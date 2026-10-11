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    11 октября 2026, 10:59 • Новости дня

    В Турции предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля

    Sabah: Срыв поставок дизеля из России усугубит энергетический кризис в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки украинской стороны сорвать поставки российского дизельного топлива на мировой рынок могут серьезно усугубить экономические проблемы Европы перед наступлением зимы, заявил обозреватель турецкой газеты Sabah Мелих Алтынок.

    Попытки сорвать договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам энергоносителей чреваты обострением экономического кризиса. «Киевом были совершены удары, которые могут оставить Европу один на один с дорогим топливом зимой», – отметил Алтынок, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah.

    По словам обозревателя, президент США ранее анонсировал поставку 300 тыс. тонн российского дизельного топлива в кратчайшие сроки, еще 500 тыс. тонн ожидается в ноябре, а затем объем увеличится на 1 млн тонн. На этом фоне европейские лидеры саботируют любые инициативы по разрешению кризиса, хотя на улицах растет напряженность из-за скачка цен на энергоносители.

    В статье также приводится шутка, которую ранее рассказывал президент России Владимир Путин. В ней немецкий ребенок спрашивает отца, почему дома холодно. Тот отвечает, что Германия ввела санкции, чтобы россияне страдали. Ребенок интересуется, не являются ли они сами русскими, ставя под сомнение логику рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Москва заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик пообещал добиться голосования в Конгрессе для блокировки сделки американского президента Дональда Трампа по закупкам российского дизельного топлива.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт этого горючего из России.

    10 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора

    Ритейлеры сообщили об изъятии из оборота грузинских напитков

    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора
    @ Alexandra Pereba/Created using Generative AI/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России напитков из Грузии, включая воду и алкоголь, продукцию уже снимают с полок магазинов, сообщил источник среди ритейлеров.

    Источник среди ритейлеров сообщил, что грузинскую продукцию уже начали снимать с полок российских магазинов, передает РИА «Новости».

    «Приостановлен ввоз и оборот в России напитков ряда грузинских производителей, включая воду и алкоголь. Уже предписания Роспотребнадзора исполняются», – сказал источник.

    Собеседник агентства уточнил, что меры приняты по всей товаропроводящей цепочке: от логистики до полок в торговых точках, продукция изымается из оборота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави».

    В августе стало известно, что Россия закупила грузинского вина в десять раз больше, чем Украина.

    В мае Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

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    10 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель осудил решение Вашингтона возобновить закупки дизельного топлива из России и намерен утвердить новые антироссийские ограничения, передает ТАСС.

    «Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве еще больше доходов», – отметила Каллас.

    Она выразила уверенность, что дополнительные средства усилят военный потенциал страны. По ее словам, сейчас не время ослаблять давление, поэтому в понедельник на встрече глав МИД стран сообщества в Люксембурге будет утвержден самый большой черный список.

    Послы государств Евросоюза уже согласовали включение в перечень более 1,5 тыс. физических и юридических лиц, связанных с производством военной продукции и товаров двойного назначения. Ранее американские власти приостановили действие запрета на импорт дизеля из России и вторичных санкций за его продажу на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты. В пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки топлива из России.

    В пятницу Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и на мировой рынок.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу

    Минэкономики ФРГ прокомментировало договоренность России и США по топливу

    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу
    @ Osama Faisal/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии заявили о своей полной независимости от российских энергоресурсов в ответ на договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

    Официальный представитель Министерства экономики Германии сообщила, что страна диверсифицировала снабжение энергоресурсами и не зависит от российской нефти, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что закупки российской нефти и нефтепродуктов были прекращены в 2023 году.

    Накануне глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе рассказала о планах направить до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В начале месяца США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизеля.

    В прошлом месяце в Германии из-за рекордных цен начались массовые кражи бензина.

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    10 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива означает переход к практическому взаимодействию между странами.

    Политическое значение недавней договоренности между главами двух государств выходит далеко за пределы соглашения по экспорту российского топлива, написал Пушков.

