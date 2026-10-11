В Москве произошел сбой в работе мобильного приложения «Яндекс Еда»

В Москве перестал отображаться список ресторанов в мобильном приложении «Яндекс Еда», передает ТАСС.
В самом приложении клиентам сообщается о техническом сбое и проведении восстановительных работ. У части пользователей вместо каталога заведений выводится сообщение об отсутствии сервиса в их районе.
Ранее работа дата-центра «Яндекса» во Владимире была полностью остановлена из-за атаки беспилотника. До этого дроны повредили часть инфраструктуры вычислительных центров компании в Калуге и Сасове Рязанской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире.
В Москве и Подмосковье произошел сбой в приложении «Яндекс Go».
В пятницу компания предупредила о возможных сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения инфраструктуры.
Сторонние облачные провайдеры согласились разместить на своих серверах данные клиентов пострадавших дата-центров.