  • Новость часаВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В ссоре Украины с Кореей не замечают главного
    Эксперт: Путин и Трамп дали Европе щелбан по носу
    Звинчук рассказал о ключевой роли Захаровой в освобождении команды «Рыбаря»
    Уралвагонзавод внедрил более 300 изменений в бронетехнику с начала СВО
    Яндекс сообщил о последствиях удара дрона по дата-центру во Владимире
    Первая партия российского дизельного топлива отправилась в США
    Маск поддержал призыв Трампа сменить Зеленского
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    В Конгрессе США пообещали заблокировать дизельную сделку Трампа с Россией
    11 октября 2026, 12:03 • Новости дня

    Россельхознадзор перевел системы ветдокументов в аварийный режим

    Россельхознадзор перевел системы ветдокументов в аварийный режим из-за аварии

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за отключения электропитания во Владимирской области государственные информационные системы оформления ветеринарных документов ФГИС «ВетИС» и ФГИС «Сатурн» переведены в аварийный режим работы.

    Работа электронных сервисов была нарушена в результате масштабного сбоя в подаче электричества в регионе, сообщает Россельхознадзор.

    Системы ФГИС «ВетИС» и ФГИС «Сатурн» функционируют в аварийном режиме с 6:00 мск воскресенья.

    В ведомстве подчеркнули, что оформление ветеринарных сопроводительных документов при этом продолжается в установленном порядке в соответствии с действующим приказом Минсельхоза России.

    Компания «Яндекс» сообщила, что после атаки беспилотника на дата-центр во Владимире облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим, часть сервисов остается недоступной.

    Пользователи в России массово столкнулись с неполадками в работе сразу нескольких ключевых сервисов «Яндекса», а также приложений ряда других крупных компаний.

    В воскресенье неполадки в работе сервисов «Яндекса» зафиксировали в Белоруссии и Киргизии.

    8 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» усомнился в скором восстановлении оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Яндекс» продолжает оценивать ущерб от пожара в центре обработки данных в Рязанской области и пока не уверена в возможности восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Масштаб ущерба для инфраструктуры центра обработки данных в городе Сасово Рязанской области после пожара еще оценивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В «Яндексе» отметили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления сгоревшего оборудования дата-центра. Ранее в компании предупредили, что из-за возгорания работа объекта была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда популярных сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперты назвали удар Украины по дата-центру «Яндекса» попыткой добиться медийного эффекта. Специалисты также перечислили вероятные задачи Киева при атаке на объект.

    Сама компания рассказала об ограничениях в работе сервисов из-за поражения дата-центра в Сасово.

    Комментарии (11)
    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 05:55 • Новости дня
    Атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире

    Атака БПЛА остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире

    Tекст: Катерина Туманова

    Работа дата-центра «Яндекса» во Владимире полностью остановлена после атаки беспилотного летательного аппарата, повредившего инфраструктуру объекта.

    «В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире. Работа дата-центра полностью остановлена. Пострадавших нет», – приводит ТАСС сообщение компании.

    До этого сообщалось, что в зоне доступности ru-central1-a наблюдаются перебои с электропитанием. Команда работает над устранением проблемы.

    Профильные службы прибыли на место и устраняют последствия происшествия. В компании добавили, что оставшаяся конфигурация ресурсов считается неустойчивой, поэтому платформа функционирует в аварийном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника. В четверг дата-центр под Рязанью подвергся атаке БПЛА, произошел пожар.

    «Яндекс» не смог назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Комментарии (2)
    9 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в атаках на школы в Польше

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи соцсетей раскритиковали лидера польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который попытался связать недавние нападения подростков в школах Польши с Россией.

    В среду и четверг в двух польских школах произошли нападения подростков с ножами, в результате которых погиб один человек, более десяти получили ранения.

    На фоне этих событий лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский опубликовал пост в соцсети, где задался вопросом, не являются ли данные атаки частью «гибридной войны» со стороны России. Его заявление вызвало резкую реакцию пользователей, пишет РИА «Новости».

