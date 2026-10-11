В аэропорту Сочи из-за падения обломков БПЛА задержали 32 рейса

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в АТОР, в результате инцидента в одном из административных зданий аэропорта произошло возгорание, которое оперативно потушили, пишет ТАСС.

«Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Сочи. Пострадавших нет. В одном из административных зданий аэропорта произошло возгорание, которое оперативно потушили. Ограничения на прием и выпуск самолетов пока сохраняются, десятки рейсов задерживаются. Не менее 32 рейсов на вылет перенесены более чем на два часа, включая дневные и вечерние», – говорится в сообщении ассоциации.

Уточняется, что у некоторых рейсов сроки задержки достигают 14–15 часов. Так, более чем на 14 часов перенесен вылет в Москву, почти на 14 часов задерживается отправление в Казань, на 11,5 часа отложен рейс в Екатеринбург.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье обломки беспилотника упали на территории аэропорта Сочи.

Росавиация заявила о закрытии аэропорта Сочи по техническим причинам.



В пятницу один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Туапсе.