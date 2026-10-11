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    11 октября 2026, 10:56 • Новости дня

    Трамп пообещал лично решить вопрос о трансляции военной казни

    Fox News: Трамп пообещал лично принять решение о трансляции военного расстрела

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял окончательное решение о прямой трансляции казни бывшего майора армии Нидала Хасана, осужденного за массовое убийство на военной базе Форт-Худ.

    Глава американской администрации отметил, что военное ведомство хочет показать расстрел для устрашения возможных преступников, однако окончательное слово останется за ним, передает Fox News.

    «Я приму решение в конечном итоге. Я знаю, чего хотели бы военные, но мы примем решение», – заявил Трамп.

    Пентагон планировал транслировать расстрел 3 декабря. Бывший майор американской армии Нидал Хасан был осужден за убийство 13 человек и ранение еще 32 на базе Форт-Худ в 2009 году.

    Решение об использовании расстрельной команды было принято по рекомендации министра обороны Пита Хегсета. Если приговор приведут в исполнение, это станет первой военной казнью в США с 1961 года и первым расстрелом с 1945 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье папа римский раскритиковал планы Пентагона транслировать казнь. В пятницу эксперт объяснил намерения США показать расстрел террориста в прямом эфире. Министр обороны Пит Хегсет официально подтвердил планы военного ведомства организовать трансляцию.

    10 октября 2026, 19:55 • Новости дня
    Трамп призвал сменить Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что на Украине необходимо сменить лидера, так как Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира.

    Американский лидер раскритиковал Владимира Зеленского, подчеркнув, что тот мог бы давно завершить конфликт, но намеренно не делает этого, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, Украине пора сменить президента», – заявил Трамп.

    По его словам, глава киевского режима вредит интересам других стран, в том числе американских фермеров, продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

    «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идёт и наносит удары по этим объектам», – возмутился американский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского.

    В пятницу политологи отмечали, что Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США.

    США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ.

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    10 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Дмитриев опубликовал обложку Time с Зеленским и надписью «конец игры»

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсетях обложку журнала Time с фотографией Владимира Зеленского и надписью «Конец игры».

    Дмитриев, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа, опубликовал на своей странице в соцсети Х обложку выпуска издания Time от 14 апреля 2025 года, передает РИА «Новости».

    На обложке изображен Владимир Зеленский и присутствует надпись «The Endgame», которая переводится как «Конец игры» или «Эндшпиль» (заключительная стадия шахматной партии).

    Ранее Трамп призвал сменить Зеленского, он заявил журналистам, что Украине необходимо найти нового лидера.

    В субботу Дмитриев назвал историческими слова американского лидера о смене власти на Украине.

    Украинская делегация отправилась в Киев после прекращения переговоров в США.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Депутат Рады Дмитрук: Зеленского травят «как таракана»

    Депутат Рады Дмитрук: Зеленского травят как таракана

    Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимира Зеленского травят «как таракана», комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости сменить лидера на Украине.

    «Чисто солярой травят таракана», – цитирует РИА «Новости» Дмитрука.

    Ранее президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украине необходимо найти нового лидера. Он также отметил, что Зеленский уже не раз мог урегулировать конфликт.

    Ранее Дональд Трамп призвал сменить Зеленского, который уже не раз мог урегулировать конфликт, но не захотел.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Трампа о необходимости смены власти на Украине.

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    10 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Axios: США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ
    Axios: США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США могут прекратить передачу разведданных Украине, если Киев не прекратит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), о чем предупредили украинскую сторону американские представители.

    Представители США предупредили Киев о возможном прекращении передачи разведывательных данных, если Украина не остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, как того требует Дональд Трамп, пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника.

    По его словам, угроза была озвучена на переговорах в Майами со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В то же время источник издания среди американских чиновников опроверг эту информацию, заявив, что США лишь напомнили о своей роли надежного партнера, предоставляющего вооружения и данные.

