Блогер Лерчек отказалась от полиграфа по делу о пропавших украшениях

Лерчек отказалась от полиграфа по делу о пропавших украшениях

Tекст: Катерина Туманова

«Чекалина отказалась от прохождения проверки на полиграфе в рамках доследственной проверки по факту пропажи у нее ювелирных изделий», – передает ТАСС слова источника.

Ранее следователи по делу блогера успешно прошли исследование на детекторе лжи. Аппаратура подтвердила их непричастность к исчезновению ценностей. Речь идет об украшениях на 14,4 млн рублей, изъятых при обыске и пропавших к концу предварительного расследования.

Во время следственных действий у Чекалиной и ее бывшего супруга изъяли более 20 комплектов брендовых изделий, включая Cartier, Graff и Rolex. По информации адвоката Виктора Дугина, следователь не вернул ценности владелице.

В связи с исчезновением украшений возбуждено уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие запросило для следователя, изъявшего ценности, домашний арест, но суд отказался арестовать следователя.