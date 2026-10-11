Ученые МАИ сообщили о создании нового двигателя для аэротакси

Tекст: Катерина Туманова

Инженеры Московского авиационного института разработали новый компактный энергоузел на базе экспериментального турбореактивного двигателя малой мощности МД-150, передает РИА «Новости».

В вузе отметили: «Такой двигатель можно использовать в качестве полноценного силового привода для небольших вертолетов, легких пилотируемых самолетов или аэротакси».

Проект реализуется в интересах компании «ОДК-Сатурн», а испытания силовой установки запланированы на конец 2027 года. Новая разработка представляет собой глубокую модернизацию модели МД-150. Ресурс агрегата увеличили с 50-100 до 3 тыс. часов. Его мощность составит от 270 до 300 кВт с возможностью кратковременного повышения до 350 кВт.

Руководитель проекта Дмитрий Холобцев пояснил, что установка позволит снизить массу летательного аппарата за счет уменьшения веса аккумуляторов. Сэкономленную грузоподъемность можно использовать для размещения допоборудования или увеличения запаса топлива. Это позволит технике дольше находиться в воздухе и преодолевать большие расстояния.

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