    Источник Axios добавил, что Трамп добивается одностороннего прекращения атак на российские НПЗ со стороны Украины, так как они вызывают рост цен на бензин в США. При этом американский лидер не считает украинские атаки на НПЗ равнозначными российским ударам по энергетической системе Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США. В то же время в прошлом месяце аналитики исключили вероятность прекращения украинских ударов по российским предприятиям по требованию Трампа.

    В мае газета NYT сообщала, что США сократили помощь Украине на 99%.

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    10 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС

    Бывший депутат Верховной рады и совладелец «Метинвеста» Вадим Новинский призвал Владимира Зеленского оставить пост и передать полномочия парламенту. По его мнению, Рада должна организовать прямые переговоры с Россией о завершении конфликта.

    Поводом для заявления стали договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, а также переговоры украинской делегации в Майами, которые Новинский назвал провальными, и резкие высказывания украинского руководства в адрес США, сообщает «Страна.ua».

    «Последние события (договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Владимира Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде Украины. Украинский парламент, в легитимности которого никто не сомневается, должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Российской Федерацией о завершении войны и об условиях мирного договора – без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых «партнеров», – заявил Новинский.

    Новинский обвинил Зеленского в отказе остановить конфликт в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, утверждая, что переговорный процесс, к организации которого он также имел отношение, шел по пути достижения важных компромиссов, но украинский лидер «выбрал путь войны». По его словам, теперь любые условия мира будут более тяжелыми для Украины, чем предлагавшиеся в Стамбуле.

    Он заявил, что за годы конфликта Украина потеряла миллионы граждан, значительные территории и целые сектора экономики, назвав эти потери безвозвратными.
    «А продолжение войны обернется для Украины полной потерей государственности и катастрофой для ее населения», – считает Новинский.

    На Украине против Новинского введены санкции СНБО и возбуждено дело о госизмене, от которых он открещивается и считает обвинения политически мотивированными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил главную тему разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день сенатор Алексей Пушков заявил, что встреча Путина и Трампа пробила брешь в санкционной политике Запада. Тогда же Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за проведённые переговоры.

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    10 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива означает переход к практическому взаимодействию между странами.

    Политическое значение недавней договоренности между главами двух государств выходит далеко за пределы соглашения по экспорту российского топлива, написал Пушков.

    «Это еще не разрядка, но уже переход к практическому взаимодействию. В санкционной политике Запада пробита брешь», – отметил он.

    Политик добавил, что применение Вашингтоном закона об «адских санкциях» в этом контексте выглядит маловероятным. «Европейцы в ужасе. Пока они ведут «ледяную войну» против России, ненавидят Трампа и издеваются над ним, президенты России и США ведут успешные переговоры и договариваются друг с другом», – отметил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива. В пятницу лидеры двух государств обсудили обеспечение американской стороны российскими нефтепродуктами. Министерство финансов США объявило о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

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    10 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа

    Песков: Большая часть телефонной беседы Путина и Трампа касалась Украины

    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основная часть недавнего телефонного разговора президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа была посвящена теме украинского урегулирования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ТАСС главную тему состоявшегося телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, по инициативе американской стороны лидеры двух стран уделили главное внимание вопросу завершения конфликта на Украине.

    В ходе беседы президент России с пониманием отнесся к ряду предложений Вашингтона, направленных на деэскалацию ситуации, отметил Песков. Также по согласованию с президентом Ирана Владимир Путин передал Дональду Трампу видение Тегерана относительно возможных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подтвердил в разговоре с американским коллегой неизменность целей спецоперации. Также помощник президента России Юрий Ушаков указал на нежелание собеседников прерывать диалог. А Трамп пообещал передать сигналы от Владимира Путина украинской делегации.

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    10 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    @ Дмитрий Кирсанов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новый канал связи между Москвой и Вашингтоном по Алешкам открывает возможности для преодоления созданного там Украиной гуманитарного кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его оценке, контакты Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп позволят донести до американской стороны реальные факты о положении жителей города. Однако для изменения ситуации потребуются политическая воля США и готовность Вашингтона использовать свое влияние на Киев.

