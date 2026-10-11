Индия осудила атаку на аэропорт Эр-Рияда

МИД Индии осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и аэропорт Эр-Рияда

Tекст: Вера Басилая

Министерство иностранных дел Индии выступило с решительным осуждением нападений на гражданское население и инфраструктуру, которые произошли за последние несколько дней после атаки на международный аэропорт в Эр-Рияде, передает ТАСС.

«Повторяющиеся атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру совершенно неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», – заявили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Индии выразили солидарность с народом и правительством Саудовской Аравии в защите суверенитета королевства, а также надежду на скорейшее восстановление мира и нормальной жизни в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье арабская коалиция пообещала жесткий ответ на атаку по аэропорту Эр-Рияда.

Генсек ООН Антониу Гуттериш решительно осудил нападения на воздушную гавань.

При третьем ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек.