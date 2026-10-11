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    Первая партия российского дизельного топлива отправилась в США
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    11 октября 2026, 12:44 • Новости дня

    Додон назвал Молдавию марионеткой стран Евросоюза

    Додон: Молдавия стала марионеткой продвигающих военную политику стран ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Молдавия за последние годы превратилась в марионетку стран Евросоюза, которые продвигают провоенную политику, заявил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

    «За последние годы Республика Молдова превратилась в мелкого и политически слепого игрока, стала марионеткой других слепых игроков из Европейского союза, которые продвигают провоенную и саморазрушительную геополитику. ЕС уже не тот, каким был раньше», – заявил Додон.

    По его словам, Молдавия могла бы поучиться у Словакии, Венгрии, Грузии и других стран, которые уделяют внимание благополучию народа и экономической безопасности, передает РИА «Новости».

    Додон добавил, что власти Молдавии предпочли получать награды за рубежом ценой обнищания населения страны. По его мнению, из-за негибкости правящей партии «Действие и солидарность» Молдавия рискует оказаться в хвосте грядущих в мире серьезных перемен.

    В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В ЕС признавали, что это решение было в основном символическим, чтобы поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу коммунисты Молдавии потребовали принять закон о постоянном нейтралитете.

    До этого молдавская оппозиция инициировала отстранение Майи Санду от должности президента.

    В апреле бывший премьер Молдавии Влад Филат обвинил Евросоюз в навязывании стране членства «второго сорта».

    10 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель осудил решение Вашингтона возобновить закупки дизельного топлива из России и намерен утвердить новые антироссийские ограничения, передает ТАСС.

    «Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве еще больше доходов», – отметила Каллас.

    Она выразила уверенность, что дополнительные средства усилят военный потенциал страны. По ее словам, сейчас не время ослаблять давление, поэтому в понедельник на встрече глав МИД стран сообщества в Люксембурге будет утвержден самый большой черный список.

    Послы государств Евросоюза уже согласовали включение в перечень более 1,5 тыс. физических и юридических лиц, связанных с производством военной продукции и товаров двойного назначения. Ранее американские власти приостановили действие запрета на импорт дизеля из России и вторичных санкций за его продажу на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты. В пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки топлива из России.

    В пятницу Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и на мировой рынок.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    9 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям

    Urgewald: Страны ЕС закупили свыше 12 млн тонн СПГ из России

    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Евросоюза за первые девять месяцев 2026 года увеличили закупки российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» до рекордных 12,18 млн тонн, несмотря на проводимую Брюсселем политику отказа от энергоносителей из России, говорится в исследовании немецкой неправительственной организации Urgewald.

    Европейские порты с января по сентябрь приняли 167 партий сжиженного газа с российского арктического проекта на сумму 7,88 млрд евро. На Евросоюз пришлось 85% всех зарегистрированных поставок, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование немецкой неправительственной организации Urgewald, основанное на данных аналитической компании Kpler.

    «ЕС импортировал в этом году более 12 млн тонн СПГ с Ямала, ориентировочная стоимость которых составляет 7,88 млрд евро. Это в среднем более 44 тыс. тонн ежедневно», – заявил эксперт Urgewald по санкциям Себастьян Реттерс.

    Исследователи отметили, что ограничения на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, вступившие в силу 25 апреля, не привели к сокращению поставок. Запрет на импорт по долгосрочным контрактам Евросоюз планирует ввести с 1 января 2027 года.

    Публикация данных совпала с предупреждением Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) о рисках для газоснабжения ЕС грядущей зимой. По их прогнозу, в случае холодной зимы и полного прекращения трубопроводных поставок из России потенциальный дефицит газа может составить 15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ЕС предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен.

    Операторы предрекли истощение газохранилищ Евросоюза до 11% к концу зимы.

    Ранее Европа столкнулась с трудностями при закупке СПГ.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    10 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    «Очередной победой «Росатома» закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской стороной на сооружение атомной электростанции, строительство которой вел «Росатом», – говорится в сообщении госкорпорации, которое приводит ТАСС.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не намерена останавливаться и будет и дальше доказывать в судах свою правоту. По его словам, это уже второе решение европейских органов в пользу российской стороны: четыре года назад международная группа экспертов также сочла отказ Финляндии от проекта необоснованным.

    «В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество», – подчеркнул Лихачев.

    В пресс-службе Росатома добавили, что разбирательство по регламенту ICC зафиксировало успешное продвижение проекта на момент расторжения. Госкорпорация инициировала дополнительные споры для защиты своих интересов, а окончательная сумма взыскания будет определена по итогам всех процессов.

    Контракт на строительство энергоблока мощностью 1200 МВт был заключен в 2013 году, но в мае 2022-го Fennovoima расторгла его, сославшись на задержки и политическую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии. Летом суд Финляндии отменил пожизненный приговор россиянину Тордену.

    Ранее финский суд возобновил процесс по делу порвавшего подводный кабель танкера Eagle S.

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    10 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Захарова прокомментировала критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в адрес США по поводу отмены санкций на поставки российского дизеля пословицей о гниющей рыбе.

    «Плутарх говорил: piscis primum a capite foetat – рыба начинает вонять с головы. В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС – с Каллас», – цитирует ТАСС Захарову.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас раскритиковала решение Соединенных Штатов отменить санкции против России в части поставок дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Каллас заявила, что Евросоюз введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю.

    В прошлом месяце Захарова ответила на призыв главы евродипломатии не признавать выборы в России.

    Представитель МИД назвала Каллас «сломанным магнитофоном».

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    9 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории Данилович высмеял задержание сотрудников «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»
    @ Stevo Vasiljevic/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава МВД Черногории и руководитель партии «Объединенная Черногория» Горан Данилович высмеял решение черногорских властей о задержании авторов Telegram-канала «Рыбарь».

    Бывший министр прокомментировал ситуацию в социальных сетях, назвав абсурдными обвинения черногорских правоохранителей, передает РИА «Новости».

    «Россиянин, который работает на Россию и в России, обвиняется в «гибридной деятельности в интересах России», неужели такое возможно? Если бы их не задержали наши органы, когда они анонсировано прибыли, есть обоснованное подозрение в том, что Звинчук бы на всех гибридно напал, гибридизировал бы нас, истязал и истощал гибридизированием, пока нам не опротивеет такая гибридная жизнь», – написал Данилович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат допустил экстрадицию основателя Telegram-канала из Черногории в США.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах российских дипломатов защищать права задержанного блогера Звинчука.

    До этого премьер-министр Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря».

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    9 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Санду подняла вопрос объединения Молдавии и Румынии якобы ради безопасности
    Санду подняла вопрос объединения Молдавии и Румынии якобы ради безопасности
    @ IMAGO/Mikko Stig/Global Look Pres

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что возможное присоединение республики к Румынии помогло бы повысить уровень безопасности молдавских граждан.

    Вопрос гипотетического слияния двух государств вновь поднят руководством страны, передает РИА «Новости».

    «Объединение с Румынией принесло бы нам больше безопасности. Но это серьезное решение, которое может быть принято только при поддержке большого числа наших граждан», – заявила Санду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце почти половина молдавского парламента поддержала импичмент Санду.

    Летом в Молдавии сравнили главу государства с Наполеоном из-за стремления к слиянию с соседней страной.

    Весной Санду вернула гражданство республики бывшему президенту Румынии.

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    10 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Премьер Финляндии Орпо предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для российских граждан, попытавшись объяснить эту инициативу соображениями безопасности.

    Финский премьер Петтери Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу. Глава правительства страны Суоми намерен поднять этот вопрос на европейском уровне, передает РИА «Новости».

    «На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», – заявил Орпо в программе телерадиокомпании Yle. Свою идею он попытался обосновать соображениями безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

    В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных гражданам России визах. Ранее европейское ведомство зафиксировало резкий рост выдачи разрешительных документов для въезда.

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    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

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    9 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Realitatea: Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Списанный пассажирский лайнер, который перевозили из аэропорта румынской столицы для превращения в детский аттракцион, не смог проехать под автомобильным мостом, пишет портал Realitatea.

    Списанный пассажирский самолет без крыльев, который перевозили из аэропорта Отопени на детскую площадку в Волунтари, застрял под мостом на трассе в Бухаресте, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Realitatea.

    Местные власти решили транспортировать самолет ночью, чтобы не мешать дорожному движению. Из-за инцидента оказалась заблокирована одна из полос трассы.

    В пятницу вечером администрация города попытается снова переместить лайнер, для чего планируется изменить конфигурацию оборудования для транспортировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Румыния подняла в небо истребители из-за цели у границы с Украиной. За день до этого беспилотник рухнул в лесном массиве румынского уезда Сучава.

    В апреле летевший из Петербурга в Стамбул самолет совершил посадку в Бухаресте.

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    9 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Власти Австрии задержали двух украинских силовиков по делу о шпионаже

    В Австрии за шпионаж задержали двух украинских силовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже в ходе их попыток найти бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, пишут украинские СМИ.

    Австрийский журналист Кристоф Бендас подтвердил информацию о задержании в Австрии двух украинских силовиков и двух сотрудников издания «Украинская правда» Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, сообщает «Страна.ua».

    По данным австрийского журналиста, представителей СМИ уже отпустили, так как подозрения в их отношении не подтвердились. Оставшиеся под стражей украинские военные полицейские выполняли свои задачи без уведомления местных властей.

    Как пишет украинский Telegram-канал, задержанные силовики прибыли в Вену для установления местонахождения бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Для поисков они использовали беспилотники и другие специальные средства, что привлекло внимание полиции.

    Журналисты прибыли в столицу Австрии с той же целью и осматривали те же места, в связи с чем также попали в поле зрения правоохранителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины.

    До этого власти ФРГ предъявили обвинения гражданину Украины по делу о подготовке диверсий.

    Ранее Варшава засекретила дела об активном шпионаже украинских спецслужб в Польше

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    9 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Власти Молдавии предупредили о сокращении доступности воды в стране

    Хаждер: Доступность воды в Молдавии будет сокращаться из-за обмеления Днестра

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер заявил, что из-за обмеления Днестра и редких осадков доступность воды в республике будет сокращаться.

    Доступность воды в Молдавии продолжит сокращаться из-за обмеления реки Днестр и недостаточного количества осадков, передает РИА «Новости». «Ситуация на Днестре затянется надолго, даже если будут дожди, тенденция очевидна – доступность воды будет все больше сокращаться. Мы не знаем, вернется ли Днестр к прежнему состоянию», – заявил Хаждер.

    Министр отметил, что в истории страны уже бывали кризисные ситуации из-за засухи, однако на этот раз на восстановление после них требуется значительно больше времени. По его словам, потребление воды в Молдавии необходимо адаптировать к новой реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр окружающей среды Молдавии призвал граждан привыкать к нехватке воды.

    На прошлой неделе экс-президент республики Игорь Додон обвинил Киев в проблемах с Днестром.

    В прошлом месяце Молдавия не смогла договориться с Украиной об увеличении стока реки.

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    9 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский технологический холдинг VK обратился в Суд Европейского союза с иском против Совета ЕС, требуя отменить введенные в его отношении санкции.

    «VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции», – заявили в компании «Интерфаксу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза.

    В феврале суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физического лица в санкционный список.

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    11 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    ЕС подготовил ужесточение визового режима для туристов из России

    Politico: Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер сообщил, что Еврокомиссия готовит на начало следующего года предложения по ужесточению выдачи туристических виз россиянам для защиты ЕС от гибридных атак.

    Властям Евросоюза предложили ужесточить правила выдачи туристических виз россиянам, включая бывших участников боевых действий на Украине, чтобы усилить защиту от саботажа и других форм гибридной войны, пишет Politico. Еврокомиссия, по данным издания, намерена представить соответствующие предложения в начале следующего года.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что действующая система многократных шенгенских виз, которыми ежегодно пользуются сотни тысяч россиян, создает угрозу безопасности ЕС на фоне опасений по поводу диверсий и поджогов. «Очевидно, как мне кажется, для всех, что у нас есть уязвимости в нашей системе, которые могут использовать наши враги», – сказал он, выразив надежду, что Еврокомиссия представит инициативу даже раньше января.

    Эстония предложила ввести для всего Евросоюза полный запрет на въезд бывших военнослужащих вооруженных сил России, число которых эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна оценил примерно в 650 тыс. человек. По его словам, многие из этих бывших военнослужащих могут приехать в Европу при поддержке российских спецслужб, «перехватить под свой контроль нашу организованную преступность» и использоваться для подготовки терактов и нападений на европейские общества.

    Еврокомиссия также намерена добиваться снижения числа выдаваемых россиянам виз: еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что после первоначального сокращения потока туристов из России статистика больше не снижается и странам ЕС следовало бы «выдавать меньше виз российским гражданам». По данным издания, в прошлом году россиянам было выдано около 478 тыс. туристических шенгенских виз, значительная часть которых была многократной. В июне министры девяти стран ЕС, а также Исландии и Норвегии направили Еврокомиссии письмо с требованием более согласованной и жесткой визовой политики в отношении граждан России и допконтроля за российскими дипломатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам. Во вторник Российский союз туристической индустрии допустил сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году. В июле Эстония потребовала от Евросоюза ужесточить выдачу виз гражданам России.

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    11 октября 2026, 00:20 • Новости дня
    Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо подверг резкой критике политику Евросоюза на фоне договоренностей Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива.

    Премьер Словакии заявил, что договоренность Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США показывает, сколь наивным является политическое руководство Европейского союза.

    «У США будет более дешевое дизельное топливо, у России – доходы в бюджет, а мы в Европейском союзе в награду за ненавистническую военную политику, санкции и морализаторство получим дизельное топливо по три евро, а возможно, и его дефицит», – приводит РИА «Новости» выдержку из поста Фицо на странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Политик подчеркнул верность внешнеполитического курса своей страны, который ориентирован на национальные интересы и открыт к диалогу со всеми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский лидер заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    8 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Евросоюз продлил санкции против 80 российских лиц

    Совет ЕС: Евросоюз продлил санкции против 80 физических и 20 юридических лиц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Евросоюза принял решение продлить еще на год действие антироссийских санкций в отношении 80 физических и 20 юридических лиц.

    Евросоюз продлил на год санкции против 80 физических и 20 юридических лиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    Отмечается, что ограничительные меры продлены до 9 октября 2027 года.

    Санкции были наложены в рамках отдельного режима за якобы дестабилизирующие действия России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    В тот же день Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

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