    «Создание дополнительного канала коммуникации между Россией и США по ситуации в Алешках – шаг, безусловно, положительный. Главная причина гуманитарного кризиса там – действия украинской стороны. Она осуществляет блокаду города, ведет его обстрелы и проводит дистанционное минирование линий логистики. США располагают достаточным объемом рычагов влияния на Киев, чтобы принудить его прекратить эту циничную акцию», – считает Мирошник.

    Собеседник подчеркнул, что блокада Алешек искусственно создана Украиной. «Яна Лантратова располагает всем необходимым объемом информации, что происходит в городе. Мы неоднократно анализировали ситуацию «на земле». Для решения этой проблемы нужно давление на украинскую сторону, которая совершает очевидное военное преступление», – добавил спикер.

    По мнению Мирошника, прямой контакт с аппаратом Мелании Трамп позволит предоставить Вашингтону объективные факты о происходящем в Алешках. «Это гарантированно может разрушить украинский мифический нарратив, который Киев пытается выносить на международные площадки. Как минимум, это выбьет одного из западных партнеров Украины, который если и не поддерживал, то спокойно относился к преступлениям украинской стороны. Настроение США при получении детализированной и понятной информации может измениться», – сказал Мирошник.

    По его словам, далее потребуются политические решения и готовность использовать механизмы давления, чтобы принудить Киев прекратить как информационно-пропагандистскую кампанию, так и обстрелы и блокаду населения в Алешках.

    Мирошник отметил, что личное внимание президента России Владимира Путина к ситуации и ее обсуждение с президентом США Дональдом Трампом «выводит решение проблемы на высший международный уровень». «Любые каналы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, как правило, вызывают недовольство украинской стороны и европейских стран, настроенных на продолжение войны. Создание дополнительных инструментов коммуникации работает и на урегулирование конфликта, и на выстраивание нормальных двусторонних отношений», – подчеркнул эксперт.

    Мирошник напомнил также, что президент России всегда уважительно отзывался о гуманитарных усилиях Мелании Трамп, в частности по воссоединению семей. «Если первая леди США действительно проявит волю и поможет жителям Алешек, то эта «женская дипломатия» сможет создать прецедент для решения других острых гуманитарных кризисов в зоне конфликта», – говорит собеседник.

    Он отмечает, что женщины проявляют особую человечность, чуткость и отзывчивость в решении гуманитарных проблем. «Обмен на эмоциональном уровне и материнское взаимодействие будут помогать взаимопониманию не только на этом треке. Эти контакты уже содействовали разрушению украинского нарратива о якобы насильственно депортированных и украденных детях. На сегодня есть результат: более 30 детей были воссоединены с близкими благодаря усилиям Мелании Трамп – как на территории Украины, так и на территории России», – подчеркнул посол по особым поручениям МИД России.

    Однако, предупреждает он, такого развития событий не хотят политики ряда других стран. «Примеров тому немало: после достижения договоренностей либо высаживался европейский десант в Вашингтоне, либо создавалась провокация типа Бучи, либо делалось что-то еще, направленное на разрыв договоренностей», – отметил дипломат.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Мелании Трамп по гуманитарной ситуации в городе Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Ранее на этой неделе постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Украина при поддержке Запада создала бесчеловечные условия для жителей Алешек. «Киев почти беспрерывно обстреливает этот населенный пункт и не дает эвакуироваться почти 2 тыс. жителям, которые остаются без нормальной еды, питьевой воды, лекарств и базовой медицинской помощи», – напомнил дипломат.

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    10 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Эксперт: Последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского

    Эксперт: Последствия переговоров Путина и Трампа шокировали ЕС и Киев

    Tекст: Катерина Туманова

    Последствия переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стали шокирующей неожиданностью для ЕС и окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, потому что Европе «просто дали щелбан по носу», заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Европейцы в шоке от того, что США сняли санкции и разрешили России поставлять дизель в свою страну и в целом на мировой рынок. ЕС из последних сил придумывает новые пакеты санкций против, душит этим свою экономику, а тут Трамп берет и начинает покупать российский дизель и, самое главное, будет платить за него, то есть, пополнит бюджет России», – написал он в своем Telegam-канале «Политджойстик».

