«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи

«Аэрофлот» и «Россия» отменили часть рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи

Tекст: Дарья Григоренко

Перевозчики переносят время вылета и отменяют ряд рейсов из-за временных ограничений на прилет и вылет воздушных судов, а также технических проблем в аэропорту Сочи, передает ТАСС.

«В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Сочи 11 октября, а также технических ограничений самого аэропорта, на устранение которых требуется дополнительное время, «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Аналогичные меры предприняла авиакомпания «Россия». Уточняется, что часть самолетов была направлена на запасные аэродромы, их перелет состоится после снятия всех ограничений. В компаниях попросили пассажиров проверять статус рейсов на официальных сайтах перед поездкой в аэропорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Росавиация заявила о закрытии аэропорта Сочи по техническим причинам.

В авиагавани из-за падения обломков беспилотников задержали 32 рейса.