    Комментаторы обвинили политика в попытках «свалить все на русских» и усомнились в его адекватности. Некоторые пользователи отметили, что примеры насилия молодежи подают сами польские политики, в частности, президент Польши Кароль Навроцкий, который в юности участвовал в драках футбольных хулиганов и называл это «благородным спортом».

    «Что ты пишешь? Даже атаки в школе сваливаешь на русских? Ты вообще еще нормальный? Опять тебе Москва во всем виновата?» – написал пользователь с ником Marching Larch sky.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Польше задержали подростка за угрозу нападения на школу. В тот же день полиция начала проверку возможной связи нападений на школы с челленджем.

    В четверг премьер-министр Дональд Туск созвал срочное совещание из-за серии нападений на школы.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    МИД: Запад пользовался Starlink для организации беспорядков в Иране и Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны применяли системы спутникового интернета Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле, заявил исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Запад использует системы спутникового интернета Starlink для организации беспорядков в других странах, передает ТАСС со ссылкой на выступление Акульчева на II Глобальном цифровом форуме.

    «Такие случаи зафиксированы в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году», – сказал дипломат на панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей.

    Ранее Тегеран заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    В марте в Иране сообщили о задержании 13 человек с терминалами Starlink.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Сайт МИД Италии подвергся кибератаке

    Tекст: Вера Басилая

    Сайт министерства иностранных дел Италии подвергся кибератаке, которую удалось нейтрализовать системами защиты, сообщило ведомство.

    В МИД Италии сообщили, что сайт министерства с сегодняшнего утра подвергается кибератаке, которая до сих пор эффективно нейтрализуется системами защиты, не вызывая сбоев в работе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ситуация контролируется в сотрудничестве с компетентными органами. Также проводится анализ сайтов дипломатических и консульских представительств Италии за рубежом для проверки возможных аналогичных атак.

    Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страна в последние месяцы усилила возможности по предотвращению, мониторингу и отражению киберугроз.

    Ранее китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

    В сентябре киберпреступники из группировки ShinyHunters получили несанкционированный доступ к базам данных ФБР.

    В августе шпионская программа DragonDoll атаковала пользователей Android в 26 странах.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Ozon объявил о прекращении действия страховой программы для продавцов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маркетплейс Ozon с 13 октября остановит действие программы страхования товаров для селлеров из-за существенных изменений на рынке перестрахования рисков, сообщили в компании.

    С 13 октября маркетплейс Ozon прекратит действие страховой программы для продавцов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. «С 13 октября 2026 года будет прекращена действующая программа страхования товаров продавцов Ozon. Страховые полисы продолжат работать до 23:59 мск 12 октября, а начиная с 13 октября они будут отключены в личном кабинете продавцов», – пояснили в пресс-службе.

    В совместном заявлении Ozon и компании «Ингосстрах» уточняется, что с 1 октября на страховом рынке существенно изменились условия перестрахования отдельных рисков. Сокращение доступной перестраховочной емкости затронуло возможности для обеспечения селлеров защитой, поэтому действие программы решили завершить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе продавцы Ozon получили отсрочку по налогам из-за атак беспилотников. В прошлом месяце маркетплейс заявил, что не принимал поставки продавцов в хабе Таганрога.

    Летом компания объявила о трансформации пунктов выдачи в небольшие логистические центры.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    В работе сайтов российских СМИ произошел сбой

    Сайты крупных российских СМИ оказались недоступны из-за сбоя

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи столкнулись с трудностями при открытии страниц ряда российских средств массовой информации.

    При попытке зайти на сайты российских СМИ пользователи наблюдали проблемы с загрузкой страниц. В частности, не открывались страницы «Ведомостей», РИА «Новости», «Коммерсанта», ИС «Вести», «Интерфакса», «Российской газеты» и РБК, передает РБК.

