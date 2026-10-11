В Курской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя

В Курской области при атаке ВСУ за сутки сбито 188 дронов и ранены два человека

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Хинштейн в канале на платформе Max, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины подвергли Курскую область массированным обстрелам и атакам дронов.

«Сбито 188 вражеских беспилотников различного типа. 91 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. В слободе Белой Беловского района ранен 40-летний мужчина, в селе Пахонок Тимского района – 23-летний», – заявил губернатор.

Кроме того, в результате ударов пострадала инфраструктура в нескольких населенных пунктах. В селе Песчаное поврежден газораспределительный шкаф, в слободе Белой урон нанесен кровле, фасаду и остеклению зданий, а в селе Малое Солдатское повреждены автомобили, гараж и жилой дом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского беспилотника в Курской области.

В четверг дрон ВСУ атаковал сахарный завод в этом же регионе.

На прошлой неделе при сбросе взрывных устройств с коптеров пострадали еще два человека.