Ученые оценили угрозу затопления Шанхая и Гонконга из-за таяния льдов

SCMP: Ученые предсказали подъем уровня моря в Шанхае и Гонконге на 30 см

Tекст: Ольга Иванова

Таяние антарктического ледяного щита приведет к непропорциональному повышению уровня моря в крупнейших прибрежных городах Китая, пишет ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

«Мы протестировали тысячи различных антарктических моделей и пришли к выводу, что Антарктика вызовет повышение уровня моря в Шанхае и Гонконге на 15-20% больше, чем среднемировой показатель», – заявил доцент Школы энергетики и окружающей среды Городского университета Гонконга Линь Юйчэн.

По его словам, даже при самом оптимистичном сценарии ограничения глобального потепления 1,5 градусами вероятность потери массы льдов Антарктиды в текущем столетии составляет 92%. Без быстрого сокращения выбросов парниковых газов человечество рискует столкнуться с «эффектом домино».

Ученый отметил, что к 2100 году уровень моря только из-за антарктического фактора может подняться на 25 см, а в Шанхае и Гонконге – на 29-30 см. С учетом таяния ледяного щита Гренландии и потепления океанов этого достаточно для затопления домов более 10 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце климатологи заявили, что таяние тибетских ледников приведет к цепной реакции бедствий.

В августе ученый предсказал США и Канаде участь Непала из-за таяния ледяного покрова.

Летом исследователи оценили последствия полного исчезновения ледников на Земле.