    К 16.10 мск работа сайтов указанных изданий была восстановлена, и они вновь стали доступны для посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пользователи в России пожаловались на сбои в работе «Яндекс Почты».

    В этот же день РЖД предупредили о возможных сбоях в работе своего сайта.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет

    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет с 1 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.

    Власти Турции с 1 ноября ужесточат правила использования соцсетей для подростков, введя запрет на предоставление услуг социальных платформ для детей младше 15 лет. Соответствующий нормативный акт Управления по кибербезопасности при администрации президента Турции опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete, пишут «Вести».

    Отмечается, что для подростков в возрасте от 15 до 18 лет платформы обяжут создать специальный режим с усиленной защитой данных и конфиденциальности. Аккаунты таких пользователей по умолчанию станут закрытыми, а прямые трансляции и персонализированная реклама окажутся под запретом.

    Кроме того, соцсетям запретят рекомендовать подросткам другие профили на основе собранных данных, а также синхронизировать детские аккаунты со списками контактов и подписок в других приложениях. Возраст пользователей будет подтверждаться через государственную систему электронных услуг e-Devlet, для уже активных аккаунтов проверку нужно пройти до 31 марта 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом. Ранее стало известно, что, согласно данным ВЦИОМ, 59% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях, при этом только 12% респондентов считают, что эти меры будут работать.


    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    Эксперты нашли опасную уязвимость в десктопной версии Telegram

    В десктопной версии Telegram выявили позволяющую красть файлы уязвимость

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель отдела экспертизы MaxPatrol VM Positive Technologies Егор Подмоков сообщил об обнаружении уязвимости в десктопной версии Telegram, позволяющей злоумышленникам скачивать файлы с компьютера жертвы.

    По его словам, ошибка безопасности дает хакерам возможность получать доступ к личным данным пользователей при их переходе по специально сформированной ссылке, передает ТАСС.

    «В десктопной версии Telegram обнаружена уязвимость CVE-2026-107181, которая затрагивает версии приложения до 7.2.9. Недостаток безопасности может позволить злоумышленникам получить файлы с устройства жертвы», – заявили в компании Positive Technologies.

    Для проведения успешной атаки злоумышленнику необходимо заранее определить расположение нужных файлов. Под угрозой находятся не только данные из самого мессенджера, но и рабочие документы с конфиденциальной информацией, а также пароли для доступа к учетным записям и удаленным системам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Telegram заявил об отсутствии у зарубежных спецслужб доступа к перепискам пользователей.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 22:24 • Новости дня
    Здания обрушились после землетрясения в Панаме

    Tекст: Вера Басилая

    В панамском городе Пенономе обрушились здания после сильного землетрясения, наблюдаются перебои с интернетом.

    Обрушения зданий зафиксированы в городе Пенономе в панамской провинции Кокле после землетрясения магнитудой 7,2, передает РИА «Новости».

    СМИ сообщили, что среди пострадавших объектов – церковь и здание губернаторского управления в Пенономе, провинция Кокле, а также конструкция отеля, обрушение которой было зафиксировано после сейсмического события.

    После землетрясения поступили сообщения о повреждениях в разных районах. Национальная система гражданской защиты Панамы (Sinaproc) мониторит ситуацию для оценки последствий.

    Информации о погибших и пострадавших нет. После землетрясения в Панаме начались перебои в интернет-соединении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу у берегов Панамы зафиксировали повторное землетрясение. В столице страны после землетрясения эвакуировали людей из высоток. США предупредили об угрозе цунами.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 20:59 • Новости дня
    Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Steam

    Tекст: Вера Басилая

    В работе игрового сервиса Steam произошел глобальный сбой, наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из США, свидетельствуют данные портала Downdetector.

    Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе платформы. Неполадки начались в районе 19.58 мск, передает РИА «Новости». Больше всего жалоб – свыше четырех тысяч – поступило из США.

