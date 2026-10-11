Сервисы «Яндекса» начали восстанавливать работу после сбоя

Tекст: Вера Басилая

Сервисы «Яндекса» начали функционировать после произошедшего сбоя. В приложении «Яндекс Go» вновь стали отображаться свободные автомобили и появилась возможность заказать такси, передает РИА «Новости».

Кроме того, возобновилась возможность делать заказы в «Яндекс Еде», однако чат поддержки в этом приложении пока временно недоступен. При этом приложения «Яндекс Пэй» и «Яндекс Лавка» все еще сообщают о возможных проблемах и не работают в полном объеме.

Компания «Яндекс» сообщила, что после атаки беспилотника на дата-центр во Владимире облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим, часть сервисов остается недоступной.

Пользователи в России массово столкнулись с неполадками в работе сразу нескольких ключевых сервисов «Яндекса», а также приложений ряда других крупных компаний.

Проблемы с доступом к сервисам также коснулись Белоруссии и Киргизии.

Позднее сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве.