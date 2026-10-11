Пенсионеру из Комсомольска-на-Амуре вручили премию Кеосаяна за спасение детей

Tекст: Ольга Иванова

«Миллион рублей от Тиграна получил пенсионер Игорь Вольштейн из Комсомольска-на-Амуре», – заявила Симоньян в Telegram-канале.

Во время возгорания в жилом доме мужчина через соседский балкон спас двух девочек. Старшему ребенку 10 лет, она сначала передала Вольштейну младшую сестру, а затем перебралась сама.

Пенсионер пытался вызволить и остальных, однако вскрыть дверь горящей квартиры не удалось. В результате трагедии погибли четверо детей и их мать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мать и четверо детей погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре.

В июне Симоньян сообщала, что обезвредивший нападавшего в ТЦ краснодарец получит премию Кеосаяна.

Спасший пенсионерку из пожара студент получил премию Кеосаяна.