    «Это еще не разрядка, но уже переход к практическому взаимодействию. В санкционной политике Запада пробита брешь», – отметил он.

    Политик добавил, что применение Вашингтоном закона об «адских санкциях» в этом контексте выглядит маловероятным. «Европейцы в ужасе. Пока они ведут «ледяную войну» против России, ненавидят Трампа и издеваются над ним, президенты России и США ведут успешные переговоры и договариваются друг с другом», – отметил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива. В пятницу лидеры двух государств обсудили обеспечение американской стороны российскими нефтепродуктами. Министерство финансов США объявило о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

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    10 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Захарова прокомментировала критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в адрес США по поводу отмены санкций на поставки российского дизеля пословицей о гниющей рыбе.

    «Плутарх говорил: piscis primum a capite foetat – рыба начинает вонять с головы. В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС – с Каллас», – цитирует ТАСС Захарову.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас раскритиковала решение Соединенных Штатов отменить санкции против России в части поставок дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Каллас заявила, что Евросоюз введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю.

    В прошлом месяце Захарова ответила на призыв главы евродипломатии не признавать выборы в России.

    Представитель МИД назвала Каллас «сломанным магнитофоном».

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    10 октября 2026, 13:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу продукции ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии.

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу товаров ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии. Ограничения коснулись вин компаний АО «Телиани Вели», АО «Тбилвино» и ООО «Вайнмен», коньяка производства ООО «Братья Асканели» и пива от АО «Грузинская пивная компания», пишет РБК, ссылаясь на документ ведомства.

    Кроме того, под запрет попали минеральная вода «Набеглави» компании «Хелси вотер» и любая Coca-Cola, произведенная в Грузии.

    Временная санитарная мера принята на основании решения Совета Евразийской экономической комиссии. Причиной стало несоответствие товаров требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям и нормам безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Россия закупила грузинского вина в десять раз больше Украины.

    В мае Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении. В том же месяце Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

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    10 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Эксперт: Последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского

    Эксперт: Последствия переговоров Путина и Трампа шокировали ЕС и Киев

    Tекст: Катерина Туманова

    Последствия переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стали шокирующей неожиданностью для ЕС и окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, потому что Европе «просто дали щелбан по носу», заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Европейцы в шоке от того, что США сняли санкции и разрешили России поставлять дизель в свою страну и в целом на мировой рынок. ЕС из последних сил придумывает новые пакеты санкций против, душит этим свою экономику, а тут Трамп берет и начинает покупать российский дизель и, самое главное, будет платить за него, то есть, пополнит бюджет России», – написал он в своем Telegam-канале «Политджойстик».

    Баширов подчеркнул, что танкеры повезут дизель из портов России, то есть это будет не теневой флот, а ходящий по всем старым правилам (страховки, плата портам, транспондеры и т. д.).

    Политолог отметил, что звонок Зеленского британским кураторам выдал панику главы киевского режима после слов Трампа о необходимости сменить президента на Украине.

    «Звонок куратору обязателен? Нельзя так палиться. … Сразу после заявления Трампа Зе позвонил в Лондон. … Запаниковал», – поиронизировал эксперт.

    Баширов добавил, что теперь многие из окружения Зеленского «дрогнут», так как имеют счета в американских банках, недвижимость, гражданство США, а погибать самураями Зеленского никто из них не готов.

    «Одиночество на шаткой вершине – страшная вещь. Особенно, если подпорками являлись силовики. … Посмотрим, конечно, но вряд ли Трамп сказал это [Украине надо выбрать нового лидера], не зарядив ФБР и ЦРУ. А у этих ребят полное досье на всех и на все события Майдана 2013-14», – подытожил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

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    10 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Премьер Финляндии Орпо предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для российских граждан, попытавшись объяснить эту инициативу соображениями безопасности.

    Финский премьер Петтери Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу. Глава правительства страны Суоми намерен поднять этот вопрос на европейском уровне, передает РИА «Новости».

    «На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», – заявил Орпо в программе телерадиокомпании Yle. Свою идею он попытался обосновать соображениями безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

    В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных гражданам России визах. Ранее европейское ведомство зафиксировало резкий рост выдачи разрешительных документов для въезда.

