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    11 октября 2026, 11:20 • Новости дня

    Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» в Белоруссии и Киргизии

    Сервисы «Яндекса» дали сбой на Дальнем Востоке, в Белоруссии и Киргизии

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные технические неполадки в работе приложений для заказа такси, доставки еды и умного дома от «Яндекса» зафиксированы на Дальнем Востоке, а также на территории Белоруссии и Киргизии.

    В регионах Дальнего Востока, а также в Белоруссии и Киргизии наблюдаются серьезные проблемы в работе сервисов «Яндекса». Пользователи столкнулись с невозможностью загрузить приложения «Яндекс Go», «Яндекс Еда», «Умный дом» и воспользоваться колонкой «Алиса», передает ТАСС.

    В Киргизии при попытке заказа еды появляется сообщение о техническом сбое, а при вызове такси машина не приезжает на указанную точку. Аналогичные трудности возникли у жителей Белоруссии, где приложения не загружают списки заведений и выдают ошибки на главных экранах.

    На Дальнем Востоке, включая Забайкальский край, Приморье и Камчатку, программы работают с сильными перебоями или вовсе не запускаются после перезагрузки устройств.

    Ранее дата-центры «Яндекса» во Владимире, Калуге и Сасове Рязанской области подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов часть инфраструктуры компании была повреждена или полностью выведена из строя, что привело к остановке работы вычислительных комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье компания «Яндекс» сообщила о последствиях удара дрона по дата-центру во Владимире.

    Жители Москвы пожаловались на сбой в работе мобильного приложения «Яндекс Еда».

    В столице и Подмосковье также перестало нормально функционировать приложение «Яндекс Go».

    8 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» усомнился в скором восстановлении оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Яндекс» продолжает оценивать ущерб от пожара в центре обработки данных в Рязанской области и пока не уверена в возможности восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Масштаб ущерба для инфраструктуры центра обработки данных в городе Сасово Рязанской области после пожара еще оценивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В «Яндексе» отметили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления сгоревшего оборудования дата-центра. Ранее в компании предупредили, что из-за возгорания работа объекта была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда популярных сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперты назвали удар Украины по дата-центру «Яндекса» попыткой добиться медийного эффекта. Специалисты также перечислили вероятные задачи Киева при атаке на объект.

    Сама компания рассказала об ограничениях в работе сервисов из-за поражения дата-центра в Сасово.

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    9 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Лукашенко пошутил над Пашиняном на Совете глав государств СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Совете глав государств СНГ с юмором прокомментировал место премьер-министра Армении Никола Пашиняна на церемонии фотографирования.

    Глава белорусского государства отреагировал на действия армянского коллеги во время традиционного фотографирования участников Содружества, передает ТАСС. Когда Никол Пашинян подошел к флагу своей страны, установленному рядом с белорусским, Лукашенко прокомментировал его местоположение.

    «Никуда он от нас не денется», – сказал белорусский лидер.

    Соответствующее видео с саммита распространил канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники саммита СНГ подписали порядка 15 документов.

    Перед заседанием Александр Лукашенко встретился с президентом Туркмении.

    В четверг премьер-министр Армении прилетел в Туркмению для участия в мероприятиях Содружества.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    10 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Белоруссия запретила продажу чая Greenfield из-за плесени

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкомитет по стандартизации Белоруссии запретил ввоз и реализацию в республике чайного напитка Greenfield Buckwheat & Cocoabeans из-за высокого содержания плесени.

    Белоруссия запретила продажу одного из сортов чая Greenfield Buckwheat & Cocoabeans. Такое решение принято Госкомитетом по стандартизации страны. Ввоз, обращение и реализация продукции запрещены с 10 октября, пишет ТАСС.

    В ведомстве отметили, что чайный напиток в пакетиках для разовой заварки не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. В одном грамме продукта зафиксировано превышение содержания плесени, а также недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки.

    Действие документов об оценке соответствия чая будет прекращено, а продукт изъят из обращения. Производителем напитка выступает российское ООО «Орими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии. Ранее Белоруссия запретила продажу детского питания «ФрутоНяня» из ЮАР. До этого в республике запретили гречку алтайского производителя.

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    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    9 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    Участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию
    Участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащие из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана начали прибывать на территорию Белоруссии для участия в совместных маневрах стран ОДКБ, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

    Участники военных маневров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали прибывать в Белоруссию. В республике встречают союзников из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

    На территории страны с 12 по 16 октября пройдут командно-штабные учения с миротворческими силами организации «Нерушимое братство – 2026», а также специальное учение «Барьер-2026».

    Во время маневров «Нерушимое братство» военнослужащие отработают подготовку и проведение миротворческой операции. Участники учения «Барьер» займутся вопросами ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности сил ОДКБ.

