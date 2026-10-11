Посол ЕС в Грузии станцевал со скандальной группой

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Кадры танцев дипломата на концерте в Телави распространились в соцсетях и вызвали критику правящей партии.

До начала концерта постпред анонсировал «уничтожительный» доклад ЕС по Грузии в конце октября.

Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа заявил, что глава миссии ЕС «не только выбрал группу, которая поносит и оскорбляет большинство в Грузии, но и показал реальную свою миссию – быть не мостом между нашей страной и Евросоюзом, а устраивать революционные процессы и приводить к власти марионеток».

«У него это не получилось, он обижен и продолжает вредить», – сказал депутат.

Его коллега по правящей партии и парламенту Торникэ Пагава заявил, что «Херчинский, евробюрократы имеют целью навредить твердому суверенному курсу Грузии».

«Они хотят вдохнуть жизнь в радикалов. Не получится!» – сказал парламентарий.