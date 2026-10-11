В Германии захотели топливной сделки с Россией вслед за США

Tекст: Вера Басилая

Ситуацию с ценами на заправках в Германии Виттиг назвала «скандалом», пишут СМИ«Газета.Ru».

«Политика санкций против России, которая наносит ущерб прежде всего нам самим, потерпела полный провал», – заявила она.

По ее мнению, Германии тоже нужна сделка с Россией по дизельному топливу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польские СМИ сообщили, что дизельная сделка между Россией и США стала шоком для союзников Украины.

В субботу Минэкономики Германии отреагировало на эту договоренность.

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

В субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт этого горючего из России.