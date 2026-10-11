В Абхазии нашли обломки сбитого над Сочи беспилотника

Обломки сбитого над Сочи беспилотника упали в Абхазии

Tекст: Вера Басилая

Минобороны Абхазии сообщило, что в абхазском поселке Цандрыпш упали обломки сбитого беспилотника, передает ТАСС.

«Сегодня в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на город Сочи Российской Федерации дежурными силами и средствами противовоздушной обороны цели были перехвачены и уничтожены. Один из сбитых беспилотников упал в приграничной зоне по реке Псоу – в районе населенного пункта Цандрыпш Гагрского района», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на месте падения фрагментов БПЛА работают правоохранительные органы и профильные службы, ситуация находится под контролем силовых структур и органов власти республики.

Министерство обороны призвало граждан не поддаваться панике, доверять официальным источникам и не трогать подозрительные предметы при их обнаружении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье обломки беспилотника упали на территории аэропорта Сочи.

Из-за падения обломков БПЛА в аэропорту задержали 32 рейса.

Мэр Сочи сообщил об обнаружении обломков аппарата в Адлере.