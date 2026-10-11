Житель Брянской области погиб из-за сброшенного с БПЛА взрывного устройства

Tекст: Дарья Григоренко

«В Жуковском районе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолетного типа, погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным погибшего», – написал Ковальчук в Max. Он пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Глава региона отметил, что участились случаи дистанционных сбросов взрывных устройств с помощью БПЛА в полях, лесах и на лесных дорогах.

По его словам, такие устройства представляют собой тубус с акселерометром и датчиком магнитного поля. Они включаются при падении и могут срабатывать при прикосновении или бесконтактно на металлические предметы в радиусе до одного метра.

Ковальчук призвал местных жителей отказаться от походов в лес вблизи зоны проведения спецоперации на Украине.

Он также попросил объяснить детям и пожилым родственникам опасность незнакомых предметов, не приближаться к ним при обнаружении и сообщать о находках в экстренные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье человек погиб в результате атак дронов ВСУ на Брянскую область.

В субботу украинские беспилотники повредили железнодорожный мост в регионе.

В пятницу мирный житель получил ранения при ударе БПЛА.