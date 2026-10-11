Премьер Молдавии призвал граждан учиться у европейцев экономии энергии

Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского

Поводом для заявления стали договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, а также переговоры украинской делегации в Майами, которые Новинский назвал провальными, и резкие высказывания украинского руководства в адрес США, сообщает «Страна.ua».

«Последние события (договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Владимира Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде Украины. Украинский парламент, в легитимности которого никто не сомневается, должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Российской Федерацией о завершении войны и об условиях мирного договора – без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых «партнеров», – заявил Новинский.

Новинский обвинил Зеленского в отказе остановить конфликт в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, утверждая, что переговорный процесс, к организации которого он также имел отношение, шел по пути достижения важных компромиссов, но украинский лидер «выбрал путь войны». По его словам, теперь любые условия мира будут более тяжелыми для Украины, чем предлагавшиеся в Стамбуле.

Он заявил, что за годы конфликта Украина потеряла миллионы граждан, значительные территории и целые сектора экономики, назвав эти потери безвозвратными.

«А продолжение войны обернется для Украины полной потерей государственности и катастрофой для ее населения», – считает Новинский.

На Украине против Новинского введены санкции СНБО и возбуждено дело о госизмене, от которых он открещивается и считает обвинения политически мотивированными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил главную тему разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день сенатор Алексей Пушков заявил, что встреча Путина и Трампа пробила брешь в санкционной политике Запада. Тогда же Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за проведённые переговоры.