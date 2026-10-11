Врач назвала неочевидные симптомы опасного дефицита белка

Тяга к сладкому и утомляемость могут говорить о нехватке белка

Tекст: Катерина Туманова

«Признаки белкового дефицита, как правило, неспецифичны, но могут быть поводом для обращения к врачу и дообследования: общая слабость, утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, необъяснимая потеря веса, снижение силы в руках и ногах, отеки, ломкость ногтей, тусклость и выпадение волос, сухость кожи, частые инфекции, медленное заживление ран, тяга к сладкому», – рассказала Сулейманова ТАСС.

Врач пояснила, что при подозрениях на дефицит медики советуют сдать анализ крови на общий белок и альбумин. В случае необходимости назначаются дополнительные исследования для исключения болезней печени, почек или органов ЖКТ.

Специалист призвала не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за квалифицированной помощью.

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