Израильская компания анонсировала показ новой радиолокационной системы в США

IAI: Израиль покажет новую радиолокационную систему на выставке в Вашингтоне

Tекст: Ольга Иванова

Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) покажет новую тактическую радиолокационную систему POINT AIR на выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне. Разработка предназначена для дальнего обнаружения и непрерывного наблюдения с высотной платформы, передает Israel National News.

Комплекс объединяет передовые радиолокационные технологии и компактную мобильную базу в виде аэростата, которую можно быстро перемещать в зависимости от оперативных потребностей. Система работает автономно, не требуя стационарной инфраструктуры, и позволяет одновременно отслеживать множество воздушных, морских и наземных целей. Установка также подключается к командным сетям для создания целостной картины поля боя.

«Видение боевого пространства является отправной точкой для любой эффективной защиты. Чем более постоянным и всеобъемлющим становится этот обзор, тем лучше оснащены войска для понимания того, что происходит, предвидения угроз и уверенных действий», – заявил президент и генеральный директор IAI Гай Бар Лев.

Новейшая система базируется на семействе радаров ELM-2083 и включает активную фазированную антенную решетку (АФАР). Отмечается, что комплекс обеспечивает полный обзор на 360 градусов за счет сочетания электронного сканирования и механического вращения, давая военным большую гибкость в мониторинге угроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Армия обороны Израиля сообщила об ударе по месту сбора спецназа ХАМАС в секторе Газа.

Израильские военные начали вывод войск с части территорий южного Ливана.

Власти Ирана назвали главное условие завершения конфликта с еврейским государством.