    Также о проблемах с доступом к сервису сообщают жители Канады, Мексики, Бразилии, Британии, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Японии и других стран.

    Основная масса обращений связана с проблемами при загрузке и обновлении игр, входе в учетную запись и соединении с сервером.

    В Steam представлено порядка 30 тыс. игр, а число пользователей превышает 100 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года пользователи в России и других странах пожаловались на сбои в работе Steam.

    Летом того же года россияне вновь столкнулись с проблемами при доступе к сервису.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 15:42 • Новости дня
    Григоренко назвал среднее время пребывания людей в соцсетях

    Григоренко: Человек в мире в среднем проводит в соцсетях 2,5 часа в день

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В среднем человек тратит на социальные сети 2,5 часа в день, а интернетом пользуются более 70% населения Земли, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

    «По данным на 2026 год, интернетом пользуется подавляющая часть населения Земли – больше 70%. Почти 2,5 часа в день в среднем человек в мире проводит в соцсетях», – заявил Григоренко на втором Глобальном цифровом форуме, передает РИА «Новости».

    По его словам, на сегодняшний день объем мировых расходов на IT-бизнес оценивается почти в 7 трлн долларов. «Для сравнения: это больше, чем объем мирового банковского сектора», – добавил вице-премьер.

    Второй Глобальный цифровой форум проходит 8–10 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте «отец интернета» предложил приравнять соцсети к алкоголю и вождению.

    В том же месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил о распространенности русского языка в интернете и соцсетях.

    В феврале соцсеть Kuaishou оштрафовали в Китае на 17,2 млн долларов за непристойный контент.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Минцифры запланировало закрепить минимальную скорость интернета в домах

    Минцифры: В домах решили закрепить минимальную скорость интернета от 1 Гбит/с

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках обсуждаемой реформы связи Минцифры России планирует закрепить минимальную скорость интернета в многоквартирных домах на уровне не менее 1 Гбит/с на домохозяйство.

    Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко в рамках форума «Цифровые решения», передает РИА «Новости».

    «В рамках предполагаемой реформы, которую мы сейчас готовим и обсуждаем, есть требования по минимальной скорости, которая доступна для абонентов. … В течение 10 лет в каждом многоквартирном доме у абонента должна быть возможность заказать скорость не менее одного гигабита на домохозяйство», – заявил Угнивенко.

    По его словам, для этого в каждом многоквартирном доме должен быть установлен хотя бы один 10-гигабитный коммутатор. Это позволит операторам связи планировать закупки оборудования, а производителям – понимать объемы рынка. Замминистра подчеркнул, что реализация этой задачи займет около десяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума утвердила штрафы для управляющих компаний за недопуск провайдеров в жилые дома.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Минобороны Польши предложило запретить соцсети для подростков младше 16 лет

    Глава Минобороны Польши предложил запретить вести соцсети подросткам до 16 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил ограничить использование социальных сетей для подростков младше 16 лет из-за их негативного влияния на психику.

    Власти Польши рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для несовершеннолетних после серии нападений в польских школах, в результате которых погиб один человек и более десяти пострадали, передает РИА «Новости».

    «Срочно необходимо ввести в действие норму права, ограничивающую использование социальных сетей. Я выступаю за границу в 16 лет. До 16-го года жизни должно быть введено ограничение», – заявил Косиняк-Камыш.

    По мнению польского министра, социальные платформы оказывают негативное воздействие на психическое состояние подростков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранители задержали подростка за угрозу нападения на польскую школу. В тот же день полиция начала проверку возможной связи серии атак с интернет-челленджем.

    В среду в рюкзаке одного из учеников нашли бомбу.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области
    В Алешкинскую больницу доставили гуманитарный груз
    Пушилин: Первые переселенцы из Краматорска выехали в Киев
    При третьем ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены 309 человек
    ЕС подготовил ужесточение визового режима для туристов из России
    Трамп предложил переименовать океан
    Названы регионы России с самыми качественными автомобильными дорогами