свой контроль нашу организованную преступность» и использоваться для подготовки терактов и нападений на европейские общества.

    Еврокомиссия также намерена добиваться снижения числа выдаваемых россиянам виз: еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что после первоначального сокращения потока туристов из России статистика больше не снижается и странам ЕС следовало бы «выдавать меньше виз российским гражданам». По данным издания, в прошлом году россиянам было выдано около 478 тыс. туристических шенгенских виз, значительная часть которых была многократной. В июне министры девяти стран ЕС, а также Исландии и Норвегии направили Еврокомиссии письмо с требованием более согласованной и жесткой визовой политики в отношении граждан России и допконтроля за российскими дипломатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам. Во вторник Российский союз туристической индустрии допустил сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году. В июле Эстония потребовала от Евросоюза ужесточить выдачу виз гражданам России.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    10 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    В Германии сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины

    В Германии произошел пожар на складе с гуманитарной помощью для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В немецком Франкфурте-на-Майне пожар полностью уничтожил склад, на котором хранилась гуманитарная помощь для Украины.

    Инцидент произошел в ночь на субботу в отдельно стоящем здании на территории одной из школ в районе Дорнбуш, передает РИА «Новости».

    «Инвалидные коляски, подгузники и другие гуманитарные грузы для Украины: все это было уничтожено в результате пожара на территории одной из франкфуртских школ», – сказано в публикации.

    Полиция Германии подозревает умышленный поджог, к расследованию привлечен отдел государственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стало известно, что большая часть заявленной Германией помощи Украине осталась внутри страны. В марте пожар в Чехии затронул склад и производство военной продукции для Украины.

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    11 октября 2026, 00:20 • Новости дня
    Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо подверг резкой критике политику Евросоюза на фоне договоренностей Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива.

    Премьер Словакии заявил, что договоренность Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США показывает, сколь наивным является политическое руководство Европейского союза.

    «У США будет более дешевое дизельное топливо, у России – доходы в бюджет, а мы в Европейском союзе в награду за ненавистническую военную политику, санкции и морализаторство получим дизельное топливо по три евро, а возможно, и его дефицит», – приводит РИА «Новости» выдержку из поста Фицо на странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Политик подчеркнул верность внешнеполитического курса своей страны, который ориентирован на национальные интересы и открыт к диалогу со всеми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский лидер заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    11 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Политики СДПГ потребовали исключить Шредера из партии после поездки в Россию

    Sueddeutsche Zeitung: В СДПГ призвали исключить Шредера после визита к Путину

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкие политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовали исключить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из партийных рядов после его поездки в Россию на день рождения президента Владимира Путина.

    Члены СДПГ заявили, что бывший канцлер наносит ущерб авторитету партии, пишет Sueddeutsche Zeitung.

    Поводом для недовольства стал визит политика в Россию на день рождения российского лидера Владимира Путина. При этом успех процедуры партийного исключения Шредера считается сомнительным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Владимир Путин встретился в Кремле с Герхардом Шредером. В июне российский лидер назвал уважаемую им особенность бывшего канцлера. В мае Путин объяснил, почему предложил политика в качестве переговорщика с Россией от Евросоюза.

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    11 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Проголосовавшие за кандидата от АдГ члены ХДС пригрозили покинуть партию

    Депутат Бундестага Котре заявил о готовности членов ХДС покинуть партию

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре заявил, что поддержавшие кандидата от АдГ на выборах главы парламента Саксонии-Анхальт члены ХДС готовы выйти из рядов политической силы в случае продолжения антинародного курса.

    Рядовые члены Христианско-демократического союза, проголосовавшие за кандидата от «Альтернативы для Германии» Тобиаса Рауша на пост главы ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт, требуют от руководства смены партийного курса. В противном случае они грозят покинуть ХДС, передает РИА «Новости».

    «Рядовые члены ХДС, в том числе депутаты земельного парламента, отступившие от партийной линии, посылают руководству однозначный сигнал: либо вы снова начинаете проводить политику в интересах людей, либо мы покидаем ХДС», – рассказал Котре.

