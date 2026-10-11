Американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем около Крыма

Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России

Tекст: Ольга Иванова

Североатлантический альянс может перекрыть для России выход в Балтийское море, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету The Times.

«Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тыс. опытных боевых военнослужащих. <…> Мы сможем закрыть Балтийское море в течение нескольких часов», – заявил Цахкна.

Политик заявляет, что такие действия могут привести к блокаде Калининграда и лишить Россию доходов от продажи сырья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил НАТО в превращении Балтийского региона в зону конфронтации.

Ведомство сообщило о планах ЕС и Североатлантического альянса заблокировать судоходство в Балтийском море.

МИД назвал истинную цель операции НАТО на Балтике.