Суд запретил распространять в интернете видео петушиных боев

В ходе мониторинга интернета надзорное ведомство выявило видеоролики, содержащие сцены жестокого обращения с животными, в частности фотографии и записи петушиных боев. В связи с невозможностью установить владельца сайта прокуратура направила иск с требованием заблокировать доступ к этим материалам, передает РИА «Новости».
Суд согласился с доводами ведомства, выступавшего в интересах неопределенного круга лиц. Размещение подобных медиафайлов признали незаконным. Отмечается, что решение о запрете распространения информации о петушиных боях на территории страны уже вступило в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Москве запретил распространять информацию о продаже банковских карт.
В январе столичная инстанция запретила сайт с информацией о гей-туризме.