    По словам парламентария, избрание Рауша демонстрирует готовность избирателей поддерживать реалистичные решения и свидетельствует о трещинах в брандмауэре – принципе бойкотирования инициатив АдГ. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что часть депутатов его партии поддержала кандидатуру Рауша.

    На прошедших в начале сентября выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» одержала победу с результатом 43,8% голосов. Политическая сила выступает за защиту традиционных ценностей и ужесточение миграционной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Фридриха Мерца в предпочтении интересов Украины нуждам граждан Германии.

    В пятницу первый спикер ландтага от «Альтернативы для Германии» лишился служебного автомобиля.

    Во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя регионального парламента.

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    11 октября 2026, 13:01 • Новости дня
    Захарова напомнила отказавшему политику АдГ концерну BMW о связях с нацистами

    Захарова осудила отказавший политику АдГ концерн BMW за работу на Третий рейх

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о сотрудничестве автоконцерна BMW с нацистами после отказа компании предоставить служебный автомобиль новому председателю ландтага Саксонии-Анхальт от партии АдГ Тобиасу Раушу.

    Автоконцерн отозвал предложение о лизинге служебной машины для нового председателя ландтага от партии «Альтернатива для Германии», пишет Der Spiegel.

     «Хорошо незабытое старое: Третьему рейху BMW не отказывала», – прокомментировала ситуацию Захарова в Telegram-канале.

    Она напомнила, что в годы Второй мировой войны компания производила мотоциклы для вермахта и двигатели для самолетов люфтваффе, используя труд угнанных жителей СССР и Восточной Европы. Около 35 тыс. подневольных рабочих составляли до двух третей персонала BMW. Дипломат также указала на историю семьи Квандт, которая владеет значительной долей акций компании и извлекала выгоду из поддержки нацистов.

    По словам Захаровой, концерн демонстрирует идеологическую избирательность, выступая на стороне германского истеблишмента и украинских властей. Избранный спикером парламента Саксонии-Анхальт Тобиас Рауш назвал решение BMW политической дискриминацией. До ноября он продолжит пользоваться машиной предшественника, после чего рискует остаться без транспорта, поскольку другие немецкие автопроизводители не участвовали в тендере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый спикер ландтага от АдГ лишился служебного автомобиля BMW.

    Во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от правых на пост председателя регионального парламента.

    В прошлом месяце «Альтернатива для Германии» победила на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    11 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    В Германии предрекли расплату Европы за поддержку Киева

    Депутат Дагделен: Европе придется расплачиваться за поддержку режима в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Севим Дагделен заявила, что Европе придется расплачиваться за поддержку киевского режима.

    Европе придется расплачиваться за поддержку коррумпированного и недемократического киевского режима. Об этом сообщила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Севим Дагделен, передает РИА «Новости».

    «Пока европейцы, и особенно Мерц, продолжают поддерживать коррумпированный, недемократический режим и цепляются за иллюзии, занавес давно опустился. Те, кто игнорирует реальность, в конечном итоге заплатят за это», – написала Дагделен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии.

    В ФРГ сгорел склад с гуманитарной помощью для украинцев.

    В четверг стало известно, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Киева средств внутри страны.

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    11 октября 2026, 10:27 • Новости дня
    Загранпаспорта россиян перевезли из генконсульства в Бонне в Берлин

    Загранпаспорта россиян из генконсульства в Бонне доставили в Берлин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заведующая консульским отделом посольства России в Берлине Светлана Еникеева сообщила о перемещении всех документов и нескольких тысяч готовых загранпаспортов из Бонна.

    Как уточнила Еникеева, все документы, оперативные архивы и несколько тысяч готовых загранпаспортов россиян перевезли из генерального консульства в Бонне в Берлин, передает РИА «Новости».

    «Все документы, оперативные архивы, а также несколько тысяч готовых паспортов уже перемещены из Бонна в Берлин. После подключения необходимого технического оборудования мы продолжили обработку документации», – заявила Еникеева.