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    10 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу

    Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива вступило в силу

    Tекст: Вера Басилая

    Российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из страны во исполнение договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщили в Кабмине.

    Решение вступает в силу в субботу, 10 октября, и позволит направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива. Российские нефтяные компании незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами, следует из сообщения правительства.

    «Указанное решение не затронет интересы российских потребителей. Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок», – отметил вице-премьер Александр Новак.

    В пятницу Новак заверил, что российский рынок будет полностью снабжен дизелем.

    В пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    11 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    @ Svem Simon/Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Дональда Трампа предложила России разморозку активов ради прекращения огня, а также еще несколько уступок, которые могут приблизить окончание конфликта, пишет NYT.

    Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф выдвинули инициативу о снятии части санкций для достижения перемирия на Украине.

    Представители США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН предложили три выгодных экономических стимула для ограниченного прекращения огня.

    «Когда администрация Трампа в конце сентября открыла новый дипломатический канал в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, украинские официальные лица были поражены тем, насколько далеко зашли Кушнер и Уитков в своих предложениях России», – пишет New York Times (NYT).

    Вашингтон допустил высвобождение заблокированных на Западе российских суверенных активов на сумму до 100 млрд долларов.

    Американская сторона также вернулась к плану продажи части нефтяной компании «Лукойл» ближневосточным инвесторам. Третьим пунктом инициативы стало возобновление экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Киев не стал прямо отклонять предложения, однако потребовал зеркальных выплат замороженных средств или гарантий дополнительной военной помощи. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский выразил разочарование ходом переговоров.

    Отвечая на слова госсекретаря Марко Рубио о стратегическом тупике, украинский лидер резко возразил. «Мы не зашли в дипломатический тупик», – заявил Зеленский. Он добавил, что проблема заключается в недостаточном экономическом давлении на Москву, призвав полностью изолировать российскую экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе. Министр отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по украинскому вопросу.

    Лавров также назвал условие надежного урегулирования конфликта.

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    11 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Пушилин: Первые переселенцы из Краматорска выехали в Киев

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успешном выезде первых участников программы переселения соотечественников из Краматорска в Киев.

    Первая группа переселенцев успешно покинула Краматорск и сейчас находится в Киеве, передает ТАСС. Эвакуация стала возможной благодаря поддержке украинских волонтеров.

    «Некоторые заявители уже выехали из Краматорска при содействии украинских волонтеров и находятся в Киеве. При этом они сообщают о намерении в дальнейшем приехать в Донецк», – рассказал Пушилин.

    Ранее, 7 октября, штаб обороны ДНР обратился ко гражданам подконтрольных ВСУ населенных пунктов с призывом переехать в Донецк. Власти пообещали оказать помощь с размещением. Инициатива охватывает жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о прямых приказах ВСУ убивать мирное население. Сдавшийся в плен под Славянском боец ВСУ из Судана оценил работу российских военных.

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    11 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    Оппозиция Австрии узнала о перевозке через границу «тайного груза» Украины

    В Австрии потребовала объяснений о «тайном грузе» Украины на границе

    Tекст: Катерина Туманова

    Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) запросила в профильных ведомствах комментарии о перевезенных через австрийскую границу 200 кг секретного груза и ценностей на миллиарды евро, принадлежащих украинским спецслужбам.

    С весны 2022 года было оформлено 1011 деклараций на вывоз валюты из австрийской столицы в зону боевых действий на общую сумму 11,85 млрд евро и 7,7 млрд долларов, пишет Kronen Zeitung.

    Бронированные машины вывозили активы из банка Raiffeisen, преодолевая свыше 1300 км. Дополнительно зафиксировано 19 рейсов с золотыми слитками на 130 млн долларов и евро. Общая стоимость перемещенных средств достигла 20 млрд евро.

    Инцидент привлек внимание, когда на тот момент еще премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остановил один из таких фургонов Volkswagen с «ценным грузом», принадлежащих украинской спецслужбе, после чего австрийскому перевозчику разрешили продолжить путь.

