Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» в Белоруссии и Киргизии

Сервисы «Яндекса» дали сбой на Дальнем Востоке, в Белоруссии и Киргизии

Tекст: Вера Басилая

В регионах Дальнего Востока, а также в Белоруссии и Киргизии наблюдаются серьезные проблемы в работе сервисов «Яндекса». Пользователи столкнулись с невозможностью загрузить приложения «Яндекс Go», «Яндекс Еда», «Умный дом» и воспользоваться колонкой «Алиса», передает ТАСС.

В Киргизии при попытке заказа еды появляется сообщение о техническом сбое, а при вызове такси машина не приезжает на указанную точку. Аналогичные трудности возникли у жителей Белоруссии, где приложения не загружают списки заведений и выдают ошибки на главных экранах.

На Дальнем Востоке, включая Забайкальский край, Приморье и Камчатку, программы работают с сильными перебоями или вовсе не запускаются после перезагрузки устройств.

Ранее дата-центры «Яндекса» во Владимире, Калуге и Сасове Рязанской области подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов часть инфраструктуры компании была повреждена или полностью выведена из строя, что привело к остановке работы вычислительных комплексов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье компания «Яндекс» сообщила о последствиях удара дрона по дата-центру во Владимире.

Жители Москвы пожаловались на сбой в работе мобильного приложения «Яндекс Еда».

В столице и Подмосковье также перестало нормально функционировать приложение «Яндекс Go».