    Выдача готовых документов осуществляется в консульском отделе по предварительной записи в рабочие часы. Срок ожидания в электронной очереди составляет две-три недели.

    Заведующая отделом добавила, что сотрудники выходят на работу по субботам два-три раза в месяц, чтобы ускорить выдачу паспортов заявителям. Кроме того, сохраняется возможность получить документы на консульской выездной сессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германию прибыл спецборт за российскими дипломатами из Бонна.

    Генеральный консул России обвинил Германию в эскалации дипломатического кризиса.

    Жительница ФРГ расплакалась после закрытия российского генконсульства.

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    11 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС и Британию перестать разжигать конфликт на Украине

    Дмитриев: ЕС должен перестать разжигать войну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал правительства Британии и Евросоюза прислушаться к своим гражданам и перестать разжигать конфликт.

    Дмитриев обратился к западным политикам с призывом прекратить спонсирование боевых действий, передает ТАСС.

    «Правительства Великобритании и ЕС, милитаристы (переполненные мигрантами, недополучающие дизель, нефть и газ) должны перестать разжигать войну. Весь мир, британский народ и европейцы хотят мира. И они хотят, чтобы руководство Украины тоже хотело мира», – написал Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дмитриев предрек приближение выборов на Украине.

    В субботу глава РФПИ назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти в республике.

    В пятницу он оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США.

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    11 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Зеехофер заявил о потере доверия к канцлеру Германии Мерцу

    Экс-глава ХСС Зеехофер обвинил канцлера Мерца в нарушении предвыборных обещаний

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер подверг резкой критике канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив о массовой потере доверия к нему из-за невыполненных предвыборных обещаний.

    «Фридрих Мерц потерпел массовую потерю доверия из-за нарушения предвыборных обещаний. Немедленная программа ХДС и ХСС в первую очередь обещала снижение налога на электроэнергию для всех – ничего не произошло», – приводит слова Зеехофера издание Stern со ссылкой на DPA.

    Зеехофер также осудил высказывания Мерца о рабочей этике в Германии. По его словам, заявления, что немцы слишком мало работают и часто берут больничные, ранят людей, в частности медсестер, которые вынуждены работать в ночные смены. Он отметил, что такие обобщения оторваны от реальности.

    Кроме того, экс-глава ХСС призвал коалиционное правительство увеличить темпы работы и меньше заниматься саморефлексией. Он подчеркнул, что политики должны иметь собственную позицию и добиваться решений в коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинил Мерца в предпочтении интересов Украины нуждам граждан ФРГ. В пятницу заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии желающих прийти к Мерцу «на поминки». В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками.

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    11 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    В Германии призвали заключить сделку с Россией по дизелю вслед за США

    В Германии захотели топливной сделки с Россией вслед за США

    Tекст: Вера Басилая

    Германии следует заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива по примеру США, заявила заместитель председателя немецкой партии BSW Клаудия Виттиг.

    Ситуацию с ценами на заправках в Германии Виттиг назвала «скандалом», пишут СМИ«Газета.Ru».

    «Политика санкций против России, которая наносит ущерб прежде всего нам самим, потерпела полный провал», – заявила она.

    По ее мнению, Германии тоже нужна сделка с Россией по дизельному топливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польские СМИ сообщили, что дизельная сделка между Россией и США стала шоком для союзников Украины.

    В субботу Минэкономики Германии отреагировало на эту договоренность.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт этого горючего из России.

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    11 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Уровень воды в Боденском озере упал до исторического минимума

    Bild: Обмеление Боденского озера достигло многолетнего рекорда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень воды в расположенном на границе Германии, Швейцарии и Австрии Боденском озере опустился до критических значений на фоне затяжной летней засухи, сообщили СМИ.