    В белорусском оборонном ведомстве подчеркнули, что маневры носят исключительно плановый характер и не направлены против третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу в России завершилась активная фаза военных учений ОДКБ.

    В этот же день на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов.

    В прошлом месяце контингенты стран организации прибыли в Россию для участия в маневрах.

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    11 октября 2026, 05:55 • Новости дня
    Атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире

    Атака БПЛА остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире

    Tекст: Катерина Туманова

    Работа дата-центра «Яндекса» во Владимире полностью остановлена после атаки беспилотного летательного аппарата, повредившего инфраструктуру объекта.

    «В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире. Работа дата-центра полностью остановлена. Пострадавших нет», – приводит ТАСС сообщение компании.

    До этого сообщалось, что в зоне доступности ru-central1-a наблюдаются перебои с электропитанием. Команда работает над устранением проблемы.

    Профильные службы прибыли на место и устраняют последствия происшествия. В компании добавили, что оставшаяся конфигурация ресурсов считается неустойчивой, поэтому платформа функционирует в аварийном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника. В четверг дата-центр под Рязанью подвергся атаке БПЛА, произошел пожар.

    «Яндекс» не смог назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

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    8 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Гражданка Белоруссии лишилась конечностей из-за атаки БПЛА в Брянской области

    МИД Белоруссии: Белоруска лишилась конечностей при атаке БПЛА в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника в Брянской области, женщине ампутировали конечности, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    «В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», – заявил Варанков, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что из-за полученных травм женщине потребовалась ампутация конечностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца человек погиб при атаках беспилотников в Брянской области.

    Летом украинские военные обстреляли свинокомплекс в регионе.

    В июне при атаке дрона в Брянской области также погиб мирный житель.

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    9 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в атаках на школы в Польше

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи соцсетей раскритиковали лидера польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который попытался связать недавние нападения подростков в школах Польши с Россией.

    В среду и четверг в двух польских школах произошли нападения подростков с ножами, в результате которых погиб один человек, более десяти получили ранения.

    На фоне этих событий лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский опубликовал пост в соцсети, где задался вопросом, не являются ли данные атаки частью «гибридной войны» со стороны России. Его заявление вызвало резкую реакцию пользователей, пишет РИА «Новости».

    Комментаторы обвинили политика в попытках «свалить все на русских» и усомнились в его адекватности. Некоторые пользователи отметили, что примеры насилия молодежи подают сами польские политики, в частности, президент Польши Кароль Навроцкий, который в юности участвовал в драках футбольных хулиганов и называл это «благородным спортом».

    «Что ты пишешь? Даже атаки в школе сваливаешь на русских? Ты вообще еще нормальный? Опять тебе Москва во всем виновата?» – написал пользователь с ником Marching Larch sky.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Польше задержали подростка за угрозу нападения на школу. В тот же день полиция начала проверку возможной связи нападений на школы с челленджем.

    В четверг премьер-министр Дональд Туск созвал срочное совещание из-за серии нападений на школы.

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    9 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Минск вручил Киеву ноту протеста из-за атаки БПЛА в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого вызвали в министерство иностранных дел Белоруссии в связи с атакой украинского беспилотника на белорусскую гражданку в Брянской области, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    «Девятого октября 2026 года в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь Иван Новицкий», – цитирует Варанкова РИА «Новости».

    По его словам, поводом для вызова стала произошедшая в четверг атака украинского беспилотника на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области. В результате удара гражданке Белоруссии нанесены тяжелые увечья, ей потребовалась ампутация конечностей.

    Минск имеет основания рассматривать нападение как намеренное, так как принадлежность машины была очевидна, отметил Варанков. Временному поверенному вручили ноту протеста с предостережением от повторения подобных действий.

    Представитель ведомства подчеркнул, что ответственность за последствия полностью ложится на власти Украины. Он добавил, что Белоруссия оставляет за собой право на адекватные меры реагирования и призывает Киев прекратить эскалацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД Белоруссии назвал атаку беспилотника под Брянском попыткой втянуть Минск в конфликт. Пострадавшая гражданка республики лишилась конечностей.

    В воскресенье жительница Брянской области попала в больницу после обстрела со стороны украинских войск.

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    9 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    МИД: Запад пользовался Starlink для организации беспорядков в Иране и Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны применяли системы спутникового интернета Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле, заявил исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Запад использует системы спутникового интернета Starlink для организации беспорядков в других странах, передает ТАСС со ссылкой на выступление Акульчева на II Глобальном цифровом форуме.

    «Такие случаи зафиксированы в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году», – сказал дипломат на панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей.

    Ранее Тегеран заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    В марте в Иране сообщили о задержании 13 человек с терминалами Starlink.

