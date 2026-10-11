АТОР предупредила туристов о задержках выдачи билетов из-за сбоя в «Яндексе»

Tекст: Ольга Иванова

Все оплаченные туристами бронирования подтверждены документально, а возможные проблемы касаются исключительно процесса выписки документов, передает РИА «Новости».

«Из-за перебоев в работе сервисов «Яндекса» сегодня у клиентов некоторых турагентств возможны задержки с выпиской ваучеров и билетов», – заявили в АТОР. В организации пояснили, что бумаги в ряде случаев запрашиваются у туроператоров по дублирующим каналам связи.

Подавляющее большинство сайтов туроператоров продолжают работать нормально. Сбой затронул ресурс лишь одной крупной компании, которая сейчас проводит технические работы по перенаправлению трафика в обход «Яндекса». Кроме того, временно недоступно бронирование на двух онлайн-агрегаторах пакетных туров.

В АТОР призвали путешественников не беспокоиться, так как все вылеты по оформленным билетам состоятся. Для регистрации в аэропорту потребуется только паспорт, а оплаченные отели и услуги в турах сохраняются в полном объеме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье россияне пожаловались на массовый сбой в работе сервисов «Яндекса».

Сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве.

Компания начала восстанавливать работу всех сервисов.