    Баширов подчеркнул, что танкеры повезут дизель из портов России, то есть это будет не теневой флот, а ходящий по всем старым правилам (страховки, плата портам, транспондеры и т. д.).

    Политолог отметил, что звонок Зеленского британским кураторам выдал панику главы киевского режима после слов Трампа о необходимости сменить президента на Украине.

    «Звонок куратору обязателен? Нельзя так палиться. … Сразу после заявления Трампа Зе позвонил в Лондон. … Запаниковал», – поиронизировал эксперт.

    Баширов добавил, что теперь многие из окружения Зеленского «дрогнут», так как имеют счета в американских банках, недвижимость, гражданство США, а погибать самураями Зеленского никто из них не готов.

    «Одиночество на шаткой вершине – страшная вещь. Особенно, если подпорками являлись силовики. … Посмотрим, конечно, но вряд ли Трамп сказал это [Украине надо выбрать нового лидера], не зарядив ФБР и ЦРУ. А у этих ребят полное досье на всех и на все события Майдана 2013-14», – подытожил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

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    10 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Зеленский запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа

    Зеленский провел переговоры с лидерами стран Европы на фоне конфликта с США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский провел экстренные телефонные разговоры с главами Великобритании, Франции, Финляндии и Норвегии на фоне резкого обострения отношений с США.

    Во второй половине дня на сайте офиса украинского лидера появились сообщения о телефонных разговорах с британским премьером Бернемом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Серия контактов проходит на фоне резкого обострения отношений между Киевом и Вашингтоном после договоренностей США и России по поставкам дизельного топлива. Предположительно, таким образом украинская сторона пытается заручиться поддержкой европейских союзников.

    В субботу Дональд Трамп призвал сменить украинское руководство. Он обвинил Владимира Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

    Переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Вашингтона с Москвой.

    Американские власти пригрозили лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    11 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    @ Svem Simon/Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Дональда Трампа предложила России разморозку активов ради прекращения огня, а также еще несколько уступок, которые могут приблизить окончание конфликта, пишет NYT.

    Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф выдвинули инициативу о снятии части санкций для достижения перемирия на Украине.

    Представители США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН предложили три выгодных экономических стимула для ограниченного прекращения огня.

    «Когда администрация Трампа в конце сентября открыла новый дипломатический канал в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, украинские официальные лица были поражены тем, насколько далеко зашли Кушнер и Уитков в своих предложениях России», – пишет New York Times (NYT).

    Вашингтон допустил высвобождение заблокированных на Западе российских суверенных активов на сумму до 100 млрд долларов.

    Американская сторона также вернулась к плану продажи части нефтяной компании «Лукойл» ближневосточным инвесторам. Третьим пунктом инициативы стало возобновление экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Киев не стал прямо отклонять предложения, однако потребовал зеркальных выплат замороженных средств или гарантий дополнительной военной помощи. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский выразил разочарование ходом переговоров.

    Отвечая на слова госсекретаря Марко Рубио о стратегическом тупике, украинский лидер резко возразил. «Мы не зашли в дипломатический тупик», – заявил Зеленский. Он добавил, что проблема заключается в недостаточном экономическом давлении на Москву, призвав полностью изолировать российскую экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе. Министр отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по украинскому вопросу.

    Лавров также назвал условие надежного урегулирования конфликта.

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    11 октября 2026, 01:05 • Новости дня
    Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа

    Маск скептически высказался о Зеленском после слов Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал ситуацию, которую описал президент США Дональд Трамп, говоря о призыве Вашингтона к Киеву прекратить удары по российским НПЗ.

    «Зеленский зашел слишком далеко», – написал Маск в соцсети Х в комментарии к видео Белого дома, на котором Трамп описывает ситуацию в рамках украинского конфликта.