    В районе города Констанц уровень воды опустился до отметки 248 см, что более чем на метр ниже среднего многолетнего показателя для начала октября, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Дефицит водных ресурсов в крупнейшем озере Германии оценивается примерно в 568 млрд литров, что составляет 1,2% от его общего объема. Такого количества воды хватило бы для заполнения 227 тыс. олимпийских бассейнов. Если бы этот объем распределили по территории Берлина, уровень затопления столицы составил бы 64 см.

    Причиной обмеления стали затяжная засуха и экстремальные температуры прошедшим летом. Из-за отсутствия осадков и истощения запасов снега в Альпах приток воды существенно сократился. В результате заблокирован доступ судов к ряду причалов и полностью приостановлено навигационное сообщение в акватории Нижнего озера.

    Метеорологи не прогнозируют скорого улучшения ситуации. Для восстановления водного баланса и возвращения озера к климатической норме региону потребуются продолжительные осенние дожди и снежная зима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу из-за обмеления Рейна в ФРГ снизили мощность трех угольных электростанций.

    Во вторник из-за падения уровня воды в Дунае решили ограничить выработку энергии на АЭС «Козлодуй» в Болгарии.

    Летом катастрофическое обмеление Рейна парализовало речное судоходство в Германии.

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    11 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Полиция Франкфурта задержала 63 человека после концерта Макса Коржа

    DPA: Полиция Франкфурта задержала 63 человека после концерта Макса Коржа

    Tекст: Ольга Иванова

    Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 63 человека после концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, фанаты использовали пиротехнику и сопротивлялись полицейским.

    Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 63 человека после прошедшего в субботу концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Концерт на стадионе Deutsche Bank Park посетили около 27 тыс. человек. Во время выступления зрители неоднократно использовали пиротехнические средства. После завершения мероприятия в окрестностях арены возобновились запуски фейерверков, произошли стычки между фанатами и случаи оказания сопротивления сотрудникам полиции. По фактам правонарушений возбуждены дела.

    В отношении множества лиц были вынесены предписания об административном запрете на нахождение в данном районе. Доступ на стадион был заблокирован для 25 человек, пытавшихся пронести запрещенные предметы.

    Стихийные акции поклонников исполнителя начались еще в четверг вечером. Фанаты собирались на улицах Франкфурта, слушали музыку, жгли пиротехнику и блокировали движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте мошенник лишил россиянку 28 тыс. рублей при покупке билетов на концерт Коржа.

    В октябре 2025 года прокуратура Варшавы отказалась возбуждать дело из-за флагов ОУН-УПА (организация признана экстремистской и террористической и запрещена в России) на концерте Коржа.

    В августе 2025 года в Алма-Ате вновь отменили концерт Макса Коржа.

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    11 октября 2026, 12:44 • Новости дня
    Додон назвал Молдавию марионеткой стран Евросоюза

    Додон: Молдавия стала марионеткой продвигающих военную политику стран ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Молдавия за последние годы превратилась в марионетку стран Евросоюза, которые продвигают провоенную политику, заявил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

    «За последние годы Республика Молдова превратилась в мелкого и политически слепого игрока, стала марионеткой других слепых игроков из Европейского союза, которые продвигают провоенную и саморазрушительную геополитику. ЕС уже не тот, каким был раньше», – заявил Додон.

    По его словам, Молдавия могла бы поучиться у Словакии, Венгрии, Грузии и других стран, которые уделяют внимание благополучию народа и экономической безопасности, передает РИА «Новости».

    Додон добавил, что власти Молдавии предпочли получать награды за рубежом ценой обнищания населения страны. По его мнению, из-за негибкости правящей партии «Действие и солидарность» Молдавия рискует оказаться в хвосте грядущих в мире серьезных перемен.

    В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В ЕС признавали, что это решение было в основном символическим, чтобы поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу коммунисты Молдавии потребовали принять закон о постоянном нейтралитете.

    До этого молдавская оппозиция инициировала отстранение Майи Санду от должности президента.

    В апреле бывший премьер Молдавии Влад Филат обвинил Евросоюз в навязывании стране членства «второго сорта».

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