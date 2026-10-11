Блогер из Москвы победила на международном конкурсе красоты «Миссис ООН»

Блогер из Москвы Филина стала победительницей конкурса красоты «Миссис ООН»

Tекст: Вера Басилая

50-летняя россиянка стала первой в своей возрастной категории, опередив участниц национальных отборов из Индонезии, Японии, Сингапура, Казахстана, Непала и других стран, передает ТАСС.

«Выступала под номером 15, а стала первой! Меня переполняют эмоции, пока не могу поверить, что эта потрясающая конкурсная неделя, десятичасовые репетиции, незабываемые конкурсные этапы, экскурсии и официальные встречи позади, а в моей коллекции теперь есть лента и корона победительницы столь уважаемого конкурса красоты», – заявила Филина.

Победительница выразила благодарность организаторам с индийской и российской стороны, которые окружили вниманием каждую участницу.

Это уже вторая международная победа для москвички: в 2019 году в Болгарии она заняла первое место в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Вновь принять участие в международном конкурсе красоты ее сподвигнул 50-летний юбилей: своим примером женщина хотела показать, что этот возраст не помеха для новых побед.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной».

Летом многодетная жительница России одержала победу в аналогичном международном состязании.

В 2025 году жюри определило победительницу конкурса «Мисс Вселенная».