    «Мы сказали Зеленскому: «Ты можешь делать с Россией что угодно, но не бей по НПЗ, потому что это мировая проблема». И что он делает? Он идет и бьет по дизельному топливу. Ему чертовски лучше остановиться», – говорит в ролике Трамп.

    Ранее в субботу Трамп призвал сменить Зеленского, отметив его недоговороспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    Политолог Баширов отметил, что последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского.

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    10 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией

    FT: Делегации США и Украины прервали переговоры из-за сделки Трампа по дизелю

    Переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры делегаций Украины и США закончились досрочно после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Россией по поставкам дизельного топлива, сообщает газета «Financial Times».

    Встреча украинской команды с представителями американского лидера сорвалась из-за неожиданного заявления о достижении договоренности с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Financial Times».

    «Но эта встреча была сорвана, когда украинская команда была застигнута врасплох заявлением Трампа, что он заключил сделку с Владимиром Путиным по поставке дизельного топлива», – заявили источники издания.

    Собеседники газеты добавили, что специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер допустили прекращение передачи разведывательных данных Киеву. По их словам, это произойдет, если Украина откажется прислушаться к предупреждениям Вашингтона о необходимости остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В пятницу Путин и Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого американский лидер сообщил о сделке по дизельному топливу, отметив, что Соединенные Штаты очень в нем нуждаются. Ранее президент России подчеркивал, что Москва начала наносить ответные удары по важным для украинской экономики объектам именно из-за попыток ВСУ атаковать российские НПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

    Президент США пообещал передать сигналы от Владимира Путина украинской делегации.

    Соединенные Штаты пригрозили лишить Киев разведывательных данных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    10 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    Трамп возмутился отказом присудить США Нобелевскую премию мира
    Трамп возмутился отказом присудить США Нобелевскую премию мира
    @ REUTERS/Evan Vucci

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп вновь заявил о разочаровании из-за того, что Нобелевский комитет не присудил премию мира американской стороне, несмотря на усилия Вашингтона по урегулированию международных конфликтов.

    Глава американского государства перечислил политические достижения последних лет, передает РИА «Новости».

    «Я урегулировал восемь войн и близок к тому, чтобы положить конец или урегулировать еще две, вернул всех израильских заложников, включая последних 28, как живых, так и мертвых, освободил и отправил на родину сотни заложников из разных стран мира, выиграл войну в Венесуэле... помешал … Исламской Республике Иран, получить ядерное оружие и сделал многое другое! И все же, несмотря на все это, ни я, ни США не получили Нобелевскую премию мира. Вот это да!» – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Ранее политик подчеркивал, что награду присудили безвестному сотруднику ООН, не добившемуся никаких результатов. По мнению американского лидера, комитет дискредитировал себя подобным решением.

    В субботу посол России в Норвегии Николай Корчунов указал на политизацию Нобелевской премии мира.

    В пятницу комитет назвал имя нового лауреата. Нобелевский комитет в Осло сообщил, что премию мира в 2026 году получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй за усилия по продвижению международного права.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на вручение награды американскому лидеру.

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    10 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Дмитриев назвал историческими слова Трампа о смене власти на Украине

    Глава РФПИ Дмитриев назвал историческим призыв Трампа сменить Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал знаковым и историческим заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости сменить руководство на Украине.

    «Президент Трамп присоединяется к мнению многих, кто считает, что Украине нужно руководство, действительно нацеленное на мир, а не на разжигание войны, как Зеленский. <…> Знаково и исторически», – цитирует ТАСС Дмитриева.

    Ранее Трамп в ходе общения с журналистами отметил, что Владимир Зеленский мог много раз положить конец конфликту с Россией, однако предпочитает не делать этого.

    В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. По его словам, глава киевского режима вредит интересам других стран, в том числе американских фермеров, продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

    В субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского.

    В пятницу политологи отмечали, что Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США.


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