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    8 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    МИД Белоруссии счел атаку БПЛА под Брянском попыткой втянуть Минск в конфликт

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минск расценивает атаку беспилотника в Брянской области, в результате которой пострадала гражданка Белоруссии, как попытку вовлечь республику в конфликт, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    «С сожалением вынуждены констатировать, что подобные трагические инциденты продолжаются», – заявил Варанков, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    По его словам, атака носит антигуманный характер, и Минск усматривает в ней попытку эскалации ситуации в регионе, а также часть скоординированных действий, направленных на втягивание Белоруссии в конфликт.

    Варанков напомнил, что МИД ранее рекомендовал гражданам воздерживаться от поездок в эту местность из-за повышенной опасности, и подчеркнул, что сегодняшнее происшествие подтверждает актуальность этих рекомендаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданка Белоруссии лишилась конечностей из-за атаки БПЛА в Брянской области.

    В июле украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области.

    Летом глава комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимир Колесник выразил мнение, что Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы.

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    8 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Сайт МИД Италии подвергся кибератаке

    Tекст: Вера Басилая

    Сайт министерства иностранных дел Италии подвергся кибератаке, которую удалось нейтрализовать системами защиты, сообщило ведомство.

    В МИД Италии сообщили, что сайт министерства с сегодняшнего утра подвергается кибератаке, которая до сих пор эффективно нейтрализуется системами защиты, не вызывая сбоев в работе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ситуация контролируется в сотрудничестве с компетентными органами. Также проводится анализ сайтов дипломатических и консульских представительств Италии за рубежом для проверки возможных аналогичных атак.

    Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страна в последние месяцы усилила возможности по предотвращению, мониторингу и отражению киберугроз.

    Ранее китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

    В сентябре киберпреступники из группировки ShinyHunters получили несанкционированный доступ к базам данных ФБР.

    В августе шпионская программа DragonDoll атаковала пользователей Android в 26 странах.

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    9 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Ozon объявил о прекращении действия страховой программы для продавцов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маркетплейс Ozon с 13 октября остановит действие программы страхования товаров для селлеров из-за существенных изменений на рынке перестрахования рисков, сообщили в компании.

    С 13 октября маркетплейс Ozon прекратит действие страховой программы для продавцов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. «С 13 октября 2026 года будет прекращена действующая программа страхования товаров продавцов Ozon. Страховые полисы продолжат работать до 23:59 мск 12 октября, а начиная с 13 октября они будут отключены в личном кабинете продавцов», – пояснили в пресс-службе.

    В совместном заявлении Ozon и компании «Ингосстрах» уточняется, что с 1 октября на страховом рынке существенно изменились условия перестрахования отдельных рисков. Сокращение доступной перестраховочной емкости затронуло возможности для обеспечения селлеров защитой, поэтому действие программы решили завершить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе продавцы Ozon получили отсрочку по налогам из-за атак беспилотников. В прошлом месяце маркетплейс заявил, что не принимал поставки продавцов в хабе Таганрога.

    Летом компания объявила о трансформации пунктов выдачи в небольшие логистические центры.

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    8 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    В работе сайтов российских СМИ произошел сбой

    Сайты крупных российских СМИ оказались недоступны из-за сбоя

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи столкнулись с трудностями при открытии страниц ряда российских средств массовой информации.

    При попытке зайти на сайты российских СМИ пользователи наблюдали проблемы с загрузкой страниц. В частности, не открывались страницы «Ведомостей», РИА «Новости», «Коммерсанта», ИС «Вести», «Интерфакса», «Российской газеты» и РБК, передает РБК.

    К 16.10 мск работа сайтов указанных изданий была восстановлена, и они вновь стали доступны для посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пользователи в России пожаловались на сбои в работе «Яндекс Почты».

    В этот же день РЖД предупредили о возможных сбоях в работе своего сайта.

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    10 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет

    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет с 1 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.

    Власти Турции с 1 ноября ужесточат правила использования соцсетей для подростков, введя запрет на предоставление услуг социальных платформ для детей младше 15 лет. Соответствующий нормативный акт Управления по кибербезопасности при администрации президента Турции опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete, пишут «Вести».

    Отмечается, что для подростков в возрасте от 15 до 18 лет платформы обяжут создать специальный режим с усиленной защитой данных и конфиденциальности. Аккаунты таких пользователей по умолчанию станут закрытыми, а прямые трансляции и персонализированная реклама окажутся под запретом.

    Кроме того, соцсетям запретят рекомендовать подросткам другие профили на основе собранных данных, а также синхронизировать детские аккаунты со списками контактов и подписок в других приложениях. Возраст пользователей будет подтверждаться через государственную систему электронных услуг e-Devlet, для уже активных аккаунтов проверку нужно пройти до 31 марта 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом. Ранее стало известно, что, согласно данным ВЦИОМ, 59% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях, при этом только 12% респондентов считают, что эти меры будут работать.


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