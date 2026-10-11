Германия отвергла предложение Ирландии по сокращению бюджета ЕС

Politico: ФРГ отказалась от ирландского плана урезания бюджета Евросоюза

Tекст: Игорь Иножарский

Германия и ее европейские союзники отклонили предложение Ирландии сократить проект семилетнего бюджета Евросоюза на 8% как недостаточное, пишет Politico.

В субботу Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, предложила сократить проект бюджета на 2028–2034 годы на 159 млрд евро. При этом коалиция во главе с ФРГ настаивает на урезании бюджета на несколько сотен миллиардов.

«Мы еще далеки от соглашения. Сумма нового предложения не создает основы для договоренности. Бюджет ЕС должен быть посильным для тех, кто несет основное бремя финансирования», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Германия возглавляет группу из шести стран, требующих более экономного бюджета ЕС, в которую также входят Швеция, Дания, Нидерланды, Финляндия и Австрия. Европейский бюджет также будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС на следующей неделе. Страны планируют достичь соглашения до конца года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу страны ЕС подготовили масштабное сокращение семилетнего бюджета. В тот же день Ирландия предложила сократить бюджет Евросоюза на 200 млрд евро. В понедельник Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ.