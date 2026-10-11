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    11 октября 2026, 09:20 • Новости дня

    Блогер из Москвы победила на международном конкурсе красоты «Миссис ООН»

    Блогер из Москвы Филина стала победительницей конкурса красоты «Миссис ООН»

    Tекст: Вера Басилая

    Кулинарный блогер из Москвы Мария Филина стала победительницей международного конкурса красоты Ms. And Mrs. United Nations 2026 в своей возрастной категории.

    50-летняя россиянка стала первой в своей возрастной категории, опередив участниц национальных отборов из Индонезии, Японии, Сингапура, Казахстана, Непала и других стран, передает ТАСС.

    «Выступала под номером 15, а стала первой! Меня переполняют эмоции, пока не могу поверить, что эта потрясающая конкурсная неделя, десятичасовые репетиции, незабываемые конкурсные этапы, экскурсии и официальные встречи позади, а в моей коллекции теперь есть лента и корона победительницы столь уважаемого конкурса красоты», – заявила Филина.

    Победительница выразила благодарность организаторам с индийской и российской стороны, которые окружили вниманием каждую участницу.

    Это уже вторая международная победа для москвички: в 2019 году в Болгарии она заняла первое место в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Вновь принять участие в международном конкурсе красоты ее сподвигнул 50-летний юбилей: своим примером женщина хотела показать, что этот возраст не помеха для новых побед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной».

    Летом многодетная жительница России одержала победу в аналогичном международном состязании.

    В 2025 году жюри определило победительницу конкурса «Мисс Вселенная».

    9 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    Руководитель проекта Михаил Звинчук и его соратники находились на территории Черногории легально и официально, сообщает «Рыбарь».

    В планах у команды была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.

    На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. В проекте подчеркнули, что никаких нарушений местного законодательства не было, и выразили надежду на скорое освобождение всех задержанных.

    Публикация постов на основном ресурсе проекта и в региональных каналах продолжается в прежнем режиме без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Черногории задержали основателя проекта «Рыбарь».

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона.

    Комментарии (16)
    9 октября 2026, 03:20 • Новости дня
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    @ news.un.org

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание по ситуации на Украине по запросу европейских членов Совбеза, сообщили в председательствующей в октябре миссии Греции при организации.

    Согласно расписанию работы Совбеза, заседание по теме «Поддержание мира и безопасности Украины» состоится 9 октября в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск), передает РИА «Новости».

    В миссии Греции при ООН уточнили, что заседание запросили европейские страны группы Е5. Группа Е5 объединяет европейских членов Совета Безопасности ООН. В ее нынешний состав входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о трусости сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которые боятся посещать места ударов ВСУ и множат предвзятые доклады.

    Комментарии (4)
    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС

    Песков: Посещение европейских стран стало опасным для российских граждан

    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посещение стран Европы для российских граждан в настоящее время сопряжено с опасностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россиянам опасно посещать Европу, заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию и дать рекомендации россиянам в связи с задержанием в Черногории администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды.

    «Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью», – заявил Песков в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Черногория решила выдворить основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука из страны.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отсутствии ответа Черногории по поводу его задержания.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что дипломаты будут защищать права задержанного блогера.

    Комментарии (4)
    9 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории Данилович высмеял задержание сотрудников «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»
    @ Stevo Vasiljevic/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава МВД Черногории и руководитель партии «Объединенная Черногория» Горан Данилович высмеял решение черногорских властей о задержании авторов Telegram-канала «Рыбарь».

    Бывший министр прокомментировал ситуацию в социальных сетях, назвав абсурдными обвинения черногорских правоохранителей, передает РИА «Новости».

    «Россиянин, который работает на Россию и в России, обвиняется в «гибридной деятельности в интересах России», неужели такое возможно? Если бы их не задержали наши органы, когда они анонсировано прибыли, есть обоснованное подозрение в том, что Звинчук бы на всех гибридно напал, гибридизировал бы нас, истязал и истощал гибридизированием, пока нам не опротивеет такая гибридная жизнь», – написал Данилович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат допустил экстрадицию основателя Telegram-канала из Черногории в США.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах российских дипломатов защищать права задержанного блогера Звинчука.

    До этого премьер-министр Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря».

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    9 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука
    Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская дипмиссия потребовала от властей Черногории разъяснить причины задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и других граждан России, а также предоставить к ним консульский доступ.

    В дипмиссии сообщили, что посольство оперативно направило запросы черногорской стороне с требованием разъяснить причины, на основании которых черногорской стороной было принято решение задержать Звинчука и нескольких российских граждан.

    Российская сторона также потребовала немедленно обеспечить консульский доступ к задержанным соотечественникам, передает РИА «Новости».

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дипломаты будут защищать права задержанного Звинчука.


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    9 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота
    Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об угрозе ареста для соотечественников в западных странах и предложил пополнять обменный фонд иностранцами.

    «Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчеркиваю – на всех) россиян объявлена охота», – написал Медведев в Telegram-канале.

    По его словам, от ареста в западных странах не могут спасти визы или приглашения. Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что преследованию в первую очередь подвергаются те, кто говорит правду о Евросоюзе и киевских властях.

    В связи с этим политик допустил необходимость пополнения российского обменного фонда за счет граждан стран Европы и США.

    «Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть…» – подчеркнул Медведев.

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Комментарии (13)
    9 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    МИД: Задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены
    МИД: Задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что задержанный в Черногории создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук и его коллеги отпущены и находятся в аэропорту.

    Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег, ранее задержанные в черногорском городе Рисан, вышли на свободу.

    «Группу отпустили, они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Дипломаты оказывают содействие», – сообщила РИА «Новости» Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Черногории объяснил задержание администратора «Рыбаря».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дипломаты будут защищать права блогера Звинчука.

    Адвокат допустил экстрадицию основателя проекта в США.

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    10 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Премьер Финляндии Орпо предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для российских граждан, попытавшись объяснить эту инициативу соображениями безопасности.

    Финский премьер Петтери Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу. Глава правительства страны Суоми намерен поднять этот вопрос на европейском уровне, передает РИА «Новости».

    «На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», – заявил Орпо в программе телерадиокомпании Yle. Свою идею он попытался обосновать соображениями безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

    В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных гражданам России визах. Ранее европейское ведомство зафиксировало резкий рост выдачи разрешительных документов для въезда.

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    11 октября 2026, 05:43 • Новости дня
    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде

    Гутерреш решительно осудил нападения на аэропорт в Эр-Рияде

    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался об атаках на аэропорт в Эр-Рияде, напомнив, что нападения на мирных граждан являются нарушением международного права.

    «Я глубоко потрясен и решительно осуждаю смертоносное нападение хуситов в субботу на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, в результате которого, по сообщениям, погибли 12 человек и сотни мирных жителей получили ранения», – сказано в сообщении на сайте генсека ООН.

    Гутерреш напомнил, что атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного права.

    «Эти нападения должны немедленно прекратиться», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA) после удара по аэропорту в Эр-Рияде. Также стало известно, что снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.

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    9 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной»

    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты в Южной Корее

    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной»
    @ ianabenati

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победительница национального этапа Яна Кривченко вошла в топ-5 финалисток международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» в Сеуле и получила один из главных титулов.

    Финал конкурса прошел 8 октября в столице Южной Кореи. За звание лучшей боролись 45 женщин в возрасте от 18 до 50 лет из Китая, США, Франции, Индии и других стран, а победу одержала представительница Перу Элина Васкез Риваз, передает ТАСС.

    «На конкурс решила поехать в последний момент, так сказать, для „пробы пера“, – посмотреть, как все устроено на международных этапах и подготовиться к „Миссис Мира“», – рассказала Кривченко.

    Она отметила, что совершенно не рассчитывала попасть даже в десятку лучших, однако получила бесценный опыт для участия в главном состязании для замужних женщин. По ее словам, между финалистками не чувствовалось напряжения, а атмосфера на конкурсе была дружелюбной.

    Кривченко родилась в Таджикистане, в настоящее время живет в Москве, работает бренд-менеджером Балаклавского подземного музейного комплекса и руководит спа-центром в Крыму. В этом году она завоевала титул «Миссис Россия Мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, невестка Юрия Куклачева выиграла конкурс красоты «Миссис Россия».

    Многодетная россиянка одержала победу в международном конкурсе красоты.

    Жительница ЮАР завоевала титул «Миссис БРИКС» в Казани.

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    11 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал о ключевой роли официального представителя МИД России Марии Захаровой в освобождении и возвращении его команды из Черногории.

    «Насколько я знаю, Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей. Более того, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии», – приводит слова Звинчука РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что сотрудники дипломатических представительств сопровождали команду на каждом этапе их пути на родину. Сейчас все участники инцидента находятся в полной безопасности.

    Журналистов задержали в пятницу в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Вскоре дипломаты добились освобождения россиян, в ночь на воскресенье они вернулись в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря». Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории.

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    9 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря»

    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря» Звинчука

    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Черногории начало выяснять обстоятельства задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука.

    Мария Захарова сообщила, что дипломатическое ведомство разбирается в ситуации вокруг задержанного в Черногории основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, передает РИА «Новости».

    «Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Черногории задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь».

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона. Госдепартамент США также объявлял награду до 10 млн долларов за информацию о связанных с проектом лицах.

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    9 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Песков: Дипломаты будут защищать права задержанного в Черногории блогера Звинчука

    Песков: Дипломаты выяснят причины задержания основателя «Рыбаря» Звинчука

    Песков: Дипломаты будут защищать права задержанного в Черногории блогера Звинчука
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты будут выяснять причины задержания в Черногории руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав», – заявил Песков в комментарии телеканалу «Звезда».

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    Комментарии (5)
    9 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    В ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель координационного подразделения Управления ООН по цифровым и новым технологиям Исабель де Сола Криадо заявила о необходимости подготовиться к сценарию, при котором искусственный интеллект обратится против человечества.

    У человечества должен быть план действий на случай, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, передает РИА «Новости» заявление представителя ООН на Глобальном цифровом форуме в Москве.

    Отвечая на вопрос о возможности восстания алгоритмов по сценарию фильма «Терминатор», Исабель де Сола Криадо подчеркнула важность подготовки. «Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу, поскольку я не ученый, но я бы сказала, что перед лицом неопределенности мы должны быть готовы. У нас должен быть план на случай, если что-то пойдет не так», – сказала она.

    Представитель организации отметила, что искусственный интеллект представляет собой совершенно новый вызов, так как ранее не существовало технологий, способных действовать без контроля человека. По ее словам, человечеству необходима техническая возможность экстренно остановить работу подобных систем в случае непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека.

    В прошлом месяце в США начали расследование против разработчиков алгоритмов.

    МИД России заявил о росте военно-политических угроз из-за развития нейросетей.

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    9 октября 2026, 23:57 • Новости дня
    Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Звинчук вылетел из Черногории

    Tекст: Антон Антонов

    Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук вылетел из Подгорицы после задержания и решения о выдворении из Черногории, сообщил дипломатический источник.

    «Они вылетели из Подгорицы», – сказал дипломатический источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» вместе с женой и тремя соратниками. Черногория решила выдворить Звинчука из страны.

    МИД России сообщил, что задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены.

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