    В центре внимания также оказалась дипломатическая переписка о проезде украинского фургона Volkswagen со спецгрузом во время Всемирного экономического форума в Давосе.

    «Это означает, что дело не просто слухи, а доказанный факт, о котором австрийские власти знали. Что было в этих 200 кг? Наличные деньги, золото, оружие, документы или что-то совершенно другое?» – заявил генеральный секретарь Партии свободы Кристиан Хафенекер.

    Он подчеркнул, что Австрия остается нейтральным государством и не является транзитным коридором для иностранных разведок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию деньги и драгметалл.

    Орбан подписал указ о заморозке 9 кг золота, 40 млн долларов (около 3,1 млрд рублей) и 35 млн евро (также примерно 3,1 млрд рублей). В июне новый премьер Петер Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину.

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    11 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал о ключевой роли официального представителя МИД России Марии Захаровой в освобождении и возвращении его команды из Черногории.

    «Насколько я знаю, Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей. Более того, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии», – приводит слова Звинчука РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что сотрудники дипломатических представительств сопровождали команду на каждом этапе их пути на родину. Сейчас все участники инцидента находятся в полной безопасности.

    Журналистов задержали в пятницу в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Вскоре дипломаты добились освобождения россиян, в ночь на воскресенье они вернулись в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря». Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории.

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    11 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником
    Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником, отметив стабильную работу АПК в непростое время санкционного давления и высокие урожаи зерновых.

    Путин адресовал особые слова благодарности труженикам села, которые в ежедневном напряжённом режиме, зачастую без отдыха, боролись за урожай.

    «Сердечное спасибо всем, кто трудится в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях. Благодаря вашей энергии и преданности своему делу Россия прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Даже в непростых текущих условиях отечественный АПК работает устойчиво и стабильно. Вы выполняете свои задачи на совесть, с полной самоотдачей, надёжно гарантируете продовольственную безопасность страны», – сказал президент в видеообращении, представленном на сайте Кремля.

    Путин сообщил, что в текущем году ожидается достойный урожай зерновых, превышающий 100 млн тонн, производство мяса, молока и яиц также находится на высоком уровне.

    Несмотря на санкции, инфраструктурные барьеры и рост издержек, отечественный агропромышленный комплекс России работает стабильно, удерживая позиции одного из ведущих производителей в мире.

    Российский лидер пообещал, что государство продолжит оказывать системную поддержку аграриям, помогая решать вопросы с топливом, логистикой и семенами.

    Ключевыми приоритетами он назвал укрепление технологических возможностей отрасли, внедрение современной техники и подготовку квалифицированных кадров. Особое внимание государство уделит обустройству сельских территорий, строительству жилья и социальной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Золотая осень» представили главные достижения АПК России. Мишустин гарантировал бесперебойное снабжение России продовольствием, а также вручил госнаграды работникам АПК.

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    11 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Названы регионы России с самыми качественными автомобильными дорогами

    Москва возглавила рейтинг регионов с качественными автодорогами

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили список российских регионов с самыми качественными дорогами, достигнув показателя в 94,4%, рассказали в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

    Москва, Пермский край и ЯНАО стали лидерами по качеству региональных и межмуниципальных дорог. В этих регионах доля трасс, соответствующих нормативным требованиям, достигла в среднем 94,4%, сообщает РИА «Новости».

    Исследование, проводимое по поручению президента России Владимира Путина, охватило период с 2021 по 2025 годы. В среднем по стране доля качественных дорог регионального значения составила 58,1%.

    За прошедшие пять лет этот показатель в России вырос с 46,1% до 58,1%. Лидерами по состоянию дорожной сети в городских агломерациях стали Костромская область, Москва и Марий Эл с результатом 96,3%.

    В целом по стране доля таких дорог увеличилась с 60,8% до 86,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин выделил 3,5 млрд рублей на реконструкцию дорог в Крыму. Мишустин поручил обеспечить технологическую независимость железных дорог. Минтранс заявил, что в России изменятся правила для платных и бесплатных автодорог.

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